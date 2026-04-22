В шаге от ампутации: ювелирная работа хирургов Вологды позволила избежать инвалидности
Штрафы теперь оспорить проще: водителям официально разрешили то, за что раньше приходилось биться в судах
Призраки цитрусового рая: почему пустуют элитные дома в селах Абхазии
Стада-призраки на полях Тыве: почему фермеры скрывают сотни голов скота от учета в системе
Ток вместо литража: почему власти Новосибирска ограничивают закупки техники на бензине
Час арендатора: как изменились условия аренды квартир в Красноярске этой весной
Конец "водного шторма": новые правила подготовки к осмотру кишечника
Пространство для жизни: как Кемерово меняет облик города для удержания местных жителей
Взлёт в карьере: в Иркутской области массово готовят специалистов по управлению БПЛА

Леса и озёра начали работать на бюджет: сколько Карелия уже заработала на туристах

Россия » Северо-Запад

Туристический сектор Карелии стал устойчивым источником пополнения муниципальных бюджетов. Власти республики подвели итоги 2025 года, отметив высокий уровень возврата инвестиций в отрасль за счет новых налоговых инструментов и роста турпотока.

Красота Ладожских шхер
Фото: commons.wikimedia.org by Rastorgueva, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Финансовый результат турпотока

По итогам прошедшего года доходы бюджета Карелии от индустрии гостеприимства перешагнули отметку в 570 млн рублей. Эти средства перераспределили на решение ключевых задач муниципалитетов — от благоустройства до социальной поддержки. Глава Республики Артур Парфенчиков на заседании правительства подчеркнул, что системная работа с отдыхом в Карелии дает осязаемый экономический ответ.

"Регион научился монетизировать свои красоты, превращая активность туристов в реальные деньги для местных школ и дорог", — отметил в беседе с Pravda.Ru Валерий Козлов, эксперт по социально-экономическому развитию территорий.

Влияние сборов на бюджет

Внедрение туристического налога стало дополнительным драйвером роста. Инструмент заработал во всех районах республики и добавил в казну 78,7 млн рублей. Статистика показывает, что каждый четвертый рубль этого сбора оседает в Сортавале — локации, которая стала настоящим центром притяжения капитала в регионе. Подобный подход напоминает грант для бизнеса, где эффективность использования средств прямо зависит от вовлеченности местных властей.

Показатель Результат 2025 года
Суммарный доход от турсферы Более 570 млн руб.
Поступления от турналога 78,7 млн руб.

Первый квартал 2026 года подтвердил верность выбранного курса. первый заместитель министра экономического развития Республики Карелия Александр Ломако сообщил, что налоговые отчисления увеличились на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такая динамика — качественный индикатор того, что инфраструктура выдерживает нагрузки, а спрос на внутренний продукт остается устойчивым.

"Туристический налог начал работать как индикатор качества: деньги остаются там, где территория умеет удержать поток и предложить понятный продукт. В Карелии видно, что отдельные точки роста уже сформировались и начинают тянуть за собой остальные районы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Ответы на популярные вопросы о туристическом налоге

Куда уходят собранные средства?

Деньги поступают в муниципальные бюджеты и расходуются исключительно на нужды территорий: от ремонта дорог до содержания общественных пространств.

Во всех ли районах взимается налог?

Да, на текущий момент туристический налог стал общерегиональной практикой, охватывающей все муниципальные образования Карелии.

Каков экономический прогноз на текущий год?

Власти фиксируют устойчивый рост: в первом квартале 2026 года поступления уже прибавили 18% к показателям прошлого года.

Какие муниципалитеты зарабатывают больше всего?

Лидером по сборам является Сортавала, аккумулирующая 25% от всех поступлений туристического налога республики.

"Туризм требует развития экологии в Череповце и Карелии одновременно, ведь чистота природы — важное условие для привлечения туристов", — заявила в беседе с Pravda.Ru Ольга Морозова, специалист по инфраструктуре.

Читайте также

Экспертная проверка: Валерий Козлов, региональный экономист; аналитик туристического рынка Илья Роденко; Ольга Морозова, специалист по инфраструктуре.
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Сейчас читают
Маленькие хитрости для большого урожая: как правильно подготовить лунки под посадку картофеля
Советы
Маленькие хитрости для большого урожая: как правильно подготовить лунки под посадку картофеля
Платим больше, чем крестьяне: старый оброк выглядит скромнее современных платежей
Экономика и бизнес
Платим больше, чем крестьяне: старый оброк выглядит скромнее современных платежей
Агроном Ольга Семёнова объяснила преимущества посева культур в холодную почву
Садоводство, цветоводство
Агроном Ольга Семёнова объяснила преимущества посева культур в холодную почву
Популярное
Reuters: Россия останавливает транзит нефти из Казахстана в Германию

С 1 мая прекращается транзит казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба", сообщило сегодня агентство Reuters.

Reuters: Россия останавливает транзит нефти из Казахстана в Германию
Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Стальной рычаг Москвы: российская нефть сломала санкционный конвейер Европы
Косатки отступают без боя: кто в океане заставляет главных хищников терять преимущество
Ядерный сценарий или протесты населения: перед каким выбором оказался Вашингтон Любовь Степушова Главком ВСУ Сырский* признал преимущество России на поле боя Андрей Николаев Когда замолкают пушки: десять дней передышки между Ливаном и Израилем Дарья Митина
Кроссовки уходят в тень: 3 пары обуви, которые делают образ дороже и удобнее
Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов
Лень стоять у плиты, а ужин нужен: эта рыбная запеканка спасает вечер за один заход
Лень стоять у плиты, а ужин нужен: эта рыбная запеканка спасает вечер за один заход
Последние материалы
Цена спокойного отдыха: как правильно вести себя на египетских пляжах в сезон акул
Больше никакой сухой рыбы: секреты идеальной сочности форели при запекании дома
В шаге от ампутации: ювелирная работа хирургов Вологды позволила избежать инвалидности
Штрафы теперь оспорить проще: водителям официально разрешили то, за что раньше приходилось биться в судах
Леса и озёра начали работать на бюджет: сколько Карелия уже заработала на туристах
Последствия привычки досаливать: как простая ошибка в диете лишает мужчину памяти
Платные дороги превращаются в ловушку штрафов: камеры фиксируют то, что раньше сходило с рук
Призраки цитрусового рая: почему пустуют элитные дома в селах Абхазии
Стада-призраки на полях Тыве: почему фермеры скрывают сотни голов скота от учета в системе
Ток вместо литража: почему власти Новосибирска ограничивают закупки техники на бензине
