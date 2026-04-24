Реанимация по доступной цене: как 10 миллионов рублей спасут старые дома Нарьян-Мара от разрушения

Власти Нарьян-Мара запускают масштабную кампанию по модернизации социального жилья. Десять миллионов рублей из городской казны пойдут на реанимацию изношенных строений и приведение муниципальных квартир к современным стандартам комфорта.

Фото: commons.wikimedia.org by Tatiana Bashinskaya, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Нарьян-Мар

Планы по восстановлению фонда

Основной удар по износу примет на себя общежитие, расположенное на улице 60-летия Октября, 44. На его реставрацию заложено более 7 млн рублей. Технический аудит здания выявил острую необходимость в усилении цокольных перекрытий первого этажа, где находятся санузлы. Подрядчик обязан восстановить пожарную лестницу — элемент, критически важный для безопасности, который часто страдает при возгораниях без должного обслуживания.

"Инвестиции в такие объекты — это не благотворительность, а попытка избежать аварийного статуса жилья. Профилактика всегда дешевле, чем капитальная реконструкция после обрушений", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Параллельно город займется косметической и технической "перепрошивкой" квартир, находящихся в муниципальной собственности. Процесс напоминает точечную модернизацию инженерных сетей, где важно не только обновить интерьер, но и привести коммуникации к актуальным ГОСТам. Программа нацелена на снижение социальной напряженности и повышение качества жизни в северных регионах.

Объект Вид работ Общежитие ул. 60-летия Октября Ремонт санузлов, усиление цоколя, пожарная лестница Муниципальные квартиры Текущий ремонт, восстановление жилого фонда

"Часто муниципальное жилье годами эксплуатируется без должного надзора. Ремонт здесь — это создание базы для нормальной жизни граждан, а не расходование средств", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству Ольга Морозова.

Подобные инициативы важны для оценки состояния городской инфраструктуры. Аналогичные проблемы с содержанием зданий приводят к демонтажу общественных пространств в других городах, поэтому своевременное финансирование — верный путь предотвращения деградации территорий.

"Нужно понимать, что бюджет — это игра с нулевой суммой. Каждый миллион в ремонт общежития — это вычет из другой статьи расходов", — предупредил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о ЖКХ

Кто несет ответственность за состояние общих зон в общежитиях?

За содержание мест общего пользования отвечает собственник здания или управляющая компания в рамках заключенного договора управления.

Откуда берется финансирование на муниципальный ремонт?

Средства поступают из местного бюджета, который пополняется за счет налоговых поступлений и целевых межбюджетных трансфертов.

Как ускорить ремонт в квартире по соцнайму?

Необходимо подать официальное обращение в профильный департамент муниципалитета с приложением фотофиксации повреждений и акта осмотра.

Что делать, если в доме выявлены конструктивные дефекты?

Требовать проведения технической экспертизы, на основании которой здание может быть включено в программу капитального ремонта вне очереди.

Читайте также