Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бюрократия не прошла: уроженка Таджикистана в Туле отстояла право на чернобыльский стаж
Голливуд аплодирует, пока политики спорят: почему российские актёры оказались в центре внимания
Конец красивым номерам: в Тверской области любителей стиля без флага ждут протоколы
Штраф за богатую фантазию: в Тульской области наказали мужчину за выдуманное нападение
Во Владимирской области торговцы пропиской лишатся прибыли: суд готовит новые взыскания
Бизоний берег расширяется: в Тверской области создадут рай для любителей сафари и отдыха
Три дня в объезд: в Ярославской области жителей Рыбинска оставят без главной переправы
Новая терапия против рака — не волшебная таблетка: кому она действительно даёт шанс
Эффект матрешки в палеонтологии: раскрыта тайна аномальных яиц древних гигантов

Прогулка не задалась: в Воронежской области беглых зэков поймали на угнанном грузовике

Россия » Центр » Воронеж

В Борисоглебске завершились поиски двоих заключенных, покинувших территорию колонии-поселения при ИК-9. Мужчины в возрасте 36 и 41 года были задержаны сотрудниками правоохранительных органов спустя сутки после побега. Происшествие зафиксировано в четверг, 23 апреля, в Воронежской области.

задержание, полиция
Фото: Wikimedia Commons by Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet is licensed under Public domain
задержание, полиция

Обстоятельства побега на грузовике

Осужденные использовали для побега служебный транспорт во время выполнения хозяйственных задач. По данным городского суда города Воронеж, инцидент произошел в ходе проведения социальных работ на прилегающей к исправительному учреждению территории. Беглецы самовольно завладели грузовым автомобилем и выехали за периметр.

"Во время выполнения работ на прилегающей к учреждению территории осужденные самовольно покинули границы данной территории. На следующий день правонарушители были задержаны", — отметили в пресс-службе регионального УФСИН.

Сотрудники ведомства оперативно организовали розыскные мероприятия в Воронежской области. Задержание произошло без применения оружия. В настоящее время следствие устанавливает, как именно заключенным удалось получить доступ к ключам от транспортного средства и беспрепятственно миновать зону контроля.

"Это серьезный провал в системе внутреннего распорядка. Контроль за перемещением спецконтингента при выполнении работ должен быть сквозным", — пояснил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Николаевич Орлов.

Колонии-поселения предполагают более мягкий режим по сравнению с ИК общего или строгого типа. Согласно нормам действующего законодательства, в таких подразделениях осужденные содержатся без вооруженной охраны, но под постоянным надзором администрации. Им разрешено свободное перемещение по территории и выход за ее пределы для работы по согласованию с руководством.

Параметр Детали инцидента
Возраст задержанных 36 и 41 год
Тип учреждения Колония-поселение при ИК-9
Способ побега Угон грузового автомобиля
Текущий статус Содержатся в СИЗО

Теперь правовой статус задержанных резко изменился. В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по двум статьям: за побег из мест лишения свободы и незаконное завладение автомобилем без цели хищения. Администрация регионального УФСИН перевела мужчин в следственный изолятор, что исключает возможность их возврата в поселение.

"Нарушение режима в поселении всегда влечет перевод в условия более строгого содержания согласно судебному решению", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Мнение экспертов о контроле на местах

Побег из колонии-поселения ставит вопрос об уровне дисциплины и эффективности социальной поддержки заключенных. Работа на прилегающих территориях часто сопряжена с рисками, которые должны купироваться четким графиком и проверками личного состава. Опытные беглецы использовали слабое звено в цепочке контроля трудовой активности.

"Подобные инциденты негативно влияют на инвестиционную привлекательность региональных проектов, где используется труд осужденных", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru экономист Валерий Козлов.

Дальнейшее разбирательство покажет, будет ли привлечено к ответственности должностное лицо, отвечающее за сохранность автотранспорта и надзор за группой рабочих в день совершения правонарушения в Борисоглебске.

Ответы на популярные вопросы о происшествии

Почему заключенные смогли свободно уехать на грузовике?

В колониях-поселениях предусмотрен режим доверия. Осужденные могут выполнять работы без конвоя, чем и воспользовались задержанные при доступе к технике.

Какое наказание грозит беглецам теперь?

Помимо оставшегося срока, им грозит до пяти лет лишения свободы по статье о побеге и дополнительный срок за угон автомобиля.

Были ли пострадавшие в ходе задержания?

По официальным данным УФСИН, операция по задержанию прошла в штатном режиме, пострадавших среди гражданского населения и силовиков нет.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Владимир Орлов, юрист Светлана Фёдорова, аналитик Валерий Козлов
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Садоводство, цветоводство
Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Балтика улыбается — а под водой уже готовит удар: что скрывает самое спокойное море
Домашние животные
Балтика улыбается — а под водой уже готовит удар: что скрывает самое спокойное море
Участок перестаёт тонуть после дождя: система, которая работает без насоса и химии
Садоводство, цветоводство
Участок перестаёт тонуть после дождя: система, которая работает без насоса и химии
Популярное
Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов

Вероятно, в Кремле принято давно назревшее решение о прекращении поставок нефти на завод в Шведте, который Германия отобрала у "Роснефти".

Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов
Куст, который не знает старости: цветёт так долго, что становится частью семейной истории
Куст, который не знает старости: цветёт так долго, что становится частью семейной истории
Мадьяр достал козырь из прошлого: Австро-Венгрия может появиться на картах Европы
Свежая сельдь под строжайшим запретом: почему на прилавки пускают только соленые кусочки в масле
Амнезия на крови: Почему арабы и евреи забыли о тысячелетии братства Петр Ермилин На Западе предсказывают скорый крах экономике России, но реальность выглядит иначе Любовь Степушова Подводная охота НАТО: что стоит за проектом Логгерхед Андрей Николаев
Оно было похоже на помесь человека и собаки: жуткая тайна существа из капкана в Якутской тундре
Черное золото из мусорной кучи: 3 действия в апреле, чтобы к лету завалить грядки удобрением
Ягод будет больше, чем листьев: метод трех ударов, который оживит любую смородину
Ягод будет больше, чем листьев: метод трех ударов, который оживит любую смородину
Последние материалы
Дети выросли на блокбастерах — но потянулись к другому кино: чем так цепляют русские сказки
Лекарство от рака собирают под каждого пациента: когда терапия дойдёт дойдёт до всех нуждающихся
Щавель против почек: как популярные продукты превращаются в плотные отложения
Эффектный декор из мусора: как превратить старые рамы и мебель в садовые арт-объекты
Амнезия на крови: Почему арабы и евреи забыли о тысячелетии братства
Секрет в сгущёнке и сметане: профессиональные приёмы для идеального ягодного пирога
Масштаб оказался больше ожиданий: новая выплата охватит 4 млн семей
Иностранцы переключились на российское кино: в героях нашли то, чего никогда не было у Голливуда
Всего 15 минут после еды — и ваше тело начнет сжигать калории в разы быстрее
Чистая тарелка вместо филлеров: какая диета после 50 лет возвращает тонус коже
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.