Пространство для жизни: как Кемерово меняет облик города для удержания местных жителей

Мэры российских городов вышли на прямой диалог с главой государства, чтобы обсудить будущее наших улиц и парков. В центре внимания — проект, меняющий облик сибирских столиц, включая Кемерово. Глава города Дмитрий Анисимов привез в Москву не просто отчеты, а запросы жителей, требующих продолжения работы над тем, что уже стало частью повседневности.

Кемерово берет курс на обновление

Городская среда перестала быть просто декорацией. В Кемерове стратегические инвестиции направляют не только в промышленность, но и в уют дворов. С момента старта программы формирования комфортной городской среды здесь привели в порядок 64 площадки. Набережная в Кировском районе и обновленный бульвар Строителей — это не отчетные цифры, а места, где кемеровчане проводят вечера. Работа идет системно, хотя региональные сложности часто требуют особого подхода к планированию.

"Городская среда — это прежде всего экономика лояльности. Если человек видит, что его двор не уступает по качеству центру города, он остается жить в регионе. Это база для борьбы с миграционным оттоком", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Важно понимать, что благоустройство — это работа вдолгую. Пока дорожники решают вопросы с ремонтом ключевых магистралей, горожане ждут внимания к малым пространствам. Люди сами стали активными драйверами изменений. Они не просто голосуют за скверы — они выходят на субботники.

Показатель Статус реализации Общее число объектов 64 локации Участие жителей Высокая вовлеченность в субботники

"Основная проблема таких программ — поддержание созданного. Когда жители сами участвуют в посадке деревьев, они потом жестче контролируют коммунальщиков. Это эффективный способ воспитания хозяина на своей земле", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Почему проект важно продлить

Встреча с президентом позволила меру Кемерова озвучить главный запрос территорий. Продление федеральной программы — это гарантия того, что текущий ремонт не превратится в долгострой, как это иногда случается с крупными объектами культуры. Поддержка инициативы Кузбасса стала сигналом для всех регионов.

Работа с пространством — это не только плитка и лавочки. Это еще и борьба с монотонностью повседневности. Когда городские локации становятся интереснее, жители реже задумываются о переезде. Это логичный ответ на запрос тех, кто хочет видеть перемены в своем дворе, не ожидая радикальных решений как в случае с реформой контроля парковок.

"Федеральный ресурс задает стандарт. Если мы продолжим программу, то через пять лет стандарт "комфортной среды" станет для сибиряков нормой, а не редким подарком к юбилею города", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы о благоустройстве

Кто выбирает объекты для ремонта?

Решение принимают сами горожане путем открытого голосования, после чего профильные комитеты мэрии проверяют техническую возможность исполнения работ.

Нужно ли сдавать деньги на ремонт двора?

Программа подразумевает федеральное и региональное финансирование. Жители участвуют именно трудом или согласованием дизайн-проектов.

Что делать, если объект благоустроили плохо?

На каждый объект действует гарантийный срок у подрядчика. Жалобы направляются в администрацию города через платформы обратной связи.

Продлят ли финансирование на следующие годы?

Инициатива о продлении федерального проекта получила поддержку на высшем уровне, что дает право ожидать сохранения объемов субсидий для регионов.

