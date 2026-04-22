Россия » Северо-Запад

В вологодской травматологии хирурги совершили почти невозможное: они спасли руку пациента, превращенную в лохмотья после неудачного контакта с металлической оградой. Линейная медицина здесь столкнулась с чистой физикой разрушения, требующей филигранной сборки тканей.

Врачи
Фото: dvidshub.net by Petty Officer 1st Class Elizabeth Merriam, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Врачи

Ювелирная реставрация мышц

37-летний житель Вологды поступил в городскую больницу №1 с предплечьем, которое едва держалось на фрагментах кожи. Падение на профнастил обернулось катастрофой: острый металл сработал как гильотина, разорвав магистральные сосуды, мышечные волокна и сухожильный аппарат. Исход был ясен — либо тотальная ампутация, либо экстремальная реконструкция.

"Такие травмы требуют мгновенного отсечения нежизнеспособных тканей и сложнейшего сшивания артерий. Если кровоток не восстановить за критическое время, наступает необратимый некроз", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Бригада хирургов работала около 90 минут. На кону стояла функциональность конечности, угрожавшая социальному будущему пациента. Хирурги буквально пересобрали предплечье, восстановив анатомическую непрерывность с ювелирной точностью. Успешный запуск кровообращения в поврежденной зоне исключил инвалидность.

Параметр Характеристика
Тип вмешательства Экстренная реконструкция сосудов
Длительность операции 90 минут

Специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова подчеркнула, что доступность качественной медицинской помощи часто зависит от состояния самих городских объектов.

"Когда городская среда становится травмоопасной, врачи превращаются в последнюю линию обороны от последствий халатности", — заявила в беседе с Pravda.Ru Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о хирургической помощи

Почему важно оперировать такие травмы немедленно?

Задержка приводит к ишемии тканей, после которой восстановление функций становится невозможным из-за гибели нервных окончаний.

Насколько часто встречаются подобные повреждения?

Травмы от некачественных ограждений фиксируются регулярно, но столь глубокие разрывы сосудов требуют узкой специализации хирургов.

Как происходит реабилитация после сшивания сухожилий?

Пациент нуждается в длительной физиотерапии и постепенном снятии осевых нагрузок для формирования правильного мышечного каркаса.

Гарантирует ли операция полное восстановление?

Прогнозы благоприятные, но итоговая подвижность руки зависит от дисциплины пациента во время реабилитационного процесса.

Экономическую нагрузку от подобных инцидентов просчитывает Валерий Козлов. "Лечение таких сложных случаев обходится бюджету значительно дороже, чем содержание безопасных городских пространств", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ Евгений Блех, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
