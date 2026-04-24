Архангельская область делает ставку на морскую логистику. Регион трансформирует портовую инфраструктуру, превращая причалы в высокотехнологичные узлы. Цель — привязать арктические проекты к устойчивым маршрутам и оптимизировать доставку грузов в условиях сурового Севера.
Грузооборот Архангельского морского торгового порта по итогам 2025 года достиг отметки 4,7 млн тонн. Основной поток формируют генеральные грузы для арктических проектов, экспорт удобрений и контейнерные линии. Проект "Арктический экспресс №1", связавший Архангельск с портами КНР, демонстрирует устойчивый рост: 14 рейсов суммарно перевезли 17,5 тысячи контейнеров.
Модернизация площадок идет полным ходом. Реконструкция двух зон под обработку поездов и новая площадка на 4 гектара — база для роста пропускной способности порта. Установка новой техники уже дала до 40% прироста скорости перевалки, а ввод тылового терминала "Полар Транс Порт" добавит в актив еще 200 тысяч тонн ежегодно.
"Инвестиции в глубоководный район — это не просто стройка, а создание фундамента для транспортного суверенитета Арктики. Работа с Росатомом над моделью проекта показывает, что регион осознает необходимость долгосрочного планирования", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
|Параметр развития
|Текущий статус / План
|Общий грузооборот 2025
|4,7 млн тонн
|Арктический экспресс (контейнеры)
|17,5 тысяч единиц
Параллельно в области решают вопросы с инфраструктурными объектами, которые требуют обновления не меньше портовых мощностей.
"Тарифная составляющая и износ инфраструктуры — главные барьеры. Однако портовый сектор сейчас тянет за собой развитие энергетических сетей, что жизненно важно для региона", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.
Регион внедряет автоматизированные решения для доставки грузов на удаленные территории. Архангельская область зафиксировалась на 22-м месте в федеральном рейтинге "дронификации". Успешный запуск катера "Бриз" до Соловков доказал: безэкипажная логистика снимает барьеры сложной навигации.
"Технологии беспилотников в Арктике — это не игрушка, а способ доставки первой необходимости там, где человек не пройдет. Кейс с катером "Бриз" — показатель верного направления в благоустройстве логистических цепочек", — сказала в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
С 2026 года северный завоз переходит под управление новой государственной системы мониторинга. Это позволит контролировать 22,5 тысячи тонн грузов в электронном формате, исключая сбои.
За последние две навигации выполнено 14 рейсов (7 экспортных и 7 импортных), перевезено 17,5 тысячи контейнеров.
Это стратегический узел для Северного морского пути, необходимый для роста транспортных мощностей всей Арктики.
Приобретение современной перегрузочной техники в 2025 году повысило скорость обработки грузов на 30-40%.
Внедряются безэкипажные суда и федеральная система мониторинга северного завоза, обеспечивающая прозрачность поставок.
