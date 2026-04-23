Россия » Центр » Тверь

Тверская область перекраивает карту рекреационных зон. Межведомственная комиссия по земельным отношениям утвердила пакет решений для запуска масштабных туристических кластеров. Регион намерен конвертировать растущий поток путешественников в стационарную инфраструктуру. Фокус смещается с транзитных поездок на развитие премиального отдыха и обновление исторических центров.

Тверь - panoramio (363)
Фото: commons.wikimedia.org by Smart Vombat, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Тверь - panoramio (363)

Ключевые туристические проекты региона

Турпоток в Тверской области зафиксировался на отметке выше 3 миллионов человек. Это требует радикального расширения номерного фонда. В Осташковском округе построят пятизвездочный парк-отель "Маяки. Селигер". Проект нацелен на сегмент люкс, который ранее был представлен фрагментарно. Параллельно в Калининском округе начнется возведение гостиничного комплекса "Энкор Резорт".

"Это направление является одним из приоритетов для развития экономики региона. Количество туристов, приезжающих к нам ежегодно, перешагнуло планку в 3 миллиона человек. Мы должны сохранить позитивную динамику", — отметил Виталий Королев.

"Туристический бум требует не только отелей, но и стабильной коммунальной инфраструктуры. Без модернизации сетей новые объекты станут нагрузкой для местных жителей", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Развитие отразится и на смежных сферах. Власти региона уже внедряют цифровые решения для повышения безопасности. Например, в Тверской области запустят чат-бот для контроля ситуации на дорогах, что важно для автотуристов. Рост объектов размещения подстегивает и рынок аренды жилья, где область начинает субсидировать расходы отдельным категориям граждан.

Реновация Старицы и развитие агротуризма

Проект "Старицкий посад" станет полигоном для архитектурной реновации. План включает обновление памятников и социальных объектов. Цель — создать комфортную среду не только для гостей, но и для резидентов. Масштабирование опыта Старицы планируется на другие малые города области. Местные власти рассчитывают, что комплексное благоустройство привлечет частных инвесторов.

"Старица может стать образцом развития для всех старинных городов региона", — пояснил Виталий Королев. По его словам, сохранение позитивной динамики возможно только за счет строительства новых объектов размещения и полноценных комплексов отдыха.

"Малые города — это каркас внутреннего туризма. Благоустройство должно идти рука об руку с сохранением исторического кода, иначе мы получим типовой новодел", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

В Кашинском округе расширяют сафари-парк "Бизоний берег". В 2025 году его посетили более 4 000 человек. На территории появятся гостевые дома и зоны отдыха. Однако развитие удаленных территорий требует прозрачности в земельных вопросах. Пока одни строят отели, другие попадаются на махинациях: в Твери недавно задержали риелтора за мошенничество с ипотекой.

Инфраструктурные вызовы и инвестиции

Масштабные стройки сталкиваются с качеством базовых ресурсов на местах. Рост числа потребителей диктует новые требования к экологии и ресурсному обеспечению. Пока в одних районах проектируют пятизвездочные отели, в других прокуратура наказывает директоров водоканалов за ложь о качестве питьевой воды.

Локация / Проект Тип объекта / Цель
Осташковский округ Пятизвездочный парк-отель "Маяки. Селигер"
Старица Проект "Старицкий посад" (реновация города)
Кашинский округ Инфраструктура сафари-парка "Бизоний берег"

Продовольственная безопасность туристических кластеров также становится приоритетом. Агротуризм в Кашине требует поддержки местных фермеров, которые обеспечивают гастроуслуги. Инвестиции в землю должны сопровождаться гарантированным сбытом продукции.

"Рост турпотока стимулирует спрос на локальные продукты. Важно, чтобы агротуризм не превратился в одноразовое развлечение, а поддерживал экономику села", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Ответы на популярные вопросы о развитии туризма

Какие именно объекты построят в Старице?

В рамках "Старицкого посада" планируется обновление социальных учреждений, реставрация памятников архитектуры и создание новых общественных пространств для горожан и туристов.

Где появятся новые пятизвездочные гостиницы?

Самый крупный проект, парк-отель "Маяки. Селигер", будет реализован в Осташковском округе. Также запланировано строительство комплекса "Энкор Резорт" в Калининском округе.

Что изменится в сафари-парке Кашинского округа?

На территории "Бизоньего берега" расширят инфраструктуру: построят новые гостевые дома, кафе, обустроят современные зоны отдыха и дополнительные площадки.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ Евгений Блех, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, аграрный эксперт Виктор Смирнов
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов

