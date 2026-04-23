Мировой судья Плавского судебного района вынес приговор жителю Тульской области по делу о ложном вызове оперативных служб. Инцидент произошел в ночь на 4 апреля, когда гражданин Зудилов Р. Ю. спровоцировал бесполезный выезд наряда полиции. Причиной звонка стал выдуманный конфликт с применением физической силы со стороны женщины.
Тревожный звонок поступил дежурному в 23:12. Зудилов сообщил, что подвергся избиению. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили: информация не соответствует действительности. Туляк использовал требования МВД для введения системы в заблуждение. Подобные действия квалифицируются как административное правонарушение, отвлекающее ресурсы спецслужб от реальных происшествий.
"Такие инциденты создают дополнительную нагрузку на бюджеты муниципалитетов, так как каждый ложный выезд оплачивается государством", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Сотрудники полиции составили протокол на месте. Материалы дела были оперативно переданы в мировой суд для правовой оценки действий мужчины. Стоит отметить, что в Туле рынок подобных правонарушений остается под жестким контролем, так как ложная информация мешает работе профилактических систем региона.
На заседание суда 23 апреля Зудилов не явился. Несмотря на отсутствие ответчика, который был извещен должным образом, судья рассмотрел закон и фактические обстоятельства дела. Вина туляка в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 19.13 КоАП РФ, была полностью доказана материалами проверки.
"С точки зрения административного права, отсутствие чела на суде не препятствует вынесению штрафа при наличии доказательств", — поясняет юрист Светлана Фёдорова.
Решением мирового судьи назначен штраф в размере одной тысячи рублей. На данный момент постановление в законную силу не вступило. У правонарушителя остается право на обжалование в вышестоящей инстанции. Важно, что статистика подобных дел в регионе показывает неизменность судебной практики в отношении лжедоносителей.
|Параметр дела
|Фактические данные
|Статья КоАП РФ
|19.13 (Заведомо ложный вызов)
|Причина вызова
|Выдуманное избиение женщиной
|Размер штрафа
|1 000 рублей
Ложные вызовы часто сопровождаются дополнительными социальными проблемами. В Плавском районе, как и во всей Тульской области, правоохранители работают в усиленном режиме для обеспечения безопасности граждан и соблюдения нормативов отчетности.
"Муниципальная реформа требует от полиции четкости, а такие 'шутники' напрямую подрывают доверие к местным властям", — подчеркнул политолог Владимир Орлов.
Согласно действующему законодательству (КоАП РФ), минимальный порог штрафа составляет 1 000 рублей.
Гражданин имеет право обжаловать постановление, если докажет суду, что у него были веские основания верить в реальность угрозы в момент звонка.
Административное здоровье правовой системы подразумевает ужесточение контроля над нарушителем при рецидивах, вплоть до максимальных штрафов и постановки на учет.
