Мороз вместо тепла: прокуратура наказала коммунальщиков за ледяные квартиры в Дудинке

В Дудинке вскрылась коммунальная язва. Жители трех десятков домов годами мерзли в собственных квартирах, пока управляющие компании имитировали работу. Таймырская прокуратура прервала этот морозный спектакль, уличив коммунальщиков в халатности и системном игнорировании базовых норм жизни.

Фото: unsplash.com by Julian Hochgesang is licensed under Free to use under the Unsplash License Чугунная батарея

Прокуроры вскрыли подвалы

Теплосети в Дудинке превратились в ледяные лабиринты. Проверка выявила, что стратегический подход к обслуживанию жилья в АО "Таймырбыт" и ООО "Дудинская управляющая компания" просто отсутствовал. Инспекторы зашли в дома и увидели картину, далекую от нормативов: в помещениях промерзали углы, температура едва дотягивала до 18,5°C.

Подвалы стали притоном для сырости и наледи. Трубы, лишенные изоляции, соседствовали с текущей канализацией. В некоторых квартирах люди забыли звук льющейся воды из крана. Подобный бытовой экстремизм стал реальностью для 38 многоквартирников. Жалобы жильцов годами оседали в столах управленцев, сменяясь лишь отписками.

"Масштаб износа сетей здесь вторичен. Главное — отсутствие элементарного контроля. Когда управляющая компания перестает следить за контуром дома, здание начинает разрушаться изнутри, как гнилое дерево", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Цена бездействия в цифрах

Надзорные органы пошли на жесткие меры. Прокурор вменил руководству компаний нарушение лицензионных требований по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ. Такие действия со стороны мошеннических схем в управлении ресурсами обычно быстро отрезвляют ответственных лиц. После визита прокуратуры экологическая безопасность и тепловой контур зданий стали приоритетом.

Показатель Результат проверки Количество проблемных зданий 38 многоквартирных домов Сумма перерасчетов Более 12 миллионов рублей

Жителям вернули деньги за некачественные услуги. Сумма компенсации превысила 12 миллионов рублей. Это мощный удар по карману компаний. Социальная инженерия на грани закона здесь не помогла. Коммунальщики наконец взялись за ремонт труб и ликвидацию сосулек.

"Работа с региональной инфраструктурой требует системного надзора. Если закрывать глаза на подвалы, бюджетные потери вырастают кратно", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ситуация в Дудинке показывает, что заставить работать можно любого монополиста. Нужно лишь желание граждан доводить дела до суда. Даже конфликт с транспортниками или другие локальные споры решаются аналогичным методом давления.

"Вопросы благоустройства всегда упираются в ответственность. Когда подрядчик видит реальную перспективу уголовного дела, он находит и материалы, и рабочих", — сказала в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о ЖКХ

Куда жаловаться, если в квартире холодно?

В первую очередь — в аварийно-диспетчерскую службу вашей УК. Если реакции нет в течение суток, пишите жалобу в Госжилинспекцию и прокуратуру.

Могу ли я сам потребовать перерасчет?

Да, если зафиксировано нарушение температурного режима. Составьте акт с участием УК или независимых экспертов.

Что делать, если в подъезде текут трубы?

Требовать устранения утечки через письменное заявление. При бездействии — направлять обращения в муниципальные органы власти.

Как проверить работу управляющей компании?

Запрашивайте отчеты о расходовании средств на текущий ремонт. Все данные должны быть открыты для жильцов.

