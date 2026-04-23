Конец красивым номерам: в Тверской области любителей стиля без флага ждут протоколы

Тверские дороги прошивают рейдами. Госавтоинспекция методично отлавливает автомобили старого образца — без триколора. Дефицит патриотизма на номерах теперь стоит денег. С 2025 года российский флаг стал обязательным атрибутом регистрационного знака. Мода на "чистые" таблички, популярная у любителей эстетического минимализма, уходит в прошлое под давлением закона. На текущей неделе всего за четыре дня в Тверской области задержали 20 нарушителей. Региональные власти и полиция усиливают контроль за соблюдением государственных стандартов.

Новые правила и исключения

Реформа знаков вступила в силу с 1 января 2025 года. Теперь каждый новый номер обязан содержать изображение Государственного флага Российской Федерации. Это жесткое требование ГОСТа, а не опция на выбор автовладельца. Охота на нарушителей в Тверской области показала: многие проигнорировали изменения, надеясь на невнимательность инспекторов. Однако правоохранители настроены серьезно. Пока регион борется с инфраструктурными проблемами, включая нарушения в освещении, дорожная полиция наводит порядок в идентификации транспорта.

"В ходе рейдовых мероприятий сотрудниками дорожной полиции пресекалось движение правонарушителей — водителей, чьи автомобильные номера были выданы после 1 января 2025 года, но не имеют изображения российского триколора", — сообщили TVTVER. ru в Госавтоинспекции.

Важный нюанс: закон не имеет обратной силы. Если вы получили номера до дедлайна, заставлять вас менять их никто не вправе. Эксплуатация ТС с регистрацией до начала 2025 года разрешена в прежнем виде. Это избавляет от очередей в МРЭО тех, кто ездит на старых машинах. Но при перерегистрации или замене знака по причине износа флаг должен появиться на металле обязательно.

"Требование о наличии флага — это вопрос государственной самоидентификации в дорожном потоке. Мы видим, как регионы стремятся к единообразию стандартов", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Санкции и правовая квалификация

Езда без триколора — это не просто отсутствие эстетики, а административный проступок. Юридически это трактуется как управление ТС с нестандартными номерами. Статья 12.2 КоАП РФ не делает различий между стертой краской и отсутствующим флагом. В Торжке дорожным организациям грозят крупные штрафы за закупки, но рядовым водителям "флажный" вопрос обойдется дешевле, хотя и потребует лишних телодвижений.

Параметр Описание / Последствия Статья КоАП РФ Часть 1 статьи 12.2 Наказание Предупреждение или штраф 500 рублей Обязательство Замена номеров на соответствующие ГОСТу

"Любое отклонение от ГОСТа в оформлении знаков делает их нестандартными. Это юридическая аксиома, исключений для 'модных' трендов закон не предусматривает", — пояснила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

История "бесфлажных" номеров

Тренд на номера без триколора появился в 2021 году. Некоторые считали, что отсутствие флага мешает камерам считывать данные. Версия провалилась — техника видит символы, а не фон. Тогда знаки без флага стали элементом статуса. Официальные мастерские продавали такие дубликаты дороже обычных. Пока прокуратура проверяет многоквартирные дома на наличие управления, Госавтоинспекция подчищает дорожный сегмент от последствий этой "моды".

"Рынок дубликатов долгое время существовал в 'серой' зоне относительно дизайна. Сейчас этот пробел закрыт, и правила стали прозрачными", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и авторынку Артур Волков.

Политики долго критиковали автовладельцев за отсутствие патриотизма. Теперь эти призывы обрели форму закона. Даже при серьезных происшествиях в регионе, будь то кража в монастыре или дорожные инциденты, порядок в документах и знаках остается базовым требованием безопасности. Штраф невелик, но необходимость повторного визита в мастерскую для замены пластин — существенный стимул соблюдать правила с первого раза.

Ответы на популярные вопросы о триколоре

Нужно ли менять старые номера, выданные в 2023 или 2024 году?

Нет, знаки, полученные до 1 января 2025 года, остаются законными до момента перерегистрации автомобиля или их естественного износа.

Можно ли просто наклеить флаг на номер без него?

Категорически нельзя. Наклейки, краска или любое самостоятельное внесение изменений в конструкцию знака делают его недействительным. Нужна полная замена в лицензированной мастерской.

Где получить правильные номера с флагом?

В любом подразделении МРЭО ГИБДД при регистрации или в официальных пунктах изготовления дубликатов, имеющих соответствующее разрешение.

