Гастротуризм с криминальным привкусом: зачем житель Мончегорска устроил турне по магазинам Карелии

Гастролер из Мончегорска превратил северные города в локации для бесконечного шопинга за чужой счет. Полицейская хроника фиксирует закономерность: преступное турне по Карелии завершилось задержанием после восьми эпизодов в сетевых магазинах.

Фото: commons.wikimedia by Сергей Конеген, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Торговый зал современного универсама

Тактика "мягкого выноса" и маршрут вора

40-летний житель Мончегорска в апреле сменил привычные маршруты на карельские трассы. В его активе — туризм Карелия специфического толка. Вместо осмотра достопримечательностей мужчина выбрал сетевой ретейл. Действовал точечно: Сегежа, Беломорск, Кемь и Олонецкий район стали точками его "продуктовой экспансии".

Схема проста. Подозреваемый нанимал такси для перемещения между торговыми точками. Рюкзак служил хранилищем для кофе, сыров, колбасных изделий и крепкого алкоголя. Товар изымался из оборота без оплаты на кассе.

"Мелкие хищения в ритейле — это всегда удар по грант для бизнеса, ведь каждый собственник вынужден перекладывать эти убытки в итоговый чек покупателя. Системность подобных выездов говорит о профессиональной деформации", — отметил в беседе с Pravda.Ru экономист Валерий Козлов.

Экономика мелкой кражи

Ушерб составил лишь по несколько тысяч рублей за рейд. Однако накопленный объем преступлений перевел дело в плоскость уголовного преследования. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде. Это напоминает ситуацию, когда упущенная выгода бизнеса становится причиной для жестких административные споры в регионах.

Характеристика Параметры инцидента География Карелия (Сегежа, Кемь, Олонец) Инструментарий Такси, рюкзак

Специалисты отмечают, что уязвимость малых городов перед такими гастролерами зачастую выше. В крупных мегаполисах системы видеоаналитики работают иначе. Это сопоставимо с тем, как нейросети в промышленности меняют контроль качества. Но на местах по-прежнему доминирует человеческий фактор.

"Магазины в малых городах часто экономят на охране, что делает их целями для подобных лиц. Это вопрос пересмотра безопасности сетей", — сказала в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Случай в Карелии показал слабое звено безопасности.

"Преступления подобного типа часто маскируются под обычный шопинг. Здесь важна бдительность персонала и отлаженные системы оповещения полиции", — объяснила в беседе с Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о кражах в ритейле

Каковы правовые последствия для вора в данном случае?

Возбуждены уголовные дела по всем эпизодам. Фигуранту грозит наказание в зависимости от квалификации ущерба и количества признанных преступлений.

Почему так трудно поймать таких гастролеров?

Они постоянно перемещаются и используют разные торговые точки, что затрудняет оперативное отслеживание их перемещений в рамках одного субъекта.

Как магазины могут защититься от хищений такого типа?

Установка систем видеонаблюдения с распознаванием лиц и обучение персонала методам выявления подозрительного поведения являются ключевыми факторами.

Является ли такая преступность угрозой для бюджета региона?

Это наносит прямой ущерб предпринимателям и косвенный — бюджету через снижение налоговых поступлений от деятельности торговых сетей.

