Топливо строго по паспорту: в Ивановской области готовят новый запрет для несовершеннолетних

В Ивановской области вводят жесткий возрастной ценз на заправках. Депутаты регионального парламента готовят законопроект, который закроет доступ несовершеннолетним к канистрам с горючим. Инициатива направлена на усиление контроля за оборотом опасных жидкостей. Изменения затронут работу всех АЗС региона и изменят привычный порядок покупки топлива.

Новые правила продажи топлива

Законопроект Иваново ограничивает свободный оборот автомобильного бензина и дизеля среди подростков. Автор инициативы, депутат Владимир Гришин, предложил полностью запретить отпускать горючее лицам, не достигшим 18 лет. Это решение вписывается в общую стратегию по обеспечению общественной безопасности в субъекте РФ.

"Такие меры на региональном уровне часто продиктованы необходимостью предотвращения использования легковоспламеняющихся жидкостей не по назначению", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Запрет касается не только заправки баков, но и продажи топлива в тару. Операторы АЗС теперь будут обязаны следить за возрастной категорией своих клиентов. Аналогичные меры ранее обсуждались в контексте борьбы с токсикоманией и криминальными происшествиями, где фигурировали горюче-смазочные материалы.

Исключения для водителей от 16 лет

Закон предусматривает гибкость в отношении тех, кто уже имеет право управлять транспортным средством. Если подростку исполнилось 16 лет, он сможет купить топливо. Обязательным условием является наличие водительского удостоверения и нахождение за рулем транспортного средства в момент заправки. Это сохраняет мобильность для молодых людей, официально допущенных к дорожному движению.

Ситуация с инфраструктурой в регионе остается неоднородной. Пока одни нормы ужесточаются, другие объекты требуют внимания. В Иваново разрушились ступени пешеходного перехода, что также требует бюджетных решений. На фоне этого подготовка инженеров становится приоритетом для местной промышленности.

"Любое ограничение должно сопровождаться четкими инструкциями для бизнеса, чтобы избежать необоснованных штрафов", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Механизм контроля и сроки

Процедура проверки возраста станет стандартной. Кассир при малейшем сомнении в возрасте покупателя обязан затребовать паспорт. Если документа нет, а покупатель выглядит моложе 18 лет, сделка будет аннулирована. В случае попытки купить бензин без машины в руках несовершеннолетнего, продавец обязан выдать отказ.

Категория покупателя Условие продажи Лица до 16 лет Полный запрет Подростки 16-18 лет Только с правами при заправке ТС Лица от 18 лет Без ограничений

Законопроект должен пройти все стадии чтений. В случае одобрения документ вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Это дает бизнесу время на перенастройку систем кассового учета и обучение персонала работе в новых правовых рамках. Ожидается, что такая мера снизит риски возникновения ЧС с участием детей.

"Административные барьеры для молодежи в части доступа к опасным веществам — это стандартная практика социальной политики", — пояснил в беседе с Pravda. Ru аналитик Валерий Козлов.

Пока регион решает вопросы безопасности, продолжаются централизованные закупки в медицине. Правоохранительные органы также работают в усиленном режиме — в Ивановской области судили лидера преступной структуры.

Ответы на популярные вопросы о запрете бензина детям

Можно ли 14-летнему купить бензин для газонокосилки?

Нет, после вступления закона в силу это станет невозможным. Продажа топлива лицам до 16 лет будет запрещена полностью, а до 18 лет — только при наличии водительских прав и заправке конкретного транспорта.

Нужен ли паспорт при покупке топлива?

Паспорт потребуется, если у кассира возникнут сомнения в возрасте покупателя. Это право продавца закреплено в новом законопроекте.

Когда начнут штрафовать за продажу бензина детям?

Закон планируется ввести в действие с 1 сентября 2026 года. До этого момента действуют текущие правила розничной торговли.

