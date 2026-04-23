Бюрократия не прошла: уроженка Таджикистана в Туле отстояла право на чернобыльский стаж
Голливуд аплодирует, пока политики спорят: почему российские актёры оказались в центре внимания
Конец красивым номерам: в Тверской области любителей стиля без флага ждут протоколы
Штраф за богатую фантазию: в Тульской области наказали мужчину за выдуманное нападение
Бизоний берег расширяется: в Тверской области создадут рай для любителей сафари и отдыха
Прогулка не задалась: в Воронежской области беглых зэков поймали на угнанном грузовике
Три дня в объезд: в Ярославской области жителей Рыбинска оставят без главной переправы
Новая терапия против рака — не волшебная таблетка: кому она действительно даёт шанс
Эффект матрешки в палеонтологии: раскрыта тайна аномальных яиц древних гигантов

Во Владимирской области торговцы пропиской лишатся прибыли: суд готовит новые взыскания

Россия » Центр » Владимир

Петушинский район зачищает рынок нелегальных административных услуг. Прокуратура Владимирской области довела до логического финала серию дел о фиктивном гостеприимстве. Шестеро местных жителей, превративших свои квадратные метры в "резиновые" квартиры, выслушали приговоры. Теперь государство намерено изъять у них всё, что было заработано на нарушении миграционного законодательства.

Молоток судьи
Прокурорский надзор и приговоры

Схема работала по классическому сценарию: собственники жилья ставили иностранных граждан на учет, заведомо зная, что жить те по адресу не будут. Прокуратура Владимирской области взяла под жесткий контроль не только следствие, но и судебные процессы. Каждый факт постановки на учет сопровождался передачей денег, что превращало бытовой проступок в уголовное преступление по статье 322.3 УК РФ.

"Такие правонарушения часто становятся следствием низкого уровня правовой грамотности населения в малых городах", — пояснил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Суд признал всех шестерых фигурантов виновными. В отличие от ситуаций, когда прокуратура Владимира наказала газовиков за технические сбои, здесь речь идет об умышленных действиях граждан. Правоохранители подчеркивают: регистрация без намерения предоставить жилье — это подрыв системы государственного учета.

Финансовые последствия для владельцев жилья

Уголовное наказание стало лишь первым этапом. Прокуроры направили в суд шесть исковых заявлений о взыскании незаконно полученных средств. Логика проста: сделка, направленная против правопорядка и нравственности, ничтожна. Деньги, вырученные за фиктивные услуги, должны быть перечислены в доход Российской Федерации. Ситуация в Петушинском районе показывает, что надзорные органы готовы бить по кошельку нарушителей.

"Муниципальные нормативы четко определяют требования к жилым помещениям, и их нарушение влечет за собой жесткие санкции", — отметила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Пока регион решает инфраструктурные задачи, и проект нового моста во Владимире остается предметом дискуссий, вопросы миграционного контроля решаются в судах максимально оперативно. Контроль за ходом рассмотрения исков остается за районной прокуратурой. Суммы взысканий не разглашаются, но сам прецедент важен для профилактики подобных "бизнесов" в будущем.

Статус нарушения Последствия для собственника
Уголовное дело (ст. 322.3 УК РФ) Судимость, штраф или принудительные работы
Гражданский иск прокуратуры Изъятие всей суммы прибыли в доход государства

Параллельно с этим власти следят за общим фоном в области. Пока количество заражений COVID-19 снижается, а чиновники обсуждают закупки городских автобусов, правоохранительный блок концентрируется на безопасности территорий. Фиктивная регистрация часто становится ширмой для более серьезных правонарушений.

"Социально-экономическое развитие региона невозможно без прозрачности в миграционных потоках и соблюдения закона", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о регистрации

Что считается фиктивной регистрацией?

Это постановка иностранца на учет по адресу, где он фактически не проживает, либо регистрация на основании ложных сведений.

Какое наказание грозит собственнику?

Статья 322.3 УК РФ предусматривает штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.

Могут ли забрать деньги, полученные за прописку?

Да, прокуратура подает иски о признании сделок ничтожными и взыскании дохода от них в пользу государства.

Экспертная проверка: политолог Владимир Орлов, юрист Светлана Фёдорова, экономист Валерий Козлов
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Садоводство, цветоводство
Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Балтика улыбается — а под водой уже готовит удар: что скрывает самое спокойное море
Домашние животные
Балтика улыбается — а под водой уже готовит удар: что скрывает самое спокойное море
Участок перестаёт тонуть после дождя: система, которая работает без насоса и химии
Садоводство, цветоводство
Участок перестаёт тонуть после дождя: система, которая работает без насоса и химии
Популярное
Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов

Вероятно, в Кремле принято давно назревшее решение о прекращении поставок нефти на завод в Шведте, который Германия отобрала у "Роснефти".

Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов
Куст, который не знает старости: цветёт так долго, что становится частью семейной истории
Куст, который не знает старости: цветёт так долго, что становится частью семейной истории
Мадьяр достал козырь из прошлого: Австро-Венгрия может появиться на картах Европы
Свежая сельдь под строжайшим запретом: почему на прилавки пускают только соленые кусочки в масле
Амнезия на крови: Почему арабы и евреи забыли о тысячелетии братства Петр Ермилин На Западе предсказывают скорый крах экономике России, но реальность выглядит иначе Любовь Степушова Подводная охота НАТО: что стоит за проектом Логгерхед Андрей Николаев
Оно было похоже на помесь человека и собаки: жуткая тайна существа из капкана в Якутской тундре
Черное золото из мусорной кучи: 3 действия в апреле, чтобы к лету завалить грядки удобрением
Ягод будет больше, чем листьев: метод трех ударов, который оживит любую смородину
Ягод будет больше, чем листьев: метод трех ударов, который оживит любую смородину
Последние материалы
Дети выросли на блокбастерах — но потянулись к другому кино: чем так цепляют русские сказки
Лекарство от рака собирают под каждого пациента: когда терапия дойдёт дойдёт до всех нуждающихся
Щавель против почек: как популярные продукты превращаются в плотные отложения
Эффектный декор из мусора: как превратить старые рамы и мебель в садовые арт-объекты
Амнезия на крови: Почему арабы и евреи забыли о тысячелетии братства
Секрет в сгущёнке и сметане: профессиональные приёмы для идеального ягодного пирога
Масштаб оказался больше ожиданий: новая выплата охватит 4 млн семей
Иностранцы переключились на российское кино: в героях нашли то, чего никогда не было у Голливуда
Всего 15 минут после еды — и ваше тело начнет сжигать калории в разы быстрее
Чистая тарелка вместо филлеров: какая диета после 50 лет возвращает тонус коже
