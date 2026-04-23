Перекрыть доступ: почему в ЕАО готовят жесткие меры для юных лихачей на скутерах

Подростки на скутерах превратили дороги Еврейской автономной области в зону повышенного риска. Местные власти нашли способ сбить этот градус хаоса, ограничив доступ детей к топливным колонкам. Вопрос ответственности за "бензиновый трафик" переходит из плоскости родительского контроля в зону жесткого законодательного регулирования.

АЗС
Законодательный фильтр для АЗС

Законодательное собрание ЕАО берет под прицел продажу ГСМ несовершеннолетним. Инициатива спикера регионального парламента Андрея Голубя предполагает прямой запрет на отпуск бензина и дизтоплива лицам младше 16 лет. Цель прозрачна — исключить эксплуатацию скутеров, мопедов и прочей мототехники детьми, не имеющими водительских прав.

Сейчас юные лихачи чувствуют безнаказанность на дорогах, часто становясь жертвами финансовых потерь или серьезных травм. Подобные ограничения уже функционируют в Магаданской области и Приморском крае, ограничивая нелегальный трафик. Если Госдума поддержит идею на федеральном уровне, практика станет общероссийской.

"Любой запрет — это лишь временный корсет. Проблема в отсутствии культуры вождения. Нужно фокусироваться не на карьерных лифтах для молодежи, а на жестком контроле инфраструктуры", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Статистика ДТП и риски

Темпы роста аварийности с участием детей на мототранспорте пугают. В 2025 году количество таких происшествий в ЕАО удвоилось, достигнув восьми случаев. Доля "детских" инцидентов в общем мотопотоке региона выросла до 23,5%.

Показатель (годы) Результат
ДТП с детьми (2023-2024) 4 случая ежегодно
ДТП с детьми (2025) 8 случаев

Отсутствие контроля приводит к печальным результатам, напоминая о важности финансового аудита и ответственности родителей за вверенную технику. Случаи, когда дети "добывают" топливо любой ценой, требуют превентивного вмешательства государства.

"Административные барьеры на АЗС — вынужденная мера. Это как фитосанитарный контроль: мы блокируем угрозу на входе", — заявил в беседе с Pravda.Ru политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о продаже ГСМ несовершеннолетним

Почему выбран порог именно 16 лет?

В этом возрасте подростки получают право на управление мотоциклами категории "А1" при условии сдачи экзамена, что делает логичной привязку запрета к этому порогу.

Как именно заправщики будут проверять возраст?

В случае сомнений сотрудники АЗС обязаны потребовать паспорт, как это происходит при продаже спиртного или табака.

Будет ли наказание за нарушение закона?

Детали санкций для владельцев АЗС прописываются в рамках административного регламента региона и приравниваются к нарушению правил торговли.

Поможет ли запрет окончательно решить проблему аварий?

Ограничение доступа к топливу — лишь инструмент повышения безопасности среды, дополняющий работу ГИБДД и профильную профилактику в семьях.

"Безопасность на дороге не терпит дилетантства. Если мы не перекроем доступ к ресурсам, никакие культурные программы не спасут юных водителей от аварий", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по недвижимости и рынку жилья Артур Волков.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, политолог / аналитик местного самоуправления Владимир Орлов, специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артур Волков
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
