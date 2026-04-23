Три дня в объезд: в Ярославской области жителей Рыбинска оставят без главной переправы

Россия » Центр » Ярославль

Рыбинск готовится к финальному аккорду масштабной реконструкции. Ключевая транспортная артерия города — Волжский мост — будет полностью закрыта для движения транспорта сразу после завершения майских праздников в 2026 году. Власти города подчеркивают: мера необходима для технического завершения капитального ремонта, который стартовал еще весной 2023 года.

Ярославль, Волжская набережная
Фото: Pravda.Ru by Виктор Коваленко is licensed under All Rights Reserved
Ярославль, Волжская набережная

Технические параметры перекрытия

Перекрытие планируется краткосрочным. По предварительным расчетам инженеров, замена полотна займет около трех суток. На этот период транспорт в Ярославле и Рыбинске изменит привычные маршруты. Рабочие демонтируют временный асфальт, уложенный годом ранее. Вместо него появится износостойкое покрытие, способное выдержать климатический прессинг Поволжья.

"При замене покрытия на мостах критически важно соблюсти температурный режим укладки и адгезию слоев, иначе через год мы получим новые колеи", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Временное покрытие в 2025 году использовали как тактическое решение. Это позволило запустить движение, не дожидаясь окончательной усадки конструкций. Теперь социальные гарантии и технические регламенты требуют финализации процесса. Все работы проводятся в рамках гарантийных обязательств, что исключает дополнительные траты из городского бюджета.

Подрядчик и обязательства

За объект отвечает компания "ЕКС". Специалисты мониторят состояние опорных конструкций и швов. Полная остановка трафика — единственный способ обеспечить монолитность нового слоя. Любая вибрация от проезжающих машин в момент застывания смеси может привести к микротрещинам, которые зимой превратятся в ямы.

Параметр Сведения
Дата старта капремонта Весна 2023 года
Планируемое закрытие Май 2026 года
Срок работ Около 3 суток
Статус покрытия Замена временного на постоянное

Пресс-служба мэрии Рыбинска транслирует уверенность: "Власти сделают всё возможное, чтобы минимизировать неудобства для жителей и гостей города". Точные даты будут зафиксированы в специальном графике, который опубликуют после окончательного утверждения технической документации. Для экстренных служб будут предусмотрены альтернативные пути проезда.

"Любое перекрытие крупного моста — это нагрузка на муниципальный бюджет из-за переформатирования логистики, но пренебрежение технологией стоит дороже", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик бюджетов Валерий Козлов.

Влияние на городскую логистику

Перекрытие моста — это всегда тест для дорожной сети города. Жителям придется пересмотреть свои планы, хотя сроки ремонта выбраны удачно. Сразу после праздников интенсивность движения обычно снижается по сравнению с предпраздничными выходными. Это позволит экстренным службам Ярославской области работать без критических задержек.

Пока мост будет закрыт, нагрузка ляжет на объездные пути. Мэрия обещает заранее расставить знаки и предупредить навигационные сервисы. Администрация Рыбинска сообщила о планах полностью перекрыть движение по Волжскому мосту для замены асфальтового покрытия. Важно, что это завершающий этап долгого пути к безопасности.

"Дисциплина подрядчика в вопросах гарантийного ремонта — показатель качества регионального управления инфраструктурой", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт Евгений Блех.

На текущий момент ситуация находится под контролем надзорных органов. Жители помнят, как в 2023 году стартовал процесс. Долговечный материал, который используют в 2026-м, предназначен именно для финальной отделки. Это снимет вопрос о бесконечных ямочных ремонтах на ближайшие годы.

Ответы на популярные вопросы о перекрытии моста

Когда точно закроют мост?

Перекрытие запланировано на период после майских праздников 2026 года. Конкретные даты будут объявлены дополнительно после утверждения мэрией.

Почему нельзя было сразу положить хороший асфальт в 2025 году?

Временный асфальт в 2025 году был необходим для скорейшего открытия движения и обеспечения технологической паузы перед финишным покрытием.

Кто оплачивает новые работы?

Замена покрытия проводится силами подрядчика "ЕКС" в рамках исполнения гарантийных обязательств по договору капитального ремонта.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, региональный экономист Валерий Козлов, эксперт ЖКХ Евгений Блех
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
