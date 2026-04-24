Маршрут построен: Карелия признана лучшим туристическим регионом России по итогам 2025 года

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Северо-Запад » Петрозаводск

Республика Карелия официально признана "Лучшим туристическим регионом России" по итогам юбилейного сезона национальной премии "Маршрут построен". Пока республика собирает лавры, эксперты оценивают, как превращение природных богатств в капитал меняет экономическую карту страны.

Ладожское озеро в Карелии
Фото: flickr.com by Елена Ветрова, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Триумф в Москве: путь региона-лидера

Пятый сезон премии установил рекорд: 1 187 заявок из 79 регионов и соседней Беларуси. Карелия вырвалась в лидеры, обойдя серьезных конкурентов, таких как Краснодарский край и Санкт-Петербург. Министр экономического развития региона Антон Фокин зафиксировал успех на федеральном уровне, подчеркнув ставку на симбиоз дикой природы и современных инфраструктурных площадок.

"Карелия умело продает тишину и нетронутый ландшафт, упаковывая их в понятный сервис. Рекордное количество заявок — это признание того, что рынок внутреннего туризма перестал быть стихийным", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Туризм как драйвер: цифры и факты

Экономический эффект отдыха в Карелии стал измеримым. В 2025 году республику посетили 1,4 млн человек. Рост налоговых поступлений на 20% к уровню прошлого года доказывает: отрасль перестала быть дотационной и перешла в разряд "точек роста".

Показатель Результат 2025 года
Общий турпоток 1,4 млн человек
Налоговые поступления (регион) 574 млн рублей
Туристический налог (местный бюджет) 79 млн рублей

Данные цифры — не предел, учитывая масштаб частных вложений. В регионе реализуется 286 инвестпроектов, что подтверждает статус Карелии в ТОП-20 рейтинга инвестклимата.

"Частные инвестиции составляют 76% всех вложений в капитал региона. Инвестор идет туда, где есть понятные правила государственной поддержки и поток платежеспособных туристов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Инфраструктурный апгрейд: от петроглифов до отелей

Инвестиции объемом 1,44 млрд рублей дали быстрый старт: 13 новых отелей, плюс 800 койко-мест. Фокус смещен на объекты ЮНЕСКО. Визит-центр Беломорских петроглифов задал стандарт, которому теперь будут следовать при модернизации объектов показа у Онежских петроглифов.

"Когда мы видим такой приток капитала, важно не допустить деградации экосистемы. Развитие должно быть ювелирным, чтобы ландшафт не превратился в декорации", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эколог Игорь Степанов.

Ответы на популярные вопросы о развитии туризма

Каковы основные источники финансирования инфраструктуры Карелии?

В основном это частные вложения, составляющие до 76% от общего объема капитальных инвестиций.

Почему Карелия выбрана лучшим туррегионом?

Жюри оценило сочетание уникальных природных локаций с инновационными сервисами и ростом турпотока.

Как туризм влияет на доходность местных бюджетов?

Внедрение туристического налога принесло местным муниципалитетам 79 млн рублей за год.

Планируется ли строительство новых центров показа?

Да, после успеха центра Беломорских петроглифов аналогичный проект готовят для Онежских петроглифов.

Системный вызов: Баланс между коммерциализацией природных зон и их сохранностью остается главным вектором дискуссии. Карелия демонстрирует, что рост благоустройства возможен при поддержке нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, эколог Игорь Степанов.
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.