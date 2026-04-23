Дорогой день рождения: в Костроме пенсионерка подарила мошенникам миллион ради сюрприза

В Костроме 66-летняя местная жительница лишилась 1 млн. рублей. Мошенники использовали схему с "подарком на день рождения". Злоумышленники действовали через мессенджеры и удаленный доступ к устройству. По факту хищения средств УМВД России по Костромской области возбудило уголовное дело. Инцидент произошел на фоне усиления контроля за финансовыми операциями в Костромской области.

Фото: https://t.me/mediamvd Телефонные мошенники

Ловушка с подарком: как начался обман

Рано утром женщине позвонил неизвестный. Он представился курьером. Собеседник сообщил о необходимости доставить подарок ко дню рождения. Для подтверждения доставки требовалось продиктовать код из СМС-сообщения. Женщина выполнила просьбу. Это позволило преступникам завладеть доступом к персональным профилям пострадавшей. Ситуация напоминает другие финансовые инциденты, которые рассматривал суд в Костроме.

"Такие схемы нацелены на самую уязвимую категорию граждан. Потеря контроля над СМС-кодами открывает преступникам путь к любым личным кабинетам", — пояснил в беседе с Pravda. Ru юрист по административным вопросам Светлана Фёдорова.

Сразу после передачи кода костромичке пришло уведомление о взломе данных. Она перезвонила по указанному в сообщении номеру. С ней заговорили фальшивые специалисты службы безопасности. Они убедили женщину, что её деньги находятся в опасности и требуют немедленной "эвакуации".

Технический грабеж через экран смартфона

Под предлогом спасения активов мошенники заставили жертву включить демонстрацию экрана. Это позволило им видеть все действия в банковском приложении. Женщина закрыла свои накопительные счета. Преступники убедили её перевести 1 млн. рублей якобы сестре. На самом деле реквизиты принадлежали злоумышленникам. Подобные кражи подрывают доверие к цифровым сервисам, как и хищения в почтовых отделениях региона.

Этап обмана Действие жертвы Первый контакт Передача СМС-кода мнимому курьеру "Защита" средств Включение демонстрации экрана смартфона Финал Перевод накоплений на чужие реквизиты

"Финансовая грамотность в регионах часто отстает от темпов цифровизации. Это создает дефицит безопасности для личных накоплений граждан", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик бюджетов Валерий Козлов.

Правовые последствия и защита сбережений

В момент зачисления средств сумма исчезла со счета прямо на глазах у жительницы. Сейчас сотрудники полиции проводят комплекс оперативных мероприятий. В регионе ведется жесткая борьба с коррупцией и воровством, включая проверки контрактов и аудит бюджетных трат. Данное дело взято на контроль правоохранительными органами.

"Любые просьбы включить трансляцию экрана или перевести деньги на "безопасные счета" — это стопроцентный признак уголовного преступления", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

МВД призывает граждан к бдительности. Нельзя сообщать коды из СМС посторонним лицам. Банковские сотрудники никогда не просят совершать зеркальные переводы или использовать функции общего доступа к экрану телефона.

Ответы на популярные вопросы о мошенничестве

Зачем мошенникам нужна демонстрация экрана?

Она позволяет видеть логины, пароли и коды подтверждения, которые приходят в банковские приложения, без необходимости их диктовать.

Можно ли вернуть деньги, если перевод сделан добровольно?

Это крайне сложно. После перечисления средств на счет дроппера (подставного лица) деньги быстро обналичиваются или конвертируются в криптовалюту.

Как проверить, что звонит настоящий курьер или сотрудник банка?

Повесьте трубку и самостоятельно перезвоните по официальному номеру службы поддержки банка или в компанию доставки.

