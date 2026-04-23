Бюрократия не прошла: уроженка Таджикистана в Туле отстояла право на чернобыльский стаж
Голливуд аплодирует, пока политики спорят: почему российские актёры оказались в центре внимания
Конец красивым номерам: в Тверской области любителей стиля без флага ждут протоколы
Штраф за богатую фантазию: в Тульской области наказали мужчину за выдуманное нападение
Во Владимирской области торговцы пропиской лишатся прибыли: суд готовит новые взыскания
Бизоний берег расширяется: в Тверской области создадут рай для любителей сафари и отдыха
Прогулка не задалась: в Воронежской области беглых зэков поймали на угнанном грузовике
Три дня в объезд: в Ярославской области жителей Рыбинска оставят без главной переправы
Новая терапия против рака — не волшебная таблетка: кому она действительно даёт шанс

Топливо строго по паспорту: в Ивановской области готовят новый запрет для несовершеннолетних

В Ивановской области вводят жесткий возрастной ценз на заправках. Депутаты регионального парламента готовят законопроект, который закроет доступ несовершеннолетним к канистрам с горючим. Инициатива направлена на усиление контроля за оборотом опасных жидкостей. Изменения затронут работу всех АЗС региона и изменят привычный порядок покупки топлива.

Канистра бензина
Канистра бензина

Новые правила продажи топлива

Законопроект Иваново ограничивает свободный оборот автомобильного бензина и дизеля среди подростков. Автор инициативы, депутат Владимир Гришин, предложил полностью запретить отпускать горючее лицам, не достигшим 18 лет. Это решение вписывается в общую стратегию по обеспечению общественной безопасности в субъекте РФ.

"Такие меры на региональном уровне часто продиктованы необходимостью предотвращения использования легковоспламеняющихся жидкостей не по назначению", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Запрет касается не только заправки баков, но и продажи топлива в тару. Операторы АЗС теперь будут обязаны следить за возрастной категорией своих клиентов. Аналогичные меры ранее обсуждались в контексте борьбы с токсикоманией и криминальными происшествиями, где фигурировали горюче-смазочные материалы.

Исключения для водителей от 16 лет

Закон предусматривает гибкость в отношении тех, кто уже имеет право управлять транспортным средством. Если подростку исполнилось 16 лет, он сможет купить топливо. Обязательным условием является наличие водительского удостоверения и нахождение за рулем транспортного средства в момент заправки. Это сохраняет мобильность для молодых людей, официально допущенных к дорожному движению.

Ситуация с инфраструктурой в регионе остается неоднородной. Пока одни нормы ужесточаются, другие объекты требуют внимания. В Иваново разрушились ступени пешеходного перехода, что также требует бюджетных решений. На фоне этого подготовка инженеров становится приоритетом для местной промышленности.

"Любое ограничение должно сопровождаться четкими инструкциями для бизнеса, чтобы избежать необоснованных штрафов", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Механизм контроля и сроки

Процедура проверки возраста станет стандартной. Кассир при малейшем сомнении в возрасте покупателя обязан затребовать паспорт. Если документа нет, а покупатель выглядит моложе 18 лет, сделка будет аннулирована. В случае попытки купить бензин без машины в руках несовершеннолетнего, продавец обязан выдать отказ.

Категория покупателя Условие продажи
Лица до 16 лет Полный запрет
Подростки 16-18 лет Только с правами при заправке ТС
Лица от 18 лет Без ограничений

Законопроект должен пройти все стадии чтений. В случае одобрения документ вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Это дает бизнесу время на перенастройку систем кассового учета и обучение персонала работе в новых правовых рамках. Ожидается, что такая мера снизит риски возникновения ЧС с участием детей.

"Административные барьеры для молодежи в части доступа к опасным веществам — это стандартная практика социальной политики", — пояснил в беседе с Pravda. Ru аналитик Валерий Козлов.

Пока регион решает вопросы безопасности, продолжаются централизованные закупки в медицине. Правоохранительные органы также работают в усиленном режиме — в Ивановской области судили лидера преступной структуры.

Ответы на популярные вопросы о запрете бензина детям

Можно ли 14-летнему купить бензин для газонокосилки?

Нет, после вступления закона в силу это станет невозможным. Продажа топлива лицам до 16 лет будет запрещена полностью, а до 18 лет — только при наличии водительских прав и заправке конкретного транспорта.

Нужен ли паспорт при покупке топлива?

Паспорт потребуется, если у кассира возникнут сомнения в возрасте покупателя. Это право продавца закреплено в новом законопроекте.

Когда начнут штрафовать за продажу бензина детям?

Закон планируется ввести в действие с 1 сентября 2026 года. До этого момента действуют текущие правила розничной торговли.

Читайте также

Экспертная проверка: юрист Светлана Фёдорова, аналитик Валерий Козлов, эксперт по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Садоводство, цветоводство
Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Балтика улыбается — а под водой уже готовит удар: что скрывает самое спокойное море
Домашние животные
Балтика улыбается — а под водой уже готовит удар: что скрывает самое спокойное море
Участок перестаёт тонуть после дождя: система, которая работает без насоса и химии
Садоводство, цветоводство
Участок перестаёт тонуть после дождя: система, которая работает без насоса и химии
Популярное
Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов

Вероятно, в Кремле принято давно назревшее решение о прекращении поставок нефти на завод в Шведте, который Германия отобрала у "Роснефти".

Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов
Куст, который не знает старости: цветёт так долго, что становится частью семейной истории
Куст, который не знает старости: цветёт так долго, что становится частью семейной истории
Мадьяр достал козырь из прошлого: Австро-Венгрия может появиться на картах Европы
Свежая сельдь под строжайшим запретом: почему на прилавки пускают только соленые кусочки в масле
Амнезия на крови: Почему арабы и евреи забыли о тысячелетии братства Петр Ермилин На Западе предсказывают скорый крах экономике России, но реальность выглядит иначе Любовь Степушова Подводная охота НАТО: что стоит за проектом Логгерхед Андрей Николаев
Оно было похоже на помесь человека и собаки: жуткая тайна существа из капкана в Якутской тундре
Черное золото из мусорной кучи: 3 действия в апреле, чтобы к лету завалить грядки удобрением
Ягод будет больше, чем листьев: метод трех ударов, который оживит любую смородину
Ягод будет больше, чем листьев: метод трех ударов, который оживит любую смородину
Последние материалы
Дети выросли на блокбастерах — но потянулись к другому кино: чем так цепляют русские сказки
Лекарство от рака собирают под каждого пациента: когда терапия дойдёт дойдёт до всех нуждающихся
Щавель против почек: как популярные продукты превращаются в плотные отложения
Эффектный декор из мусора: как превратить старые рамы и мебель в садовые арт-объекты
Амнезия на крови: Почему арабы и евреи забыли о тысячелетии братства
Секрет в сгущёнке и сметане: профессиональные приёмы для идеального ягодного пирога
Масштаб оказался больше ожиданий: новая выплата охватит 4 млн семей
Иностранцы переключились на российское кино: в героях нашли то, чего никогда не было у Голливуда
Всего 15 минут после еды — и ваше тело начнет сжигать калории в разы быстрее
Чистая тарелка вместо филлеров: какая диета после 50 лет возвращает тонус коже
