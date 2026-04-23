Бюрократия не прошла: уроженка Таджикистана в Туле отстояла право на чернобыльский стаж

Миграционный стаж и право на социальный щит столкнулись в зале суда. Уроженка Таджикистана З. Мирзоева через Фемиду подтвердила статус жителя радиоактивной зоны. Суть конфликта — отказ чиновников признавать льготы без справок из Душанбе. Узловской районный суд Тульской области встал на сторону женщины, проживающей в зоне с льготным статусом.

Судебный прецедент: закон против бюрократии

Проблема закрутилась вокруг пенсионного обеспечения. Мирзоевой ранее отказали в досрочном выходе на пенсию. Причина формальная: отсутствие документов из Таджикистана. Пенсионные органы ждали подтверждения, что на родине женщина не получает аналогичных выплат. Бюрократическая цепочка порвалась на этапе международного обмена данными.

"Административные споры часто возникают из-за разрыва информационного взаимодействия между странами СНГ", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Суд изучил биографию заявительницы. Мирзоева получила гражданство России в 2019 году. Место жительства — Узловский район. Эта территория официально входит в перечень земель, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС. Право на снижение пенсионного возраста здесь жестко привязано к факту регистрации и проживания.

Социальные гарантии и региональные особенности

Судебное решение закрепило: право на льготы не может зависеть от медлительности зарубежных ведомств. Уроженка Таджикистана теперь имеет право на пенсию по старости раньше срока. Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме, опираясь на фактическое проживание в "льготной" зоне Тульской области.

"Региональные бюджеты и социальные фонды обязаны исполнять федеральное законодательство независимо от страны исхода гражданина", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик бюджетов Валерий Козлов.

Разбирательство показало, что наличие российского паспорта и прописки в Узловой перевешивает отсутствие архивных справок из СНГ. Эта практика важна для регионального рынка труда и демографической политики. Люди, вкладывающие силы в развитие области, должны получать защиту государства.

Причина отказа ПФР Основание решения суда Отсутствие данных из Таджикистана Наличие гражданства РФ с 2019 года Неподтвержденный стаж выплат Проживание в зоне радиоактивного загрязнения

Вопрос льгот в Тульской области стоит остро. Многие предприятия, включая промышленные гиганты, десятилетиями работают в специфических экологических условиях. Юридическая чистота социальных выплат напрямую влияет на стабильность региона.

"Социальная политика в регионах требует четкого соблюдения демографических программ для всех категорий граждан", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по демографии Елена Романова.

Ответы на популярные вопросы о чернобыльских льготах

Кто имеет право на снижение пенсионного возраста в Тульской области?

Граждане России, постоянно проживающие или работающие в зоне с льготным социально-экономическим статусом. Срок проживания для получения права варьируется в зависимости от зоны загрязнения.

Влияет ли прежнее гражданство на получение чернобыльских выплат?

Нет, если на момент обращения гражданин является лицом с паспортом РФ и соблюдены условия проживания на загрязненных территориях в установленные законом сроки.

