Постапокалипсис на набережной: в Иванове разрушились ступени и обшивка пешеходного перехода

В Иванове инженерная инфраструктура не выдержала весеннего испытания. Переход под Соковским мостом, расположенный со стороны новой набережной, пришел в негодность после схода снега. Местные жители фиксируют разрушение основных конструкций: отслоение бетона на ступенях и критический износ защитных покрытий. Горожане жалуются на дыры в настиле и оторванные листы поликарбоната, которые при ветре создают прямую угрозу безопасности пешеходов.
После зимы в областном центре вскрылись дефекты не только на транспортных узлах, но и в пешеходных зонах. Фото- и видеоматериалы подтверждают: покрытие перехода под мостом фактически уничтожено. Ступени лестничных маршей крошатся, обнажая арматуру, что делает подъем и спуск травмоопасным.
"Обрушение бетонных слоев на ступенях — прямой результат нарушения гидроизоляции и циклов заморозки-оттаивания. Если не провести локальный ремонт сейчас, разрушения затронут несущие элементы конструкции", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Особую тревогу вызывает навес. Листы поликарбоната, которые должны защищать людей от осадков, оторвались от каркаса. При порывах ветра они издают резкий шелест и грозят обрушиться на прохожих.
Городская администрация признала проблему, сославшись на аномальное количество осадков в зимний период. На исходе апреля, когда снег полностью сошел, реальных восстановительных работ на объекте не зафиксировано. Это вызывает вопросы к распределению средств, заложенных в бюджет 2026 года на содержание городской инфраструктуры.
|Элемент конструкции
|Текущее состояние
|Лестничные марши
|Разрушение бетона, деформация ступеней
|Навес (поликарбонат)
|Частичный демонтаж ветром, нарушение креплений
|Мостовые ограждения
|Проводится пескоструйная очистка
"Необходима оперативная корректировка планов благоустройства, чтобы не допустить полной блокировки пешеходного трафика", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Жители сообщают о риске падения листов обшивки и плохом состоянии ступеней. Передвижение по объекту требует повышенной осторожности, особенно в ветреную погоду.
