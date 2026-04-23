Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
От успеха к провалу: как популярность мороженого из РФ обернулась падением экспорта
Лужа вместо приветствия: одна ошибка хозяев превращает радость собаки в проблему
Этот трюк со вторым бульоном делает суп в разы легче — диетологи в восторге
Майские праздники под угрозой: аналитики назвали типичные весенние риски
Закон против живодёров: как одна статья превращает штрафы в реальные тюремные сроки
Чем больше любим, тем меньше нравимся мы ей: почему кошки бегут от фанатов к тем, кто их игнорирует
В Томске участились случаи использования детей для мошеннических схем
Один неверный шаг — и трагедия: главные риски горных походов, о которых вы не знали
Секрет богатого урожая картофеля: почему нельзя обламывать ростки перед посадкой

Болезни в упаковке: рейды в Улан-Удэ выявили угрозу для садов и огородов

Россия » Сибирь » Улан-Удэ

В Улан-Удэ завершилась масштабная проверка торговых точек, реализующих семена сельскохозяйственных растений. Инспекторы Россельхознадзора совместно с прокуратурой выявили грубые нарушения в трех магазинах города. Предприниматели предлагали дачникам товар, происхождение и безопасность которого невозможно подтвердить документально.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Колесникова is licensed under publiс domain
Рейды по магазинам семян

Контрольные мероприятия в Улан-Удэ стартовали 5 марта и продлились до 21 апреля. Проверку координировало управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Бурятии. Под прицел ведомств попали предприниматели, торгующие посевным материалом накануне дачного сезона.

"Рынок семян требует жесткого контроля, так как использование несертифицированного материала напрямую подрывает продовольственную безопасность малых хозяйств", — отметил в беседе с Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

По итогам рейдов три бизнесмена привлечены к административной ответственности. Прокуратура и Россельхознадзор зафиксировали несоблюдение норм федерального законодательства, регулирующего правила оборота семян. Подобная ситуация была зафиксирована и при проверках других сфер потребительского рынка Бурятии.

Суть выявленных нарушений

Все оштрафованные предприниматели нарушили требования ч. 2 ст. 16 Федерального закона № 454-ФЗ "О семеноводстве". На прилавках находились упаковки, сорта которых не были внесены в Государственный реестр селекционных достижений. Такое пренебрежение правилами делает товар юридически "невидимым" для системы контроля качества.

Параметр проверки Результат инспекции
Наличие в Госреестре Отсутствует у выявленных партий
Подтверждение сортовых качеств Исследования не проводились

"Нарушение сортности часто идет рука об руку с отсутствием фитосанитарных паспортов, что недопустимо при массовой продаже", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.

Риски для садоводов

Отсутствие семян в реестре означает, что они не проходили обязательные государственные испытания. Специалисты не проверяли их на урожайность и приспособленность к климатическим условиям региона. В условиях санкционного давления и развития инфраструктуры поддержка качественного отечественного семеноводства становится приоритетом.

"Это свидетельствует о том, что они не проходили обязательные исследования на сортовые качества, урожайность и устойчивость к болезням. Приобретая такие семена, покупателям не гарантирована всхожесть, качество плодов, сроки созревания, а также есть риск занести на свои участки болезни растений", — сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

"Привозные болезни растений могут годами сохраняться в почве, уничтожая урожай не только нарушителя, но и соседей", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эколог Игорь Степанов.

Жителям республики рекомендуют внимательно изучать упаковку и требовать документы, подтверждающие соответствие сортов Государственному реестру. Это особенно важно в период, когда в регионе действуют ограничения, например, запрет на посещение лесов из-за пожароопасного режима, и внимание дачников сосредоточено на участках.

Ответы на популярные вопросы

Чем опасны "подозрительные" семена?

Помимо низкой всхожести, они могут содержать семена сорных растений или возбудителей опасных болезней, которые заражают почву.

Читайте также

Экспертная проверка: аграрный эксперт Виктор Смирнов, юрист Светлана Фёдорова, эколог Игорь Степанов
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Черное золото из мусорной кучи: 3 действия в апреле, чтобы к лету завалить грядки удобрением
Садоводство, цветоводство
Черное золото из мусорной кучи: 3 действия в апреле, чтобы к лету завалить грядки удобрением
Стальной рычаг Москвы: российская нефть сломала санкционный конвейер Европы
Мир. Новости мира
Стальной рычаг Москвы: российская нефть сломала санкционный конвейер Европы
Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов
Нефть
Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов
Популярное
Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов

Вероятно, в Кремле принято давно назревшее решение о прекращении поставок нефти на завод в Шведте, который Германия отобрала у "Роснефти".

Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов
Куст, который не знает старости: цветёт так долго, что становится частью семейной истории
Куст, который не знает старости: цветёт так долго, что становится частью семейной истории
Мадьяр достал козырь из прошлого: Австро-Венгрия может появиться на картах Европы
Свежая сельдь под строжайшим запретом: почему на прилавки пускают только соленые кусочки в масле
На Западе предсказывают скорый крах экономике России, но реальность выглядит иначе Любовь Степушова Подводная охота НАТО: что стоит за проектом Логгерхед Андрей Николаев Когда замолкают пушки: десять дней передышки между Ливаном и Израилем Дарья Митина
Оно было похоже на помесь человека и собаки: жуткая тайна существа из капкана в Якутской тундре
Черное золото из мусорной кучи: 3 действия в апреле, чтобы к лету завалить грядки удобрением
Ягод будет больше, чем листьев: метод трех ударов, который оживит любую смородину
Ягод будет больше, чем листьев: метод трех ударов, который оживит любую смородину
Последние материалы
Закон против живодёров: как одна статья превращает штрафы в реальные тюремные сроки
Япония нашла альтернативу Ормузскому проливу. Но есть нюанс
Квитанции запутывают даже взрослых: школьников хотят учить платить за ЖКХ
Болезни в упаковке: рейды в Улан-Удэ выявили угрозу для садов и огородов
Чем больше любим, тем меньше нравимся мы ей: почему кошки бегут от фанатов к тем, кто их игнорирует
Трава с участка кормит грядки: удобрение за 7 дней без единого рубля
В Томске участились случаи использования детей для мошеннических схем
Один неверный шаг — и трагедия: главные риски горных походов, о которых вы не знали
Секрет богатого урожая картофеля: почему нельзя обламывать ростки перед посадкой
На Западе предсказывают скорый крах экономике России, но реальность выглядит иначе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.