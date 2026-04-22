Леса и озёра начали работать на бюджет: сколько Карелия уже заработала на туристах

Туристический сектор Карелии стал устойчивым источником пополнения муниципальных бюджетов. Власти республики подвели итоги 2025 года, отметив высокий уровень возврата инвестиций в отрасль за счет новых налоговых инструментов и роста турпотока.
По итогам прошедшего года доходы бюджета Карелии от индустрии гостеприимства перешагнули отметку в 570 млн рублей. Эти средства перераспределили на решение ключевых задач муниципалитетов — от благоустройства до социальной поддержки. Глава Республики Артур Парфенчиков на заседании правительства подчеркнул, что системная работа с отдыхом в Карелии дает осязаемый экономический ответ.
"Регион научился монетизировать свои красоты, превращая активность туристов в реальные деньги для местных школ и дорог", — отметил в беседе с Pravda.Ru Валерий Козлов, эксперт по социально-экономическому развитию территорий.
Внедрение туристического налога стало дополнительным драйвером роста. Инструмент заработал во всех районах республики и добавил в казну 78,7 млн рублей. Статистика показывает, что каждый четвертый рубль этого сбора оседает в Сортавале — локации, которая стала настоящим центром притяжения капитала в регионе. Подобный подход напоминает грант для бизнеса, где эффективность использования средств прямо зависит от вовлеченности местных властей.
|Показатель
|Результат 2025 года
|Суммарный доход от турсферы
|Более 570 млн руб.
|Поступления от турналога
|78,7 млн руб.
Первый квартал 2026 года подтвердил верность выбранного курса. первый заместитель министра экономического развития Республики Карелия Александр Ломако сообщил, что налоговые отчисления увеличились на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такая динамика — качественный индикатор того, что инфраструктура выдерживает нагрузки, а спрос на внутренний продукт остается устойчивым.
"Туристический налог начал работать как индикатор качества: деньги остаются там, где территория умеет удержать поток и предложить понятный продукт. В Карелии видно, что отдельные точки роста уже сформировались и начинают тянуть за собой остальные районы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.
Деньги поступают в муниципальные бюджеты и расходуются исключительно на нужды территорий: от ремонта дорог до содержания общественных пространств.
Да, на текущий момент туристический налог стал общерегиональной практикой, охватывающей все муниципальные образования Карелии.
Власти фиксируют устойчивый рост: в первом квартале 2026 года поступления уже прибавили 18% к показателям прошлого года.
Лидером по сборам является Сортавала, аккумулирующая 25% от всех поступлений туристического налога республики.
"Туризм требует развития экологии в Череповце и Карелии одновременно, ведь чистота природы — важное условие для привлечения туристов", — заявила в беседе с Pravda.Ru Ольга Морозова, специалист по инфраструктуре.
