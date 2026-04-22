Пространство для жизни: как Кемерово меняет облик города для удержания местных жителей

Мэры российских городов вышли на прямой диалог с главой государства, чтобы обсудить будущее наших улиц и парков. В центре внимания — проект, меняющий облик сибирских столиц, включая Кемерово. Глава города Дмитрий Анисимов привез в Москву не просто отчеты, а запросы жителей, требующих продолжения работы над тем, что уже стало частью повседневности.
Городская среда перестала быть просто декорацией. В Кемерове стратегические инвестиции направляют не только в промышленность, но и в уют дворов. С момента старта программы формирования комфортной городской среды здесь привели в порядок 64 площадки. Набережная в Кировском районе и обновленный бульвар Строителей — это не отчетные цифры, а места, где кемеровчане проводят вечера. Работа идет системно, хотя региональные сложности часто требуют особого подхода к планированию.
"Городская среда — это прежде всего экономика лояльности. Если человек видит, что его двор не уступает по качеству центру города, он остается жить в регионе. Это база для борьбы с миграционным оттоком", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Важно понимать, что благоустройство — это работа вдолгую. Пока дорожники решают вопросы с ремонтом ключевых магистралей, горожане ждут внимания к малым пространствам. Люди сами стали активными драйверами изменений. Они не просто голосуют за скверы — они выходят на субботники.
|Показатель
|Статус реализации
|Общее число объектов
|64 локации
|Участие жителей
|Высокая вовлеченность в субботники
"Основная проблема таких программ — поддержание созданного. Когда жители сами участвуют в посадке деревьев, они потом жестче контролируют коммунальщиков. Это эффективный способ воспитания хозяина на своей земле", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Встреча с президентом позволила меру Кемерова озвучить главный запрос территорий. Продление федеральной программы — это гарантия того, что текущий ремонт не превратится в долгострой, как это иногда случается с крупными объектами культуры. Поддержка инициативы Кузбасса стала сигналом для всех регионов.
Работа с пространством — это не только плитка и лавочки. Это еще и борьба с монотонностью повседневности. Когда городские локации становятся интереснее, жители реже задумываются о переезде. Это логичный ответ на запрос тех, кто хочет видеть перемены в своем дворе, не ожидая радикальных решений как в случае с реформой контроля парковок.
"Федеральный ресурс задает стандарт. Если мы продолжим программу, то через пять лет стандарт "комфортной среды" станет для сибиряков нормой, а не редким подарком к юбилею города", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.
Решение принимают сами горожане путем открытого голосования, после чего профильные комитеты мэрии проверяют техническую возможность исполнения работ.
Программа подразумевает федеральное и региональное финансирование. Жители участвуют именно трудом или согласованием дизайн-проектов.
На каждый объект действует гарантийный срок у подрядчика. Жалобы направляются в администрацию города через платформы обратной связи.
Инициатива о продлении федерального проекта получила поддержку на высшем уровне, что дает право ожидать сохранения объемов субсидий для регионов.
