Земля только для своих: в Ивановской области коммунисты требуют прогнать иностранные фирмы

Россия » Центр » Иваново

В Госдуму внесен законопроект, радикально перекраивающий правила владения ресурсами. Фракция КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым требует закрыть иностранцам доступ к российским землям. В Ивановской области инициативу поддержали с еще более жестких позиций. Речь идет о полной блокировке права собственности для зарубежных компаний.

Земельный участок
Фото: Desingned by Freepik by pikisuperstar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Суть запрета: Аренда вместо собственности

Законопроект устанавливает тотальный запрет для зарубежных корпораций на оформление земли в собственность. Документ переводит отношения с инвесторами в плоскость долгосрочной аренды. Для физических лиц — иностранцев вводятся сверхжесткие фильтры. Сохранить участок удастся лишь в исключительных случаях, таких как прямое наследование.

"Запрет на собственность для иностранцев — это предохранитель. Мы видим, как западный капитал использовал активы для давления в 2022 году", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Авторы ссылаются на промышленный обвал последних лет. Массовый исход западных брендов парализовал конвейеры. Сборка авто упала в три раза. Выпуск самолетов сократился более чем в пять раз. Коммунисты уверены: владение землей стало рычагом внешнего давления, который пора ликвидировать.

Позиция Ивановского обкома: Полное исключение влияния

Александр Бойков, первый секретарь Ивановского обкома КПРФ, считает меры Зюганова лишь первым шагом. По его мнению, зарубежный бизнес вообще не должен присутствовать на территории страны. Политик указывает на работу турецких и немецких предприятий в регионе как на избыточный фактор. "Если они хотят вести дела, пусть приезжают и арендуют необходимое, но ни в коем случае не владеют собственностью", — подчеркнул Бойков.

"Любые ограничения собственности требуют четкой юридической базы, чтобы не возникло вакуума в административных спорах и правах", — отметила юрист Светлана Фёдорова.

Ситуация затрагивает интересы многих регионов, где иностранные вложения формировали бюджет. Однако идеологи реформы настаивают на опыте соседней Белоруссии. Там жесткий контроль над активами не отпугнул капитал, но гарантировал экономический суверенитет.

Экономические риски и исторические параллели

Бойков проводит параллели с дореволюционной Россией. Зависимость от иностранного капитала в начале XX века он называет предпосылкой катастрофы 1917 года. Чтобы не допустить повторения истории, требуется опора исключительно на внутренние ресурсы. Разрыв связей с Западом должен стать точкой роста для отечественного производства.

Текущий статус Предлагаемые изменения
Право собственности на землю для юрлиц из-за рубежа Полный запрет на владение
Приобретение участков иностранными гражданами Только наследование или сособственность с гражданином РФ

"Инвестиции в регионы должны идти через национальные проекты, а не через передачу стратегических ресурсов под контроль извне", — считает политолог Владимир Орлов.

Пока в одних ведомствах решают проблемы задолженностей по зарплатам и мелкого криминала, на высшем уровне решается судьба земельного фонда. Проект КПРФ уже получил поддержку региональных элит.

Ответы на популярные вопросы о земельной реформе

Смогут ли иностранцы вести бизнес в России после принятия закона?

Да, но исключительно на правах аренды земельных участков. Право распоряжаться землей как собственностью будет аннулировано.

Что будет с землей, которая уже находится в собственности иностранцев?

Законопроект предполагает механизм отчуждения или перевода в режим аренды, за исключением случаев наследования.

Повлияет ли это на обычных граждан?

Для граждан РФ правила не меняются. Ограничения касаются только лиц с иностранным подданством и зарубежных организаций.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, политолог Владимир Орлов, юрист Светлана Фёдорова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
