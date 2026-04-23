Ядерный потенциал страны разворачивается в сторону полярных широт. Делегация экспертов РФЯЦ-ВНИИЭФ оценивает возможности внедрения промышленных агрокомплексов в Якутии для автономного снабжения стратегических объектов.
Якутия переходит на автономные рельсы. Сотрудничество ядерщиков и аграриев превращает академические разработки в промышленную необходимость. Речь идет о создании тепличных комплексов нового поколения рядом со строящимися атомными объектами. Базалальтовая вата вместо земли — это решение, позволяющее обходить вопросы сложной климатической специфики. Гидропонные установки радикально снижают потребление ресурсов, обеспечивая урожай круглый год.
"Автономное жизнеобеспечение — ключевой фактор устойчивости северных территорий. Минимизация зависимости от поставок продовольствия с Большой земли является критически важной задачей для развития региональной экономики ДФО", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.
Тикси становится плацдармом для новых подходов. Ядерный центр рассматривает возможность интеграции АСММ для питания узлов связи и тепличных цехов. Опыт адаптации подобных технологий уже применялся на полярной станции "Восток". Там полярники наглядно доказали: свежая зелень в экстремальной среде — это не роскошь, а основа здоровья кадров. Аналогичная модель по поддержке инфраструктуры знаний и производственных мощностей внедряется сейчас в школах Якутии.
|Характеристика
|Традиционный завоз
|Гидропоника (локально)
|Свежесть продукта
|Низкая
|Высокая
|Зависимость от логистики
|Критическая
|Нулевая
Проект не ограничивается теорией. Университет АГАТУ готов масштабировать свои разработки под промышленный запрос ядерщиков. Это меняет ландшафт труднодоступных территорий, делая ставку на локальную эффективность.
"Технологии гидропонного выращивания в условиях вечной мерзлоты — это уже не эксперименты, а доказанная база. Проекты такого уровня позволяют существенно оптимизировать расходы на содержание северных поселений", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре регионов Ольга Морозова.
Делегация пробудет в республике еще три недели. План работы включает выверку позиций для выгрузки оборудования АСММ и организацию систем связи. Это пример того, как наукоемкий бизнес меняет парадигму жизни в Арктике, уходя от ручного управления к промышленным стандартам.
"Интеграция передовых энергетических решений с автономными агролабораториями обеспечивает синергию, которая ранее была недоступна для удаленных объектов. Это верный путь развития северных территорий", — сказал в беседе с Pravda.Ru аналитик развития территорий Валерий Козлов.
Рост объемов строительства атомных объектов требует обеспечения автономности, что невозможно без локального производства свежих витаминов.
Нет, используются минеральные субстраты, что позволяет избежать сложной работы с мерзлой землей.
Экономия воды составляет до 90%, а отсутствие транспортного плеча радикально снижает логистические издержки.
Экспертную поддержку оказывают сотрудники АГАТУ, предоставляя как проекты, так и образовательные программы.
