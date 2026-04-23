Прогулка не задалась: в Воронежской области беглых зэков поймали на угнанном грузовике

В Борисоглебске завершились поиски двоих заключенных, покинувших территорию колонии-поселения при ИК-9. Мужчины в возрасте 36 и 41 года были задержаны сотрудниками правоохранительных органов спустя сутки после побега. Происшествие зафиксировано в четверг, 23 апреля, в Воронежской области.
Осужденные использовали для побега служебный транспорт во время выполнения хозяйственных задач. По данным городского суда города Воронеж, инцидент произошел в ходе проведения социальных работ на прилегающей к исправительному учреждению территории. Беглецы самовольно завладели грузовым автомобилем и выехали за периметр.
"Во время выполнения работ на прилегающей к учреждению территории осужденные самовольно покинули границы данной территории. На следующий день правонарушители были задержаны", — отметили в пресс-службе регионального УФСИН.
Сотрудники ведомства оперативно организовали розыскные мероприятия в Воронежской области. Задержание произошло без применения оружия. В настоящее время следствие устанавливает, как именно заключенным удалось получить доступ к ключам от транспортного средства и беспрепятственно миновать зону контроля.
"Это серьезный провал в системе внутреннего распорядка. Контроль за перемещением спецконтингента при выполнении работ должен быть сквозным", — пояснил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Николаевич Орлов.
Колонии-поселения предполагают более мягкий режим по сравнению с ИК общего или строгого типа. Согласно нормам действующего законодательства, в таких подразделениях осужденные содержатся без вооруженной охраны, но под постоянным надзором администрации. Им разрешено свободное перемещение по территории и выход за ее пределы для работы по согласованию с руководством.
|Параметр
|Детали инцидента
|Возраст задержанных
|36 и 41 год
|Тип учреждения
|Колония-поселение при ИК-9
|Способ побега
|Угон грузового автомобиля
|Текущий статус
|Содержатся в СИЗО
Теперь правовой статус задержанных резко изменился. В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по двум статьям: за побег из мест лишения свободы и незаконное завладение автомобилем без цели хищения. Администрация регионального УФСИН перевела мужчин в следственный изолятор, что исключает возможность их возврата в поселение.
"Нарушение режима в поселении всегда влечет перевод в условия более строгого содержания согласно судебному решению", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.
Побег из колонии-поселения ставит вопрос об уровне дисциплины и эффективности социальной поддержки заключенных. Работа на прилегающих территориях часто сопряжена с рисками, которые должны купироваться четким графиком и проверками личного состава. Опытные беглецы использовали слабое звено в цепочке контроля трудовой активности.
"Подобные инциденты негативно влияют на инвестиционную привлекательность региональных проектов, где используется труд осужденных", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru экономист Валерий Козлов.
Дальнейшее разбирательство покажет, будет ли привлечено к ответственности должностное лицо, отвечающее за сохранность автотранспорта и надзор за группой рабочих в день совершения правонарушения в Борисоглебске.
В колониях-поселениях предусмотрен режим доверия. Осужденные могут выполнять работы без конвоя, чем и воспользовались задержанные при доступе к технике.
Помимо оставшегося срока, им грозит до пяти лет лишения свободы по статье о побеге и дополнительный срок за угон автомобиля.
По официальным данным УФСИН, операция по задержанию прошла в штатном режиме, пострадавших среди гражданского населения и силовиков нет.
