Взятка не прошла: во Владимирской области муромец ответит за лишнюю щедрость к офицеру

Житель Мурома 1990 года рождения предстанет перед судом за попытку подкупа начальника исправительной колонии. Мужчина, отбывавший наказание в исправительном центре, пытался радикально решить проблему с дисциплинарным взысканием. Следственный отдел по городу Муром СК завершил расследование дела по статье о даче взятки в значительном размере.

Приговор за пьяную езду и дисциплинарный прокол

История началась в мае 2025 года. Фигуранта осудили за неоднократное управление автомобилем в состоянии опьянения. Фемида назначила ему восемь месяцев принудительных работ. Государство удерживало 5 % его заработка. Для отбытия срока мужчину направили в исправительный центр при ФКУ ИК-10 во Владимирской области.

Дисциплина дала сбой в первый же месяц. В июле осужденный опоздал на вечернюю поверку. Администрация отреагировала выговором. Эта пометка в личном деле стала бетонной стеной на пути к условно-досрочному освобождению или замене наказания на более мягкое. Устранить препятствие житель Мурома решил незаконным путем.

"Такие попытки 'договориться' часто связаны с непониманием серьезности режима. Любое взыскание блокирует социальные лифты внутри системы", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Смартфон вместо конверта: детали коррупционной сделки

Обвиняемый предложил начальнику УФСИН снять выговор за деньги. Конспирация была своеобразной: сумму взятки мужчина просто набрал на экране мобильного телефона и продемонстрировал офицеру. Офицер на сделку не пошел и доложил о предложении руководству. Дальнейшие действия проходили под контролем оперативников ОСБ.

Финал наступил 6 ноября 2025 года. Встреча состоялась в салоне автомобиля. Житель Мурома передал 30 тысяч рублей, оставив их в подстаканнике. Факт передачи зафиксировали сотрудники собственной безопасности. Теперь вместо снятия выговора мужчина получил новую статью Уголовного кодекса.

"Административные штрафы и взыскания в регионах часто становятся катализатором коррупционных рисков из-за правовой неграмотности", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Этап нарушения Последствия Пьяное вождение (май 2025) 8 месяцев принудительных работ Опоздание на поверку (июль 2025) Выговор, запрет на смягчение режима Дача взятки (ноябрь 2025) Уголовное дело по ч. 2 ст. 291 УК РФ

Признание вины и судебные перспективы

Обвиняемый отрицать вину не стал. Все преступные действия задокументированы. Следствие по делу в Владимирской области завершено максимально быстро. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже ушло в суд.

Санкция статьи предусматривает не только крупные штрафы, но и реальное лишение свободы. Попытка сэкономить на времени отбытия наказания обернулась его вероятным продлением. Процесс цифровизации и контроля в пенитенциарной системе исключает возможность подобных "сделок" без последствий для обеих сторон.

"Коррупционные дела в малых городах всегда имеют широкий резонанс и подрывают доверие к местным институтам власти", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Материалы дела направлены в суд Мурома. Признание вины может стать смягчающим обстоятельством, однако тяжесть статьи о коррупции диктует жесткие рамки правосудия.

Ответы на популярные вопросы о коррупционных преступлениях

Что считается взяткой в значительном размере?

Согласно УК РФ, значительным размером признается сумма, превышающая 25 тысяч рублей.

Можно ли избежать ответственности, если признать вину?

Признание вины смягчает наказание, но не освобождает от ответственности за совершенное преступление.

Какие последствия влечет выговор в исправительном центре?

Наличие дисциплинарного взыскания лишает осужденного права на замену наказания более мягким видом или на УДО до момента снятия взыскания.

Читайте также