Пространство для жизни: как Кемерово меняет облик города для удержания местных жителей
Мороз вместо тепла: прокуратура наказала коммунальщиков за ледяные квартиры в Дудинке
Жизнь по разрешению: почему келин в Киргизии отдают зарплату свекрови
Асфальт уходит: почему недавно отремонтированные улицы в Чите снова покрылись ямами
Больше не женская территория: почему деловые мужчины Барнаула массово идут в спа
Европейский колорит без виз: почему эксперты по туризму советуют ехать в Гродно и Витебск
От металлургии до культуры: Хакасия открывает новые горизонты в работе с Китаем
Руки сами тянутся к холодильнику: этот трюк помогает не сорваться даже в сильный стресс
Останетесь голодными: 5 роковых ошибок, за которые россиян в Узбекистане перестанут уважать

Взлёт в карьере: в Иркутской области массово готовят специалистов по управлению БПЛА

В Иркутской области расширяют профессиональные горизонты для молодежи. В техникумах региона запускают углубленное обучение управлению беспилотными авиационными системами. Инициатива вписывается в масштабный национальный проект, призванный обеспечить страну квалифицированными кадрами в высокотехнологичных отраслях.

Квадрокоптер
Фото: www.pexels.com by cottonbro studio is licensed under Бесплатное использование
Квадрокоптер

Технологический рывок в Приангарье

Иркутский техникум архитектуры и строительства открывает специализированную программу подготовки операторов беспилотников. Обучение стало возможным благодаря участию региона в национальном проекте "Беспилотные авиационные системы". В 2024 году область направила внушительные средства — свыше 200 млн рублей — на закупку современного оборудования. Такой подход к развитию инфраструктуры позволяет интегрировать новейшие технологии в учебные планы местных ссузов.

"Подготовка специалистов по эксплуатации дронов — это необходимость, продиктованная временем. Инвестиции в подобный человеческий капитал окупаются быстрее, чем любые вложения в коммерческую недвижимость, которая зачастую простаивает годами", — отметил в беседе с Pravda.Ru Валерий Козлов.

Как организован учебный процесс

Курс рассчитан на 156 академических часов. Для студентов техникума обучение интегрировано в основной график, для остальных желающих предусмотрен интенсивный формат — программа осваивается за два месяца. По окончании обучения выпускники получают официальное свидетельство о присвоении квалификации. Материальная база уже готова: закупили 10 беспилотников и обучили преподавательский состав. Аналогичные возможности по получению профильных навыков уже доступны в ряде учебных заведений, включая Иркутский техникум авиастроения.

Характеристика Показатели обучения
Объем программы 156 часов
Срок интенсивного курса Около 2 месяцев

"Создание центров практической подготовки при техникумах — это верный шаг. Главное здесь — не допустить формального подхода, чтобы оборудование не пылилось, как это иногда случается с забытыми объектами культурного наследия", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru Ольга Морозова.

Министр образования Иркутской области Максим Парфенов подчеркнул, что интерес к управлению дронами неуклонно растет. Помимо техникума архитектуры и строительства, программа доступна в Тулунском аграрном техникуме и Заларинском аграрно-промышленном техникуме.

"С технологической точки зрения, оператор БПЛА сегодня — это оператор данных. Важно, чтобы обучение охватывало не только пилотирование, но и техобслуживание, так как ремонт техники — это затратная статья расходов любого предприятия", — заявила в беседе с Pravda.Ru Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о БПЛА

Кто может записаться на курсы?

Обучение доступно студентам профильных ссузов и всем жителям региона, желающим освоить новую квалификацию.

Сколько длятся курсы для внешних слушателей?

Интенсивная программа предполагает обучение в течение примерно двух месяцев.

Какой документ выдается по итогам?

Выпускники получают свидетельство о присвоении квалификации оператора БПЛА.

Где еще в области обучают работе с дронами?

Центры подготовки работают в Ангарском индустриальном техникуме, Иркутском техникуме авиастроения, Заларинском и Тулунском техникумах.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, юрист Светлана Фёдорова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Сейчас читают
Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов
Нефть
Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов
Участок перестаёт тонуть после дождя: система, которая работает без насоса и химии
Садоводство, цветоводство
Участок перестаёт тонуть после дождя: система, которая работает без насоса и химии
Популярное
Reuters: Россия останавливает транзит нефти из Казахстана в Германию

С 1 мая прекращается транзит казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба", сообщило сегодня агентство Reuters.

Reuters: Россия останавливает транзит нефти из Казахстана в Германию
Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Стальной рычаг Москвы: российская нефть сломала санкционный конвейер Европы
Косатки отступают без боя: кто в океане заставляет главных хищников терять преимущество
Прощай, прифронтовая романтика: Эстония угрожает Украине, пытаясь спасти экономику от краха Любовь Степушова Главком ВСУ Сырский* признал преимущество России на поле боя Андрей Николаев Когда замолкают пушки: десять дней передышки между Ливаном и Израилем Дарья Митина
Кроссовки уходят в тень: 3 пары обуви, которые делают образ дороже и удобнее
Лень стоять у плиты, а ужин нужен: эта рыбная запеканка спасает вечер за один заход
Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов
Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов
Последние материалы
Комфорт превыше всего: как Вьетнам становится доступным курортом для всей России
Европейский колорит без виз: почему эксперты по туризму советуют ехать в Гродно и Витебск
От металлургии до культуры: Хакасия открывает новые горизонты в работе с Китаем
Осторожно, газ: как одна деталь с истекшим сроком превращает уютную кухню в зону риска
Руки сами тянутся к холодильнику: этот трюк помогает не сорваться даже в сильный стресс
Демографическое дно пробито: 64 миллиона мигрантов стали новой реальностью Европы
Горькая правда о бодрости: почему привычный кофепитие истощает ресурсы тела
Останетесь голодными: 5 роковых ошибок, за которые россиян в Узбекистане перестанут уважать
Родители перегружают детскую из лучших побуждений: потом ребенок хуже спит и быстрее устает
Спорная память за 5 миллионов: в Орловском парке подготовили место под бюст Сталина
