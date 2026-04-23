Прогулка не задалась: в Воронежской области беглых зэков поймали на угнанном грузовике

В Борисоглебске завершились поиски двоих заключенных, покинувших территорию колонии-поселения при ИК-9. Мужчины в возрасте 36 и 41 года были задержаны сотрудниками правоохранительных органов спустя сутки после побега. Происшествие зафиксировано в четверг, 23 апреля, в Воронежской области.

Фото: Wikimedia Commons by Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet is licensed under Public domain задержание, полиция

Обстоятельства побега на грузовике

Осужденные использовали для побега служебный транспорт во время выполнения хозяйственных задач. По данным городского суда города Воронеж, инцидент произошел в ходе проведения социальных работ на прилегающей к исправительному учреждению территории. Беглецы самовольно завладели грузовым автомобилем и выехали за периметр.

"Во время выполнения работ на прилегающей к учреждению территории осужденные самовольно покинули границы данной территории. На следующий день правонарушители были задержаны", — отметили в пресс-службе регионального УФСИН.

Сотрудники ведомства оперативно организовали розыскные мероприятия в Воронежской области. Задержание произошло без применения оружия. В настоящее время следствие устанавливает, как именно заключенным удалось получить доступ к ключам от транспортного средства и беспрепятственно миновать зону контроля.

"Это серьезный провал в системе внутреннего распорядка. Контроль за перемещением спецконтингента при выполнении работ должен быть сквозным", — пояснил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Николаевич Орлов.

Режим содержания и новые уголовные дела

Колонии-поселения предполагают более мягкий режим по сравнению с ИК общего или строгого типа. Согласно нормам действующего законодательства, в таких подразделениях осужденные содержатся без вооруженной охраны, но под постоянным надзором администрации. Им разрешено свободное перемещение по территории и выход за ее пределы для работы по согласованию с руководством.

Параметр Детали инцидента Возраст задержанных 36 и 41 год Тип учреждения Колония-поселение при ИК-9 Способ побега Угон грузового автомобиля Текущий статус Содержатся в СИЗО

Теперь правовой статус задержанных резко изменился. В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по двум статьям: за побег из мест лишения свободы и незаконное завладение автомобилем без цели хищения. Администрация регионального УФСИН перевела мужчин в следственный изолятор, что исключает возможность их возврата в поселение.

"Нарушение режима в поселении всегда влечет перевод в условия более строгого содержания согласно судебному решению", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Мнение экспертов о контроле на местах

Побег из колонии-поселения ставит вопрос об уровне дисциплины и эффективности социальной поддержки заключенных. Работа на прилегающих территориях часто сопряжена с рисками, которые должны купироваться четким графиком и проверками личного состава. Опытные беглецы использовали слабое звено в цепочке контроля трудовой активности.

"Подобные инциденты негативно влияют на инвестиционную привлекательность региональных проектов, где используется труд осужденных", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru экономист Валерий Козлов.

Дальнейшее разбирательство покажет, будет ли привлечено к ответственности должностное лицо, отвечающее за сохранность автотранспорта и надзор за группой рабочих в день совершения правонарушения в Борисоглебске.

Ответы на популярные вопросы о происшествии

Почему заключенные смогли свободно уехать на грузовике?

В колониях-поселениях предусмотрен режим доверия. Осужденные могут выполнять работы без конвоя, чем и воспользовались задержанные при доступе к технике.

Какое наказание грозит беглецам теперь?

Помимо оставшегося срока, им грозит до пяти лет лишения свободы по статье о побеге и дополнительный срок за угон автомобиля.

Были ли пострадавшие в ходе задержания?

По официальным данным УФСИН, операция по задержанию прошла в штатном режиме, пострадавших среди гражданского населения и силовиков нет.

