После уроков к мемориалу: в Костромской области детский пикник закончился протоколами МВД

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Центр » Кострома

В Волгореченске полиция установила личности школьников, устроивших пикник на мемориале Вечного огня. Сигнал о происшествии поступил из социальных сетей, где жители опубликовали кадры осквернения памятника. Инспекторы ПДН изучили записи камер видеонаблюдения и оперативно вычислили всех участников инцидента. Ими оказались ученики местной школы в возрасте от 7 до 11 лет.

Вечный огонь мемориального комплекса "Тыл - фронту"
Фото: commons.wikimedia.org by Надежда Поврозник, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Вечный огонь мемориального комплекса "Тыл - фронту"

Зефир на мемориале: детали инцидента

Дети объяснили свой поступок желанием пожарить сладости. После уроков школьники купили зефир в магазине и отправились к мемориалу. По словам задержанных, они осознавали недопустимость своих действий, но не задумывались о возможных последствиях. Подобные случаи в Костромской области вызывают широкий общественный резонанс и требуют немедленного вмешательства правоохранительных органов.

"Осквернение воинских мемориалов — это не только неуважение к подвигу солдат, но и уголовно наказуемое деяние", — подчеркнули в УМВД России по Костромской области.

Контроль за поведением несовершеннолетних в общественных местах остается приоритетной задачей. Часто пробелы в воспитании приводят к ситуациям, требующим юридической оценки. В Костроме и области силовики регулярно пресекают нарушения общественного порядка. Работа с детьми 7-11 лет в данном случае фокусируется на разъяснении этических норм.

Правовые последствия для семей

Родители школьников уже вызваны в отдел полиции. В отношении взрослых составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию. Семьи виновников будут поставлены на официальный учет. Это стандартная процедура для предотвращения повторных правонарушений в молодежной среде. Соблюдение новых законов и административных регламентов является обязательным для всех категорий граждан.

Мера воздействия Субъект ответственности
Административный протокол Родители (законные представители)
Постановка на учет ПДН Несовершеннолетние участники
Профилактическая беседа Все участники инцидента и их семьи

Система профилактики в регионе работает жестко. Любые попытки скрыть факты неправомерных действий пресекаются прокуратурой. Если чиновника уволили за сокрытие личных долгов, то к вопросам воспитания подрастающего поколения внимание еще более пристальное. Правоохранители призывают граждан не оставаться равнодушными к подобным инцидентам.

"Административные споры в таких случаях редко заканчиваются в пользу родителей, так как факт фиксации нарушения на камеры является неоспоримым", — отметила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Профилактика и воспитание

В преддверии Дня Победы полиция усиливает разъяснительную работу. В школах Волгореченска проведут дополнительные уроки о значимости памятных мест. Мемориал — это место памяти, а не площадка для досуга. Сверстники нарушителей также пройдут через инструктажи, чтобы исключить копирование подобного поведения. Использование духовных бесед и наставничества может стать эффективным дополнением к административным мерам.

"Демографические программы и социальная поддержка семей должны сопровождаться четким осознанием ответственности за действия детей", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт Елена Романова.

Важно, чтобы каждый ребенок понимал: Вечный огонь — символ, требующий тишины и почтения. Родителям рекомендуется регулярно обсуждать с детьми правила поведения у мемориалов. Правоохранительные органы продолжат мониторинг соцсетей для выявления подобных актов неуважения к истории страны.

Ответы на популярные вопросы о правонарушении

Какое наказание грозит родителям школьников?

В отношении родителей составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее воспитание, что влечет наложение штрафа.

Что означает постановка ребенка на учет в ПДН?

Ребенок попадает под регулярный контроль инспекторов по делам несовершеннолетних, с ним проводятся обязательные профилактические мероприятия и беседы.

Может ли наступить уголовная ответственность за осквернение мемориала?

Да, статья 243.4 УК РФ предусматривает суровое наказание за повреждение или осквернение воинских захоронений и мемориалов, но в данном случае возраст участников не позволяет применить нормы уголовного права.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Владимир Николаевич Орлов, юрист Светлана Фёдорова, эксперт Елена Романова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.