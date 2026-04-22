Взлёт в карьере: в Иркутской области массово готовят специалистов по управлению БПЛА

В Иркутской области расширяют профессиональные горизонты для молодежи. В техникумах региона запускают углубленное обучение управлению беспилотными авиационными системами. Инициатива вписывается в масштабный национальный проект, призванный обеспечить страну квалифицированными кадрами в высокотехнологичных отраслях.

Фото: www.pexels.com by cottonbro studio is licensed under Бесплатное использование Квадрокоптер

Технологический рывок в Приангарье

Иркутский техникум архитектуры и строительства открывает специализированную программу подготовки операторов беспилотников. Обучение стало возможным благодаря участию региона в национальном проекте "Беспилотные авиационные системы". В 2024 году область направила внушительные средства — свыше 200 млн рублей — на закупку современного оборудования. Такой подход к развитию инфраструктуры позволяет интегрировать новейшие технологии в учебные планы местных ссузов.

"Подготовка специалистов по эксплуатации дронов — это необходимость, продиктованная временем. Инвестиции в подобный человеческий капитал окупаются быстрее, чем любые вложения в коммерческую недвижимость, которая зачастую простаивает годами", — отметил в беседе с Pravda.Ru Валерий Козлов.

Как организован учебный процесс

Курс рассчитан на 156 академических часов. Для студентов техникума обучение интегрировано в основной график, для остальных желающих предусмотрен интенсивный формат — программа осваивается за два месяца. По окончании обучения выпускники получают официальное свидетельство о присвоении квалификации. Материальная база уже готова: закупили 10 беспилотников и обучили преподавательский состав. Аналогичные возможности по получению профильных навыков уже доступны в ряде учебных заведений, включая Иркутский техникум авиастроения.

Характеристика Показатели обучения Объем программы 156 часов Срок интенсивного курса Около 2 месяцев

"Создание центров практической подготовки при техникумах — это верный шаг. Главное здесь — не допустить формального подхода, чтобы оборудование не пылилось, как это иногда случается с забытыми объектами культурного наследия", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru Ольга Морозова.

Министр образования Иркутской области Максим Парфенов подчеркнул, что интерес к управлению дронами неуклонно растет. Помимо техникума архитектуры и строительства, программа доступна в Тулунском аграрном техникуме и Заларинском аграрно-промышленном техникуме.

"С технологической точки зрения, оператор БПЛА сегодня — это оператор данных. Важно, чтобы обучение охватывало не только пилотирование, но и техобслуживание, так как ремонт техники — это затратная статья расходов любого предприятия", — заявила в беседе с Pravda.Ru Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о БПЛА

Кто может записаться на курсы?

Обучение доступно студентам профильных ссузов и всем жителям региона, желающим освоить новую квалификацию.

Сколько длятся курсы для внешних слушателей?

Интенсивная программа предполагает обучение в течение примерно двух месяцев.

Какой документ выдается по итогам?

Выпускники получают свидетельство о присвоении квалификации оператора БПЛА.

Где еще в области обучают работе с дронами?

Центры подготовки работают в Ангарском индустриальном техникуме, Иркутском техникуме авиастроения, Заларинском и Тулунском техникумах.

