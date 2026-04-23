Россия » Центр » Тула

Мировой судья Плавского судебного района вынес приговор жителю Тульской области по делу о ложном вызове оперативных служб. Инцидент произошел в ночь на 4 апреля, когда гражданин Зудилов Р. Ю. спровоцировал бесполезный выезд наряда полиции. Причиной звонка стал выдуманный конфликт с применением физической силы со стороны женщины.

Ссора
Фото: freepik is licensed under public domain
Ссора

Хронология ночного звонка в полицию

Тревожный звонок поступил дежурному в 23:12. Зудилов сообщил, что подвергся избиению. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили: информация не соответствует действительности. Туляк использовал требования МВД для введения системы в заблуждение. Подобные действия квалифицируются как административное правонарушение, отвлекающее ресурсы спецслужб от реальных происшествий.

"Такие инциденты создают дополнительную нагрузку на бюджеты муниципалитетов, так как каждый ложный выезд оплачивается государством", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Сотрудники полиции составили протокол на месте. Материалы дела были оперативно переданы в мировой суд для правовой оценки действий мужчины. Стоит отметить, что в Туле рынок подобных правонарушений остается под жестким контролем, так как ложная информация мешает работе профилактических систем региона.

Судебный вердикт и административный протокол

На заседание суда 23 апреля Зудилов не явился. Несмотря на отсутствие ответчика, который был извещен должным образом, судья рассмотрел закон и фактические обстоятельства дела. Вина туляка в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 19.13 КоАП РФ, была полностью доказана материалами проверки.

"С точки зрения административного права, отсутствие чела на суде не препятствует вынесению штрафа при наличии доказательств", — поясняет юрист Светлана Фёдорова.

Решением мирового судьи назначен штраф в размере одной тысячи рублей. На данный момент постановление в законную силу не вступило. У правонарушителя остается право на обжалование в вышестоящей инстанции. Важно, что статистика подобных дел в регионе показывает неизменность судебной практики в отношении лжедоносителей.

Параметр дела Фактические данные
Статья КоАП РФ 19.13 (Заведомо ложный вызов)
Причина вызова Выдуманное избиение женщиной
Размер штрафа 1 000 рублей

Ложные вызовы часто сопровождаются дополнительными социальными проблемами. В Плавском районе, как и во всей Тульской области, правоохранители работают в усиленном режиме для обеспечения безопасности граждан и соблюдения нормативов отчетности.

"Муниципальная реформа требует от полиции четкости, а такие 'шутники' напрямую подрывают доверие к местным властям", — подчеркнул политолог Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о заведомо ложных вызовах

Каков минимальный штраф за ложный вызов полиции?

Согласно действующему законодательству (КоАП РФ), минимальный порог штрафа составляет 1 000 рублей.

Можно ли оспорить штраф, если вызов был ошибкой, а не умыслом?

Гражданин имеет право обжаловать постановление, если докажет суду, что у него были веские основания верить в реальность угрозы в момент звонка.

К чему ведет повторный ложный вызов спецслужб?

Административное здоровье правовой системы подразумевает ужесточение контроля над нарушителем при рецидивах, вплоть до максимальных штрафов и постановки на учет.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, политолог Владимир Орлов, юрист Светлана Фёдорова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Reuters: Россия останавливает транзит нефти из Казахстана в Германию
Кроссовки уходят в тень: 3 пары обуви, которые делают образ дороже и удобнее
