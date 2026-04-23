В Томске участились случаи использования детей для мошеннических схем

В Томской области преступные группировки сменили тактику. Теперь мишенью и инструментом стали дети. Мошенники используют несовершеннолетних для проникновения в квартиры и реализации схем дистанционного обмана. Полиция фиксирует аномальную активность в социальных сетях, где подростков вербуют или вводят в заблуждение ради доступа к имуществу граждан.

Цифровая вербовка: как дети становятся соучастниками

Злоумышленники через мессенджеры убеждают подростков выполнять поручения, которые открывают путь к кражам и грабежам. Основной риск — потеря контроля над жилым пространством. Дети, не осознавая опасности, вступают в переписку с посторонними и открывают двери незнакомцам, которые представляются курьерами или знакомыми родителей.

"Злоумышленники все чаще используют детей для получения доступа к жилым помещениям и вовлечения в противоправные действия", — отметили в пресс-службе УМВД по Томской области.

Параллельно с этим сохраняется классическая схема телефонного обмана пожилых людей. Преступники комбинируют методы, атакуя сразу несколько поколений одной семьи. Пока взрослые зарабатывают деньги на высокооплачиваемых вакансиях, их дети остаются один на один с профессиональными манипуляторами в сети.

При подозрительных звонках или сообщениях следует незамедлительно обращаться в полицию по номеру 102 или 112.

Статистика киберпреступности в регионе

За первый квартал 2026 года в Томской области зарегистрировали 1739 преступлений с применением информационных технологий. Это масштабный вызов для правоохранителей. География преступности расширяется: среди задержанных в Томске оказался несовершеннолетний житель соседней Новосибирской области, выполнявший функции "бегунка".

Категория риска Метод воздействия Подростки Вербовка в мессенджерах, просьбы открыть дверь Пожилые люди Телефонные звонки о "родственниках в беде" Трудоспособное население Фишинг, поддельные сайты госуслуг и банков

Проблема осложняется тем, что миграционные потоки и изменение квот на проживание в регионе заставляют полицию работать в усиленном режиме. Преступные группы часто действуют из других субъектов РФ, используя анонимность цифровых платформ. Рост цифровых атак происходит на фоне других региональных проблем, таких как повышение цен на бензин, что косвенно снижает мобильность оперативных групп в отдаленных районах.

"Преступность молодеет, так как подростков манит легкий заработок и иллюзия безнаказанности в интернете", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Владимир Орлов.

Меры безопасности и профилактика

Родителям рекомендуют жестко контролировать активность детей в смартфонах. Каждый ребенок должен усвоить: незнакомец в сети — это потенциальная угроза. Нельзя сообщать адрес проживания, данные банковских карт родителей или коды из СМС. Ситуация требует такого же внимания, как паводок на реке Томь или эпидемиологические риски, вроде карантина по бешенству в Зырянском районе.

Правоохранители рекомендуют родителям объяснять детям, что нельзя открывать дверь незнакомцам.

Экономическая нестабильность и заманчивые предложения зарплат до 200 тысяч рублей для рабочих могут провоцировать подростков на поиск сомнительных подработок "курьерами". Однако такие сделки с совестью заканчиваются уголовными делами. Бдительность должна стать ежедневным правилом для каждой семьи в Томске.

"В киберпространстве крайне сложно отследить цепочку заказчиков, поэтому подростки становятся первыми, кто попадает под удар закона", — отметил в беседе с Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о кибермошенничестве

Как мошенники выбирают детей в качестве жертв?

Злоумышленники ищут активных пользователей в социальных сетях, вступают в доверительные отношения через обсуждение игр или популярных блогеров, после чего переходят к просьбам о "небольшой помощи".

Что делать, если ребенок уже передал данные посторонним?

Необходимо немедленно заблокировать банковские счета, сменить пароли в личных кабинетах и сообщить о случившемся в полицию по номеру 102.

Какая ответственность грозит несовершеннолетним участникам схем?

В зависимости от тяжести преступления и возраста, ответственность может варьироваться от постановки на учет в ПДН до уголовного преследования за мошенничество или соучастие в краже.

