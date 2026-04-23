В Воронежской области село закрыли на долгий карантин: опасная зараза угрожает и людям

В селе Ширяево Калачеевского района Воронежской области объявлен режим карантина из-за вспышки бруцеллеза. Соответствующее решение управления ветеринарии опубликовано на официальном портале регионального правительства. Инфекция обнаружена на участке в 700 метрах от жилой застройки на улице Ленина. Ограничительные меры распространяются на весь населенный пункт и будут действовать восемь месяцев — до 23 декабря 2026 года.

Коровы на пастбище

Карантин в Ширяево: запреты и сроки

Введение карантина в Калачеевском районе парализовало привычный аграрный цикл. В Воронежской области в период действия ограничений в селе Ширяево запрещено проводить любые массовые мероприятия с участием скота. Под запрет попали региональные ярмарки, профильные выставки и торги сельхозживотными. Ветеринарные службы установили жесткий кордон вокруг очага, чтобы исключить вынос инфекции за пределы муниципалитета.

"Бруцеллез требует немедленной локализации. Любое перемещение скота в зоне карантина может привести к неконтролируемому росту заболеваемости", — пояснил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Особое внимание уделено выпасу. В инвестиции Воронежская область вкладывает значительные средства, и ветеринарная безопасность является приоритетом. Жителям запретили совместный выпас здорового и больного скота на пастбищах. Также ограничено использование общих водопоев, которые могут стать источником заражения для восприимчивых животных в частных подворьях Ширяево.

Опасность бруцеллеза для человека

Бруцеллез классифицируется как особо опасное заболевание. Бактерии проникают в организм и начинают размножаться в лимфатических узлах, после чего мигрируют во внутренние органы. Инкубационный период в среднем длится от трех до пяти недель. Если не принять меры, болезнь переходит в хроническую стадию, скрываясь за слабовыраженными симптомами или протекая вовсе бессимптомно.

"Инфекция коварна. У человека бруцеллез может имитировать грипп или поражать суставы, что затрудняет диагностику на ранних этапах", — отмечает в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Местные власти напоминают, что профилактика в районах Воронежа включает строгий контроль за качеством молочной и мясной продукции. Заражение часто происходит через контакт с инфицированными животными или употребление сырого молока без термической обработки. В Воронежской области службы ветеринарии проводят регулярные обходы хозяйств.

Меры контроля и санитарные правила

Вид ограничения Суть запрета Перемещение животных Запрет на ввоз и вывоз скота из карантинной зоны Торговля Отмена ярмарок, выставок и аукционов в селе Водопой и выпас Запрет на использование общих пастбищ и водоемов

В Таловском районе ранее фиксировались другие нарушения, но эпизоотическая ситуация в Калачеевском районе сегодня требует максимальной концентрации ресурсов. Специалисты проводят дезинфекцию мест содержания животных. Продление карантина до конца года связано с необходимостью проведения повторных лабораторных исследований для подтверждения отсутствия возбудителя.

"Экономические последствия для региона зависят от скорости ликвидации очага. Бюджетные расходы на карантинные меры оправданы риском заражения людей", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик Валерий Козлов.

Для жителей Ширяево предусмотрены обязательные правила по утилизации отходов животноводства. Ветеринары напоминают, что скрытие падежа скота ведет к административной и уголовной ответственности. Регулярные проверки в районах Борисоглебска и Калача направлены на пресечение стихийной торговли мясом без сопроводительных документов.

Ответы на популярные вопросы о бруцеллезе

Можно ли употреблять мясо из карантинной зоны?

Категорически не рекомендуется покупать мясо "с рук" в зоне карантина. Инфекция погибает при длительной термической обработке, однако риск заражения при разделке туши остается крайне высоким.

Как передается болезнь человеку?

Заражение происходит через поврежденную кожу, слизистые оболочки, а также при употреблении сырого молока, брынзы или недостаточно прожаренного мяса больных животных.

Какие сроки карантина установлены в Воронежской области?

Ограничения в селе Ширяево продлятся до 23 декабря 2026 года. Срок может быть пересмотрен только после проведения полного комплекса санитарно-ветеринарных работ.

Читайте также