Рыбка не простая, а с документами: что нужно знать сахалинцам об официальном вылове мойвы этой весной

Апрель на Сахалине знаменует открытие сезона добычи мойвы, которую местные жители давно привыкли называть "уёк". Массовый выход рыбы к берегам традиционно провоцирует ажиотаж, требующий жесткого соблюдения правил рыболовства и контроля за законностью вылова.

Правила законного лова

СКТУ уже распределило более двухсот разрешений на добычу биоресурса. Мойва не попадает под квоты общего допустимого улова, что открывает доступ к промыслу всем желающим, оформившим соответствующие документы. Процесс легализации частного вылова напоминает механизмы, которые внедряются в социальную газификацию регионов: доступ к ресурсу требует соблюдения протокола.

"Рыбаки часто забывают, что любительский лов тоже имеет границы. Это не хаос, а четкий свод ограничений, предотвращающий истребление популяции", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Законодательство строго регламентирует техническую сторону процесса. Разрешен исключительно ручной сачок диаметром до 0,7 метра. Любые попытки траления по морскому дну строго пресекаются. Браконьерские методы — сети, вентери или бредни — гарантируют визит правоохранителей. Это касается и рыбопродукции, которая поставляется на экспорт: контроль качества начинается с первоисточника.

Параметр Требование Разрешенный инструмент Ручной сачок до 0,7 м Запрещенные орудия Сети, бредни, драги

Статистика и административные риски

В 2025 году официальные уловы достигли внушительных отметок — 7 128,918 тонн. Однако за красивыми цифрами скрывается риск ответственности. Работа в границах рыболовных участков без документального оформления — прямой путь к административному или уголовному наказанию. Схожая система финансового контроля существует и в других секторах экономики, где нарушения ведут к серьезным санкциям.

"Нарушение правил — это не просто штраф, это угроза экосистеме. Когда мы обсуждаем такие вопросы, важно помнить об ответственности за природный капитал", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству Ольга Морозова.

Сахалинская рыбалка становится культурным кодом, как и гастрономические фестивали в других северных регионах. Успех отрасли зависит от дисциплины каждого участника процесса.

"Спекулянты часто путают права с вседозволенностью. Игнорирование разрешений неизбежно заканчивается протоколами", — предупредил в беседе с Pravda.Ru аналитик Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о мойве

Зачем получать разрешение, если квот нет?

Разрешение фиксирует статус легального рыболова и обеспечивает учет вылова, что необходимо для мониторинга состояния популяции.

Можно ли ловить мойву с лодки?

Правила ограничивают использование орудий лова ручным сачком, использование плавательных средств при тралении запрещено.

Какое наказание ждет нарушителей?

В зависимости от тяжести нарушения применяются меры административного характера или возбуждаются уголовные дела по фактам незаконной добычи.

Почему мойву называют "уёк"?

Это локальное сахалинское наименование рыбы, прочно закрепившееся в местном рыболовном лексиконе.

