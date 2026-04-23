Постапокалипсис на набережной: в Иванове разрушились ступени и обшивка пешеходного перехода

В Иванове инженерная инфраструктура не выдержала весеннего испытания. Переход под Соковским мостом, расположенный со стороны новой набережной, пришел в негодность после схода снега. Местные жители фиксируют разрушение основных конструкций: отслоение бетона на ступенях и критический износ защитных покрытий. Горожане жалуются на дыры в настиле и оторванные листы поликарбоната, которые при ветре создают прямую угрозу безопасности пешеходов.

Фото: commons.wikimedia.org by A.Savin is licensed under FAL Мост в Иваново

Техническое состояние объекта в деталях

После зимы в областном центре вскрылись дефекты не только на транспортных узлах, но и в пешеходных зонах. Фото- и видеоматериалы подтверждают: покрытие перехода под мостом фактически уничтожено. Ступени лестничных маршей крошатся, обнажая арматуру, что делает подъем и спуск травмоопасным.

"Обрушение бетонных слоев на ступенях — прямой результат нарушения гидроизоляции и циклов заморозки-оттаивания. Если не провести локальный ремонт сейчас, разрушения затронут несущие элементы конструкции", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Особую тревогу вызывает навес. Листы поликарбоната, которые должны защищать людей от осадков, оторвались от каркаса. При порывах ветра они издают резкий шелест и грозят обрушиться на прохожих.

Реакция властей и текущие работы

Городская администрация признала проблему, сославшись на аномальное количество осадков в зимний период. На исходе апреля, когда снег полностью сошел, реальных восстановительных работ на объекте не зафиксировано. Это вызывает вопросы к распределению средств, заложенных в бюджет 2026 года на содержание городской инфраструктуры.

Элемент конструкции Текущее состояние Лестничные марши Разрушение бетона, деформация ступеней Навес (поликарбонат) Частичный демонтаж ветром, нарушение креплений Мостовые ограждения Проводится пескоструйная очистка

"Необходима оперативная корректировка планов благоустройства, чтобы не допустить полной блокировки пешеходного трафика", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о состоянии переходов

Безопасно ли сейчас пользоваться переходом?

Жители сообщают о риске падения листов обшивки и плохом состоянии ступеней. Передвижение по объекту требует повышенной осторожности, особенно в ветреную погоду.

Читайте также