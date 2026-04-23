Болезни в упаковке: рейды в Улан-Удэ выявили угрозу для садов и огородов

В Улан-Удэ завершилась масштабная проверка торговых точек, реализующих семена сельскохозяйственных растений. Инспекторы Россельхознадзора совместно с прокуратурой выявили грубые нарушения в трех магазинах города. Предприниматели предлагали дачникам товар, происхождение и безопасность которого невозможно подтвердить документально.
Контрольные мероприятия в Улан-Удэ стартовали 5 марта и продлились до 21 апреля. Проверку координировало управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Бурятии. Под прицел ведомств попали предприниматели, торгующие посевным материалом накануне дачного сезона.
"Рынок семян требует жесткого контроля, так как использование несертифицированного материала напрямую подрывает продовольственную безопасность малых хозяйств", — отметил в беседе с Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.
По итогам рейдов три бизнесмена привлечены к административной ответственности. Прокуратура и Россельхознадзор зафиксировали несоблюдение норм федерального законодательства, регулирующего правила оборота семян. Подобная ситуация была зафиксирована и при проверках других сфер потребительского рынка Бурятии.
Все оштрафованные предприниматели нарушили требования ч. 2 ст. 16 Федерального закона № 454-ФЗ "О семеноводстве". На прилавках находились упаковки, сорта которых не были внесены в Государственный реестр селекционных достижений. Такое пренебрежение правилами делает товар юридически "невидимым" для системы контроля качества.
|Параметр проверки
|Результат инспекции
|Наличие в Госреестре
|Отсутствует у выявленных партий
|Подтверждение сортовых качеств
|Исследования не проводились
"Нарушение сортности часто идет рука об руку с отсутствием фитосанитарных паспортов, что недопустимо при массовой продаже", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.
Отсутствие семян в реестре означает, что они не проходили обязательные государственные испытания. Специалисты не проверяли их на урожайность и приспособленность к климатическим условиям региона. В условиях санкционного давления и развития инфраструктуры поддержка качественного отечественного семеноводства становится приоритетом.
"Это свидетельствует о том, что они не проходили обязательные исследования на сортовые качества, урожайность и устойчивость к болезням. Приобретая такие семена, покупателям не гарантирована всхожесть, качество плодов, сроки созревания, а также есть риск занести на свои участки болезни растений", — сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
"Привозные болезни растений могут годами сохраняться в почве, уничтожая урожай не только нарушителя, но и соседей", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эколог Игорь Степанов.
Жителям республики рекомендуют внимательно изучать упаковку и требовать документы, подтверждающие соответствие сортов Государственному реестру. Это особенно важно в период, когда в регионе действуют ограничения, например, запрет на посещение лесов из-за пожароопасного режима, и внимание дачников сосредоточено на участках.
Помимо низкой всхожести, они могут содержать семена сорных растений или возбудителей опасных болезней, которые заражают почву.
