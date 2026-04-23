Смертельный асфальт: почему статистика ДТП в Удмуртии достигла критических значений за год

Россия » Поволжье

Качество дорожного полотна в Ижевске стало критическим фактором, влияющим на жизни горожан. Статистика первого квартала текущего года демонстрирует прямую связь между состоянием улично-дорожной сети и количеством дорожно-транспортных происшествий, требуя оперативного пересмотра подходов к эксплуатации объектов инфраструктуры.

Асфальт
Фото: unsplash.com by Zoshua Colah is licensed under Free to use under the Unsplash License
Асфальт

Аварийность как зеркало дорожных проблем

За январь-март 2026 года дефекты дорожного покрытия в столице Удмуртии спровоцировали 47 инцидентов. В эпицентре этих событий оказались 55 пострадавших. Госавтоинспекция региона усилила контроль, проведя 157 адресных рейдов. Сотрудники ищут скрытые ямы, критическую колейность и некорректные знаки. Горожане включились в процесс: свыше 80 человек направили жалобы в профильные ведомства.

Масштаб проблемы в республиканском разрезе выглядит угрожающе. Данные за 2024 год фиксируют 578 ДТП, напрямую вызванных состоянием трасс. Итог — 77 погибших и 725 травмированных. По информации главы МВД по Удмуртии Максима Тихонова, влияние "дорожного фактора" выросло на треть по сравнению с прошлым отчетным периодом.

"Рост смертности на 38 процентов и травматизма выше 40 — это прямая индикация системного сбоя в обслуживании полотна. Ставить вопрос нужно жестче: аудит балансодержателей обязателен", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт Валерий Козлов.

Власти начали применять административные инструменты влияния. За прошлый год возбуждено 199 дел против 182 организаций и 17 должностных лиц, ответственных за упущенный контроль качества асфальта.

Экспертный взгляд на состояние инфраструктуры

Исследование РИА "Рейтинг" за 2025 год поместило Удмуртию на 69-ю позицию среди 85 субъектов РФ. Лишь 43,2% дорог региона соответствуют нормам. Для сравнения, аналогичные проблемы инфраструктурного износа часто становятся предметом судебных разбирательств, как это происходит с объектами культурного наследия или объектами, требующими экстренного ремонта из-за воздействия стихии.

Показатель Значение
Доля нормативных дорог 43,2%
Плотность дорог с твердым покрытием 273,5 ед./1000 км

"Капитальный ремонт — это всегда вопрос баланса между бюджетом и качеством материалов. Плохое дорожное основание быстро "съедает" любой дорогой асфальт", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист Ольга Морозова.

Ситуация осложняется тем, что жители активно указывают властям на улицы, требующие внимания. Александр Бречалов анонсировал ремонтные работы, включая объект на Новоярушкинской, однако горожане настаивают на расширении перечня объектов в цифровом формате, оставляя десятки просьб в открытых источниках.

"Когда износ сетей достигает критических отметок, ремонт дорог всегда сопряжен с риском прорывов инженерных коммуникаций под полотном", — предупредил в беседе с Pravda.Ru эксперт Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы о дорожной безопасности

Что делать, если ДТП произошло из-за ямы?

Необходимо вызвать сотрудников ГАИ для фиксации состояния полотна. Составить акт о выявленных недостатках, приложить фотоматериалы и привлечь свидетелей.

Кто несет ответственность за плохие дороги?

Ответственность несет балансодержатель дороги. Это может быть муниципальное бюджетное учреждение (МБУ) или дорожная эксплуатационная организация, с которой заключен муниципальный контракт.

Как ускорить ремонт конкретной улицы?

Необходимо подать официальное обращение в администрацию города или профильное ведомство. Коллективные обращения через порталы обратной связи имеют больший приоритет.

Какие виды дорожных дефектов наиболее опасны?

Наибольший риск для жизни представляют глубокие ямы (превышающие ГОСТ по размерам), колейность, провоцирующая аквапланирование, и отсутствие освещения на опасных участках.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, эксперт по ЖКХ Евгений Блех
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
