Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Дальний Восток » Якутск

Ядерный потенциал страны разворачивается в сторону полярных широт. Делегация экспертов РФЯЦ-ВНИИЭФ оценивает возможности внедрения промышленных агрокомплексов в Якутии для автономного снабжения стратегических объектов.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Огурцы на грядке

Гидропоника как тыловое обеспечение Арктики

Якутия переходит на автономные рельсы. Сотрудничество ядерщиков и аграриев превращает академические разработки в промышленную необходимость. Речь идет о создании тепличных комплексов нового поколения рядом со строящимися атомными объектами. Базалальтовая вата вместо земли — это решение, позволяющее обходить вопросы сложной климатической специфики. Гидропонные установки радикально снижают потребление ресурсов, обеспечивая урожай круглый год.

"Автономное жизнеобеспечение — ключевой фактор устойчивости северных территорий. Минимизация зависимости от поставок продовольствия с Большой земли является критически важной задачей для развития региональной экономики ДФО", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Атомная энергия для локальных производств

Тикси становится плацдармом для новых подходов. Ядерный центр рассматривает возможность интеграции АСММ для питания узлов связи и тепличных цехов. Опыт адаптации подобных технологий уже применялся на полярной станции "Восток". Там полярники наглядно доказали: свежая зелень в экстремальной среде — это не роскошь, а основа здоровья кадров. Аналогичная модель по поддержке инфраструктуры знаний и производственных мощностей внедряется сейчас в школах Якутии.

Характеристика Традиционный завоз Гидропоника (локально)
Свежесть продукта Низкая Высокая
Зависимость от логистики Критическая Нулевая

Проект не ограничивается теорией. Университет АГАТУ готов масштабировать свои разработки под промышленный запрос ядерщиков. Это меняет ландшафт труднодоступных территорий, делая ставку на локальную эффективность.

"Технологии гидропонного выращивания в условиях вечной мерзлоты — это уже не эксперименты, а доказанная база. Проекты такого уровня позволяют существенно оптимизировать расходы на содержание северных поселений", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре регионов Ольга Морозова.

Мнение экспертов о развитии ДФО

Делегация пробудет в республике еще три недели. План работы включает выверку позиций для выгрузки оборудования АСММ и организацию систем связи. Это пример того, как наукоемкий бизнес меняет парадигму жизни в Арктике, уходя от ручного управления к промышленным стандартам.

"Интеграция передовых энергетических решений с автономными агролабораториями обеспечивает синергию, которая ранее была недоступна для удаленных объектов. Это верный путь развития северных территорий", — сказал в беседе с Pravda.Ru аналитик развития территорий Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о развитии Арктики

Почему именно сейчас начато внедрение гидропоники на объектах?

Рост объемов строительства атомных объектов требует обеспечения автономности, что невозможно без локального производства свежих витаминов.

Требуется ли почва для таких комплексов в условиях Арктики?

Нет, используются минеральные субстраты, что позволяет избежать сложной работы с мерзлой землей.

Насколько экономически оправданы такие комплексы?

Экономия воды составляет до 90%, а отсутствие транспортного плеча радикально снижает логистические издержки.

Кто обучает специалистов для работы в теплицах?

Экспертную поддержку оказывают сотрудники АГАТУ, предоставляя как проекты, так и образовательные программы.

Экспертная проверка: эксперт по социальной политике Елена Романова, специалист по инфраструктуре регионов Ольга Морозова, аналитик развития территорий Валерий Козлов
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.