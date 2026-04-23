Во Владимирской области торговцы пропиской лишатся прибыли: суд готовит новые взыскания

Петушинский район зачищает рынок нелегальных административных услуг. Прокуратура Владимирской области довела до логического финала серию дел о фиктивном гостеприимстве. Шестеро местных жителей, превративших свои квадратные метры в "резиновые" квартиры, выслушали приговоры. Теперь государство намерено изъять у них всё, что было заработано на нарушении миграционного законодательства.

Прокурорский надзор и приговоры

Схема работала по классическому сценарию: собственники жилья ставили иностранных граждан на учет, заведомо зная, что жить те по адресу не будут. Прокуратура Владимирской области взяла под жесткий контроль не только следствие, но и судебные процессы. Каждый факт постановки на учет сопровождался передачей денег, что превращало бытовой проступок в уголовное преступление по статье 322.3 УК РФ.

"Такие правонарушения часто становятся следствием низкого уровня правовой грамотности населения в малых городах", — пояснил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Суд признал всех шестерых фигурантов виновными. В отличие от ситуаций, когда прокуратура Владимира наказала газовиков за технические сбои, здесь речь идет об умышленных действиях граждан. Правоохранители подчеркивают: регистрация без намерения предоставить жилье — это подрыв системы государственного учета.

Финансовые последствия для владельцев жилья

Уголовное наказание стало лишь первым этапом. Прокуроры направили в суд шесть исковых заявлений о взыскании незаконно полученных средств. Логика проста: сделка, направленная против правопорядка и нравственности, ничтожна. Деньги, вырученные за фиктивные услуги, должны быть перечислены в доход Российской Федерации. Ситуация в Петушинском районе показывает, что надзорные органы готовы бить по кошельку нарушителей.

"Муниципальные нормативы четко определяют требования к жилым помещениям, и их нарушение влечет за собой жесткие санкции", — отметила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Пока регион решает инфраструктурные задачи, и проект нового моста во Владимире остается предметом дискуссий, вопросы миграционного контроля решаются в судах максимально оперативно. Контроль за ходом рассмотрения исков остается за районной прокуратурой. Суммы взысканий не разглашаются, но сам прецедент важен для профилактики подобных "бизнесов" в будущем.

Статус нарушения Последствия для собственника Уголовное дело (ст. 322.3 УК РФ) Судимость, штраф или принудительные работы Гражданский иск прокуратуры Изъятие всей суммы прибыли в доход государства

Параллельно с этим власти следят за общим фоном в области. Пока количество заражений COVID-19 снижается, а чиновники обсуждают закупки городских автобусов, правоохранительный блок концентрируется на безопасности территорий. Фиктивная регистрация часто становится ширмой для более серьезных правонарушений.

"Социально-экономическое развитие региона невозможно без прозрачности в миграционных потоках и соблюдения закона", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о регистрации

Что считается фиктивной регистрацией?

Это постановка иностранца на учет по адресу, где он фактически не проживает, либо регистрация на основании ложных сведений.

Какое наказание грозит собственнику?

Статья 322.3 УК РФ предусматривает штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.

Могут ли забрать деньги, полученные за прописку?

Да, прокуратура подает иски о признании сделок ничтожными и взыскании дохода от них в пользу государства.

