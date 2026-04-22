Стада-призраки на полях Тыве: почему фермеры скрывают сотни голов скота от учета в системе

В республиках Хакасия и Тыва инспекторы Россельхознадзора вскрыли системные пробелы в учете скота. Десятки голов по факту есть, а в государственных реестрах — пустота. Такая беспечность перечеркивает работу по мониторингу эпизоотической ситуации, оставляя двери открытыми для инфекций, которые не знают границ и административных делений.

Фото: commons.wikimedia.org by Uberprutser, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Коровы

Итоги рейда в Тандинском районе

Проверки 15 и 16 апреля 2026 года в Тыве показали, что работа "по старинке" продолжается вопреки цифровизации. В Тандинском районе фермерские хозяйства оказались "серыми зонами". Самый крупный провал обнаружили у фермера Сат А. из Чангыс-Терека: в системе "Хорриот" числится 45 голов, а пасется без малого пять сотен.

Аналогичная картина у фермера Севээн Ш. и других владельцев стоянок в Кара-Чыраа. Крупный рогатый скот пасется без бирок, документы в ФГИС "ВетИС" не внесены. У фермера Айланы Амарта из Хадын-Аксы более семидесяти голов овец и коз выпали из поля зрения надзорных органов. Как и в истории с зараженными овощами, здесь вопрос безопасности упирается в нежелание соблюдать регламенты.

"Отсутствие данных в системе — это хаос. В случае вспышки болезни мы не сможем отследить цепочку контактов, что приведет к плачевным результатам в сельском секторе, где важны нацпроекты и прозрачность расходов", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Зачем нужна система "Хорриот"

Основная задача — контроль здоровья животных. Когда бирок нет и скот не прописан в "цифре", ветеринары не могут гарантировать чистоту продуктов. Это касается и цен на топливо, которые бьют по логистике, но пренебрежение правилами в итоге обходится хозяйству дороже любого тарифа.

Предмет учета Срок обязательной маркировки
Крупный рогатый скот До 1 сентября 2024 года
Овцы и козы До 1 декабря 2025 года

Фермерам выдали предостережения. Теперь задача — не просто бирки повесить, а "оцифровать" стада. Юристы напоминают: права на имущество и обязанности владельца — две стороны одной медали, особенно когда речь заходит о контроле над дорогами и сельским хозяйством.

"Инвентаризация скота — база для ветеринарного благополучия. Без этого никакие программы развития не сработают", — заявила в беседе с Pravda.Ru юрист по административным вопросам Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о маркировке

Что грозит фермеру за отсутствие бирок?

Впервые — предостережение. Если нарушение не устранят, последуют штрафы и ограничения на перевозку или продажу животных.

Нужно ли платить за регистрацию?

Внесение данных в систему "Хорриот" бесплатно, расходы идут только на покупку средств маркировки.

Кто может проверить скот?

Госинспекторы Россельхознадзора и ветеринарные специалисты региональных служб.

Почему нельзя просто содержать скот без интернета?

Законодательство требует индивидуального учета для предотвращения эпидемий, которые могут уничтожить поголовье в целом районе.

"Мы сталкиваемся с тем, что хозяйства избегают учета, боясь лишнего контроля. Это короткая стратегия, ведущая к рискам", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и развитию территорий Ольга Морозова.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
