Цена безразличия: почему Россельхознадзор начал проверку зоовыставки Супер кошки в Йошкар-Оле

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Поволжье » Йошкар-Ола

В йошкар-олинском торговом центре "Эссен" завершился рейд Россельхознадзора. Владелец передвижной выставки "Супер кошки" предстанет перед законом из-за пренебрежения правилами содержания животных. Государственные контролеры зафиксировали десятки нарушений, ставящих под угрозу здоровье 46 подопечных.

Кошки
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошки

Хроника халатности

Инспекторы нагрянули на площадку после шквала обращений местных жителей. Выяснилось, что зверинец превратился в зону хаоса. Владелец превысил лимит нахождения в ТРК, затянув экспозицию дольше допустимых четырех суток. 46 кошек остались без элементарной юридической защиты. У них отсутствовали утвержденные рационы, графики питания и планы ветеринарных мероприятий на грядущий год.

"Отсутствие плана профилактических мероприятий — это прямой путь к инфекциям. Животные не товар, а живые существа, требующие контроля", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Параметр Статус нарушения
Планирование медпомощи Отсутствует до 2026 года
Режим работы Превышен лимит (более 4 дней)

Журналы наблюдения велись формально, без привязки к реальности. Владелец не регламентировал время общения посетителей с кошками. Подобное отношение к инфраструктуре коммерческих площадей недопустимо. 22 апреля в отношении бизнесмена запустили административный механизм ответственности.

"Такие выставки часто пренебрегают нормативами, надеясь на авось, пока не придет надзорный орган", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по муниципальному управлению Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о проверках бизнеса

Почему Россельхознадзор может закрыть частную выставку?

Ведомство реагирует на угрозу здоровью животных и граждан. Любое отклонение от ветеринарных регламентов — повод для предписания.

Что делать, если условия содержания животных кажутся опасными?

Необходимо направить официальное обращение в территориальное управление надзорного ведомства для проведения рейдовой проверки.

Чем грозит владельцу "Супер кошек" административное дело?

Штрафные санкции и предписание об обязательном устранении всех выявленных изъянов в установленный законом срок.

Зависит ли строгость наказания от региона?

Законодательство в регионах идентично, нормы федеральные и обязательны к исполнению везде.

"Административный прессинг — единственный способ дисциплинировать предпринимателей, экономящих на безопасности", — добавила в беседе с Pravda.Ru эксперт по законодательству Светлана Фёдорова.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, политолог Владимир Орлов, юрист Светлана Фёдорова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.