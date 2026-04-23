Цена безразличия: почему Россельхознадзор начал проверку зоовыставки Супер кошки в Йошкар-Оле

В йошкар-олинском торговом центре "Эссен" завершился рейд Россельхознадзора. Владелец передвижной выставки "Супер кошки" предстанет перед законом из-за пренебрежения правилами содержания животных. Государственные контролеры зафиксировали десятки нарушений, ставящих под угрозу здоровье 46 подопечных.

Кошки

Хроника халатности

Инспекторы нагрянули на площадку после шквала обращений местных жителей. Выяснилось, что зверинец превратился в зону хаоса. Владелец превысил лимит нахождения в ТРК, затянув экспозицию дольше допустимых четырех суток. 46 кошек остались без элементарной юридической защиты. У них отсутствовали утвержденные рационы, графики питания и планы ветеринарных мероприятий на грядущий год.

"Отсутствие плана профилактических мероприятий — это прямой путь к инфекциям. Животные не товар, а живые существа, требующие контроля", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Параметр Статус нарушения Планирование медпомощи Отсутствует до 2026 года Режим работы Превышен лимит (более 4 дней)

Журналы наблюдения велись формально, без привязки к реальности. Владелец не регламентировал время общения посетителей с кошками. Подобное отношение к инфраструктуре коммерческих площадей недопустимо. 22 апреля в отношении бизнесмена запустили административный механизм ответственности.

"Такие выставки часто пренебрегают нормативами, надеясь на авось, пока не придет надзорный орган", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по муниципальному управлению Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о проверках бизнеса

Почему Россельхознадзор может закрыть частную выставку?

Ведомство реагирует на угрозу здоровью животных и граждан. Любое отклонение от ветеринарных регламентов — повод для предписания.

Что делать, если условия содержания животных кажутся опасными?

Необходимо направить официальное обращение в территориальное управление надзорного ведомства для проведения рейдовой проверки.

Чем грозит владельцу "Супер кошек" административное дело?

Штрафные санкции и предписание об обязательном устранении всех выявленных изъянов в установленный законом срок.

Зависит ли строгость наказания от региона?

Законодательство в регионах идентично, нормы федеральные и обязательны к исполнению везде.

"Административный прессинг — единственный способ дисциплинировать предпринимателей, экономящих на безопасности", — добавила в беседе с Pravda.Ru эксперт по законодательству Светлана Фёдорова.

