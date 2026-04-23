От белых пятен к пяти звездам: как изменится гостиничный облик Благовещенска к 2028 году

Благовещенск меняет статус: из приграничной точки на карте Амурской области город превращается в туристический магнит. Амбициозный план мэрии — принять 2,5 миллиона гостей в год к 2036-му — требует радикального обновления инфраструктуры гостеприимства.
Нынешний потенциал отельного фонда Благовещенска исчерпан. Сейчас в строю 70 объектов с общим числом в 2347 номеров. Статистика безжалостна: 70% рынка составляют "беззвездные" площадки эконом-сегмента. Полноценный премиальный отдых требует иных стандартов. Единственный пятизвездочный объект "Фестиваль-парк" лишь начинает расширение на 150 единиц.
"Индустрия гостеприимства в регионах часто сталкивается с тем, что номерной фонд морально устарел. Привлечение гостей требует не просто койко-места, а комплексной инфраструктуры, включая досуговую составляющую", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Правительство региона и администрация города запустили экспансию. В планах создание 1100 новых номеров. Якорный проект — 5-звездочный комплекс на Золотой миле со сроком ввода в 2028 году. Параллельно прорабатываются "Благовещенские термы" на месте несостоявшейся "Маленькой Венеции". Инвесторы достраивают малые отели в историческом центре, что оживит деловую активность сектора.
|Параметр
|Текущий показатель
|Количество гостиниц
|70
|Номерной фонд
|2347
Губернатор Василий Орлов подчеркнул приоритет категории "три звезды" и выше. Стимулом послужат налоговые льготы, законопроект о которых уже проходит стадии согласования. Чиновники планируют вывести из тени 48 несертифицированных отелей.
"Без льготного налогообложения крупные сети не пойдут в регион. Это классическая экономическая модель: налоговый маневр в начале срока окупаемости компенсирует инвестору риск, связанный с невысоким доходом граждан в моменте", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Достичь уровня 2-2,5 миллиона человек ежегодно к 2036 году.
Минимальный расчетный объем составляет около 3,6 тысяч дополнительных номеров.
Правительство области вместе с администрацией Благовещенска активно привлекает частный капитал через налоговые стимулы.
Власти разрабатывают программу стимулирования для их перехода в категорию "три звезды" и выше для поднятия туристического рейтинга.
"Строительство отелей — это лишь надстройка. Необходимо следить за тем, чтобы сервисная составляющая росла вместе с бетоном и стеклом, иначе инвестор не вернет вложения", — предупредил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
