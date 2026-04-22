Леса и озёра начали работать на бюджет: сколько Карелия уже заработала на туристах

Туристический сектор Карелии стал устойчивым источником пополнения муниципальных бюджетов. Власти республики подвели итоги 2025 года, отметив высокий уровень возврата инвестиций в отрасль за счет новых налоговых инструментов и роста турпотока.

Фото: commons.wikimedia.org by Rastorgueva, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Красота Ладожских шхер

Финансовый результат турпотока

По итогам прошедшего года доходы бюджета Карелии от индустрии гостеприимства перешагнули отметку в 570 млн рублей. Эти средства перераспределили на решение ключевых задач муниципалитетов — от благоустройства до социальной поддержки. Глава Республики Артур Парфенчиков на заседании правительства подчеркнул, что системная работа с отдыхом в Карелии дает осязаемый экономический ответ.

"Регион научился монетизировать свои красоты, превращая активность туристов в реальные деньги для местных школ и дорог", — отметил в беседе с Pravda.Ru Валерий Козлов, эксперт по социально-экономическому развитию территорий.

Влияние сборов на бюджет

Внедрение туристического налога стало дополнительным драйвером роста. Инструмент заработал во всех районах республики и добавил в казну 78,7 млн рублей. Статистика показывает, что каждый четвертый рубль этого сбора оседает в Сортавале — локации, которая стала настоящим центром притяжения капитала в регионе. Подобный подход напоминает грант для бизнеса, где эффективность использования средств прямо зависит от вовлеченности местных властей.

Показатель Результат 2025 года Суммарный доход от турсферы Более 570 млн руб. Поступления от турналога 78,7 млн руб.

Первый квартал 2026 года подтвердил верность выбранного курса. первый заместитель министра экономического развития Республики Карелия Александр Ломако сообщил, что налоговые отчисления увеличились на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такая динамика — качественный индикатор того, что инфраструктура выдерживает нагрузки, а спрос на внутренний продукт остается устойчивым.

"Туристический налог начал работать как индикатор качества: деньги остаются там, где территория умеет удержать поток и предложить понятный продукт. В Карелии видно, что отдельные точки роста уже сформировались и начинают тянуть за собой остальные районы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Ответы на популярные вопросы о туристическом налоге

Куда уходят собранные средства?

Деньги поступают в муниципальные бюджеты и расходуются исключительно на нужды территорий: от ремонта дорог до содержания общественных пространств.

Во всех ли районах взимается налог?

Да, на текущий момент туристический налог стал общерегиональной практикой, охватывающей все муниципальные образования Карелии.

Каков экономический прогноз на текущий год?

Власти фиксируют устойчивый рост: в первом квартале 2026 года поступления уже прибавили 18% к показателям прошлого года.

Какие муниципалитеты зарабатывают больше всего?

Лидером по сборам является Сортавала, аккумулирующая 25% от всех поступлений туристического налога республики.

"Туризм требует развития экологии в Череповце и Карелии одновременно, ведь чистота природы — важное условие для привлечения туристов", — заявила в беседе с Pravda.Ru Ольга Морозова, специалист по инфраструктуре.

