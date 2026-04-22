Асфальт уходит: почему недавно отремонтированные улицы в Чите снова покрылись ямами

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Сибирь » Чита

Читинские улицы, которые только недавно дождались масштабного обновления, снова "заболели". Асфальт на Новобульварной и Шилова пошел трещинами и провалами, а в сердце города тротуарная плитка встала дыбом. Очевидцы фиксируют разрушения, пока чиновники выжидают тепла.

яма на асфальте
Фото: unsplash.com by Claudio Schwarz is licensed under Free to use under the Unsplash License
яма на асфальте

Почему дорога "рассыпается" спустя месяцы

Ремонт Новобульварной улицы растянулся с 2022 года по декабрь 2025-го. Проект был амбициозным: расширение полос, прокладка новой "ливнёвки" и замена инженерных сетей. Основную нагрузку взяло на себя МП "ДМРСУ", участок до Бутина закрывала компания "Звезда". Теперь же движение по свежему асфальту напоминает полосу препятствий. Яма на Шилова пугает водителей, а просадка полотна на перекрестке с Журавлева ставит под сомнение соблюдение технологий при устройстве дорожного основания.

"Типичная картина для регионов, где работы сдают в мороз. Нарушение температурного режима при укладке смеси неизбежно ведет к деформации. Экономия на материалах или небрежность при трамбовке — результат один: яма весной", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Плиточный коллапс в Чите

Центр города не остался в стороне. У гостиницы "Забайкалье" тротуарную плитку буквально выдавило вверх. Местные жители гадают, что выдавило конструкцию — прорыв коммуникаций или дефект подложки. Такие случаи часто требуют не только косметического ремонта, но и инспекции подземных сетей, как это делают при реновации пешеходных зон, где проектировщики заранее прячут сети.

Мэрия готовит ответное слово. Пресс-служба заявляет: асфальтовый завод запустят в конце апреля. Это станет стартовым сигналом для оперативного ямочного ремонта. Вопрос лишь в том, насколько качественным будет "заплаточный" метод при глубоких конструктивных дефектах.

Улица / Локация Тип дефекта
Шилова — Новобульварная Глубокая колдобина
Новобульварная — Журавлева Просадка асфальта
Ленинградская (центр) Плитка выдавлена

"Работы по благоустройству требуют жесткого контроля основания. Если подушка "поплыла" — никакая плитка не устоит. Это системная ошибка планирования городских пространств", — заявила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова Ольга Морозова.

Читинцы не ждут мгновенного решения, но требуют прозрачности. Контролировать строителей нужно так же строго, как в Красноярске или Хакасии, где за каждый метр отчитываются перед силовыми ведомствами. Пока одни ищут высокооплачиваемую работу, чтобы уехать, оставшиеся надеются на ответственных подрядчиков.

"Риски при строительстве в зоне вечной мерзлоты или сложных грунтов всегда высоки. Нужно учитывать климат в проектах, а не имитировать деятельность", — пояснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЧС Ирина Петрова.

Ответы на популярные вопросы о состоянии дорог

Почему асфальт разрушается сразу после сдачи?

Причиной обычно становится нарушение технологии укладки, несоответствие состава смеси температурным условиям либо ошибки при расчете транспортной нагрузки.

Будут ли подрядчики переделывать работу по гарантии?

Муниципальные контракты предусматривают гарантийные обязательства. Власти обязаны обязать исполнителей устранить брак за их счет.

Чем опасны такие провалы?

Колдобины провоцируют ДТП и повреждение подвески автомобилей. Как и в случае с парковочными нарушениями, это требует системного контроля.

Когда начнут ремонт?

Мэрия анонсировала начало работ после запуска асфальтового завода в конце апреля 2026 года.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ Евгений Блех, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, эксперт по ЧС Ирина Петрова.
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.