Больше не женская территория: почему деловые мужчины Барнаула массово идут в спа

Россия » Сибирь » Барнаул

Жители сибирских городов пересматривают отношение к отдыху. Вместо редких выездов в далекие страны горожане переходят к системной заботе о здоровье прямо у себя дома. Барнаульские предприниматели фиксируют смену парадигмы: спа-салоны превращаются в точки восстановления ресурса, где детокс становится таким же обязательным элементом графика, как поход в спортзал или визит к стоматологу.

Натуральная косметика
Фото: unsplash.com by Jennie Razumnaya is licensed under Free to use under the Unsplash License
Натуральная косметика

Из девелопмента в индустрию красоты

История барнаульского центра IVA Spa — это пример бизнес-интуиции. Татьяна Граубергер и Виктория Кутулуцкая объединили компетенции из разных сфер. Пока рынок коммерческой недвижимости и строительства требовал жесткого подхода, сервис индустрии красоты потребовал другой гибкости. Виктория долго вынашивала концепцию, планируя размещение проекта в собственном здании СДЦ "Изумрудный".

"Индустрия гостеприимства и спа сегодня требует не только красивой вывески, но и глубокой экспертизы в операционном менеджменте. Инвестиции в такие объекты окупаются медленнее, чем в аренду памятников архитектуры, но создают долгосрочную лояльность клиентов", — пояснил в беседе с Pravda.Ru эксперт Валерий Козлов.

Название "Ива" выбрали не случайно. Дерево у воды — метафора гибкого здоровья. Отказ от восточных клише в пользу локальной эстетики и натуральных материалов стал ключевым решением основательниц. Татьяна Граубергер, имея опыт в торговле, помогла отладить процессы управления, превратив проект из мечты в работающий бизнес.

Городской курорт вместо отпуска

Жители Барнаула перестали воспринимать спа как разовое удовольствие. Теперь это городские "курорты выходного дня". Тренд диктует ритм жизни: нельзя игнорировать усталость весь год, а потом пытаться восстановиться за одну поездку. Спа стал регулярной гигиенической практикой уровня федеральных проектов по благоустройству жизни.

"Когда сервис переходит из категории люкс в категорию базового благополучия, рынок меняется. Важно, чтобы инфраструктура соответствовала запросам, будь то отели или зоны комфортной городской среды", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист Ольга Морозова.

Клиенты требуют измеримых результатов — лимфодренаж, детокс после перелетов и снятие стресса. Программы восстанавливают ресурс быстрее, чем классические санатории советского типа, которые часто путают с пережитками прошлого, а не местом силы.

Подход прошлого Современная практика
Разовое посещение Регулярный курс
Пассивный отдых Системный детокс

Мужская аудитория выбирает технологии

Стереотип о "женской территории" спа окончательно разрушен. Мужчины активно используют акватермальные зоны и инновационные массажные методики. Для них это не способ растянуть время, а инструмент эффективности: восстановить работоспособность для бизнеса или спорта. Индустрия становится гендерно-нейтральной.

"Мы видим, как сегмент качественных услуг в регионах растет. Это хороший знак. Если мы не будем развивать сервис у себя, средства будут уходить в продукты и товары сомнительного качества из-за рубежа", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы

Почему спа-процедуры стали популярны?

Люди начали осознанно заботиться о здоровье, предпочитая профилактику лечению.

Чем отличаются современные спа от старых санаториев?

Фокусом на сервис, технологичность уходов и индивидуальный подход к восстановлению ресурса.

Кто чаще всего посещает спа в Барнауле?

Растет доля платежеспособной аудитории, включая мужчин, использующих спа для быстрого восстановления сил.

Как выбрать качественный центр?

Ориентироваться на наличие сертифицированных специалистов и системность предлагаемых программ.

Экспертная проверка: Валерий Козлов, региональный экономист. Ольга Морозова, специалист по инфраструктуре. Светлана Фёдорова, юрист по региональным вопросам.
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
