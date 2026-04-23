Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Дальний Восток » Хабаровск

Всероссийский студенческий корпус спасателей (ВСКС) отметил четвертьвековой юбилей. Организация давно переросла статус локального объединения, превратившись в мощный резерв для работы в условиях чрезвычайных ситуаций. В Хабаровском крае движение крепнет, опираясь на молодежь, готовую к реальным полевым вызовам.

Учения эвакуационно-спасательных служб
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор
Масштабирование добровольческого движения

Хабаровское подразделение ВСКС стало заметной силой в регионе за считанные месяцы. С 2024 года структура объединила одиннадцать отрядов, включая вузовские и школьные формирования. Общий штат превысил сотню человек, регулярно проходящих подготовку. Такой приток кадров критически важен, учитывая риски, связанные с природными угрозами и необходимостью поддержания порядка в социальной сфере.

"Добровольчество — это база для построения устойчивого социума. Когда студенты начинают с малого благоустройства, они быстрее переходят к осознанному участию в сложных проектах", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Полевая работа и гуманитарные миссии

География деятельности хабаровских отрядов выходит за пределы региона. Волонтёры "Пламени" успешно отработали в зонах гуманитарных миссий, включая Курскую область и Дебальцево. Практический опыт, полученный в условиях, далеких от комфорта, закаляет характер лучше любых теорий. Спасатели выступают экспертами на региональных этапах игры "Зарница 2.0" и участвуют в профилактических акциях.

Направление деятельности Специфика реализации
Промышленный альпинизм Отработка навыков спасения на высотных объектах
Первая медицинская помощь Подготовка к работе в критических ситуациях

"Работа в регионах требует системного подхода. Если мы говорим о молодежи, то такие отряды — это лучший способ дать им смысл, отличный от офисной рутины", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Социальный лифт для молодых спасателей

Власти региона активно поддерживают развитие подобных организаций, рассматривая их как инструмент закрепления молодежи на местах. Программы профессиональной интеграции дают ребятам возможность связать свою жизнь со служением обществу. Участие в отрядах вроде "Феникса" открывает путь в профессиональное спасательное сообщество, где опыт старших коллег транслируется без искажений.

"Профессиональная деформация спасателя — это дисциплина. Когда студенты берут на себя ответственность за безопасность, они перестают быть случайными людьми в профессии", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Ответы на популярные вопросы о ВСКС

Кто может вступить в отряд?

Любой мотивированный студент или школьник соответствующего возраста, готовый пройти профильную подготовку и соблюдать внутренний регламент.

Где готовят добровольцев?

Базовыми площадками выступают профильные техникумы и университеты региона, где преподают действующие спасатели.

Нужен ли особый уровень физподготовки?

Да, специфика спасательного дела требует выносливости. Однако база закладывается в ходе регулярных тренировок.

Как организация помогает в быту?

Помимо спасательных задач, отряды активно занимаются волонтерством: от помощи ветеранам до организации детских социальных праздников.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, эксперт по социальной политике Елена Романова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.