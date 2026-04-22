Ток вместо литража: почему власти Новосибирска ограничивают закупки техники на бензине

Новосибирск берет курс на "зеленую" энергию в муниципальном автопарке. Городские власти официально утвердили новые правила закупок, накладывая жесткие ограничения на использование привычного углеводородного топлива. Теперь приоритет — электричество и газ. Бензиновые двигатели остаются в строю только там, где инфраструктура для альтернативных заправок еще не проросла сквозь сибирскую мерзлоту.

Энергетический маневр мэрии

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поставил подпись под документом, меняющим правила игры. Городское управление теперь обязано закупать транспортные средства, работающие исключительно на газе или электрической тяге. Старые добрые бензин и дизель отправляются в категорию "экстренных" решений. Как пояснили в пресс-центре мэрии, отход от традиционного топлива допустим лишь при полном отсутствии зарядных станций или газовых заправок в зоне эксплуатации техники.

"Перевод муниципального транспорта на газ и электричество — это не просто дань экологии, а вопрос долгосрочной энергоэффективности. Инфраструктура в регионах сегодня отстает, но постановление создает тот самый рыночный спрос, который заставит бизнес строить заправки активнее", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Сибирский ток: куда мы едем

Развитие сети зарядочных станций в регионе идет ударными темпами. Специализированный проект "Сибирь заряжает", который реализует СГК, уже ввел в строй 48 новых "розеток" в 2025 году. Общий парк зарядных устройств в Новосибирске достиг 88 единиц. В планах на 2027 год — 146 точек, где водители электрокаров смогут подпитать батареи. Если вспоминать недавнюю топливную лихорадку в соседних регионах, подобные шаги выглядят как важная страховка от цен на АЗС.

"Электрификация транспорта в условиях сибирских морозов потребует создания мощных хабов быстрой зарядки. Обычные домашние станции здесь не вытянут. Важно следить, чтобы развитие шло синхронно с модернизацией сетей", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Финансовая механика перемен

Федеральный центр масштабирует опыт Новосибирска на всю страну. Концепция развития электротранспорта до 2030 года потребует 591 млрд рублей инвестиций. Ожидается, что приток частного капитала составит почти 500 миллиардов. В то время как некоторые районы области еще решают вопросы с ветхим жильем, города-миллионники уже концентрируют ресурсы на высокотехнологичных проектах.

Параметр Показатель/план Зарядные станции в НСО (2024 г.) 111 ед. Зарядные станции в НСО (прогноз 2027 г.) более 146 ед.

Активную позицию в регионе также занимают компании "ТВЭЛ" и "Пункт Е", которые плотно работают с местными операторами. Проекты хабов "быстрой" зарядки уже перешли в стадию активной реализации.

"Бюджеты регионов сейчас максимально нагружены социальными обязательствами. Инвестиции в электротранспорт — это долгосрочная ставка на снижение затрат на содержание автопарков и независимость от колебаний нефтяных цен", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о переходе на электромобили

Почему мэр решил отказаться от бензина?

Это соответствует федеральной повестке — постановлению Правительства РФ № 889, которое предписывает госсектору переходить на газ и электричество.

Что делать, если в районе нет заправки?

Постановление оставляет исключение: бензин будет разрешен к закупке, пока в зоне эксплуатации отсутствует нужная инфраструктура зарядки.

Кто в Новосибирске развивает электросети?

Основные игроки — СГК, сеть "Пункт Е" и структура Росатома "ТВЭЛ". Они активно строят сеть "быстрых" заправок.

Когда завершится проект полной электрификации?

Глобальная концепция РФ рассчитана до 2030 года. К этому времени каждый десятый автомобиль в стране должен стать электрическим.

