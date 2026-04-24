В море выходят дроны: новая эра доставки жизненно важных грузов началась в Архангельской области

Архангельская область делает ставку на морскую логистику. Регион трансформирует портовую инфраструктуру, превращая причалы в высокотехнологичные узлы. Цель — привязать арктические проекты к устойчивым маршрутам и оптимизировать доставку грузов в условиях сурового Севера.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Архангельск

Цифры и горизонты Архангельска

Грузооборот Архангельского морского торгового порта по итогам 2025 года достиг отметки 4,7 млн тонн. Основной поток формируют генеральные грузы для арктических проектов, экспорт удобрений и контейнерные линии. Проект "Арктический экспресс №1", связавший Архангельск с портами КНР, демонстрирует устойчивый рост: 14 рейсов суммарно перевезли 17,5 тысячи контейнеров.

Модернизация площадок идет полным ходом. Реконструкция двух зон под обработку поездов и новая площадка на 4 гектара — база для роста пропускной способности порта. Установка новой техники уже дала до 40% прироста скорости перевалки, а ввод тылового терминала "Полар Транс Порт" добавит в актив еще 200 тысяч тонн ежегодно.

"Инвестиции в глубоководный район — это не просто стройка, а создание фундамента для транспортного суверенитета Арктики. Работа с Росатомом над моделью проекта показывает, что регион осознает необходимость долгосрочного планирования", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Параметр развития Текущий статус / План Общий грузооборот 2025 4,7 млн тонн Арктический экспресс (контейнеры) 17,5 тысяч единиц

Параллельно в области решают вопросы с инфраструктурными объектами, которые требуют обновления не меньше портовых мощностей.

"Тарифная составляющая и износ инфраструктуры — главные барьеры. Однако портовый сектор сейчас тянет за собой развитие энергетических сетей, что жизненно важно для региона", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Безэкипажные технологии и "дронификация"

Регион внедряет автоматизированные решения для доставки грузов на удаленные территории. Архангельская область зафиксировалась на 22-м месте в федеральном рейтинге "дронификации". Успешный запуск катера "Бриз" до Соловков доказал: безэкипажная логистика снимает барьеры сложной навигации.

"Технологии беспилотников в Арктике — это не игрушка, а способ доставки первой необходимости там, где человек не пройдет. Кейс с катером "Бриз" — показатель верного направления в благоустройстве логистических цепочек", — сказала в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

С 2026 года северный завоз переходит под управление новой государственной системы мониторинга. Это позволит контролировать 22,5 тысячи тонн грузов в электронном формате, исключая сбои.

Ответы на популярные вопросы о логистике региона

Каковы основные объемы перевозок с Китаем?

За последние две навигации выполнено 14 рейсов (7 экспортных и 7 импортных), перевезено 17,5 тысячи контейнеров.

Почему важен глубоководный порт?

Это стратегический узел для Северного морского пути, необходимый для роста транспортных мощностей всей Арктики.

Насколько эффективнее стала работа порта?

Приобретение современной перегрузочной техники в 2025 году повысило скорость обработки грузов на 30-40%.

Как решается проблема снабжения удаленных поселений?

Внедряются безэкипажные суда и федеральная система мониторинга северного завоза, обеспечивающая прозрачность поставок.

