В Хакасии начался масштабный дипломатический визит, знаменующий новый этап в отношениях между республикой и Китайской Народной Республикой. Генеральный консул КНР в Иркутске Лю Юй прибыла в регион с официальной миссией для укрепления торгово-экономических и культурных связей.
Глава Хакасии Валентин Коновалов провел переговоры с госпожой Лю Юй. Стороны обсудили совместные национальные проекты и потенциал роста торговли. Сегодня доля КНР в внешнеторговом обороте республики достигает пятой части. В Поднебесной востребованы хакасские овощи и фрукты, дикоросы, шерсть и кондитерская продукция.
"Укрепление связей с азиатскими рынками — это стратегическая страховка. Хакасия грамотно использует наработанный опыт, превращая региональные ресурсы в экспортный товар", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Одним из центральных пунктов диалога стало создание кластера глубокой переработки редких металлов в Ангаро-Енисейском макрорегионе. Этот амбициозный проект, сравнимый по масштабам с крупными инвестициями в промышленность, нацелен на долгосрочную технологическую интеграцию.
|Сфера партнерства
|Текущий статус
|Сельское хозяйство
|Активный экспорт дикоросов и сырья
|Промышленность
|Вхождение в Ангаро-Енисейский кластер
Валентин Коновалов подчеркнул, что взаимодействие с КНР носит системный характер. В республике уже более 20 лет успешно функционирует двустороннее соглашение с провинцией Хэйлунцзян, которое требует обновления в условиях новой топливной и транспортной конъюнктуры.
"Интеграция в металлургические цепочки Китая дает Хакасии возможность продавать не просто сырье, а продукт более высокой добавленной стоимости", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Визит Лю Юй включает не только кабинетные встречи. Генконсул посетит Мемориальный комплекс на горе Самохвал и краеведческий музей имени Кызласова. Культурное сближение остается приоритетом, дополняя экономические планы застройки и гуманитарные инициативы.
"Научные и академические контакты с университетами Китая создают интеллектуальную базу, без которой никакие инвестиции не закрепятся надолго", — заявила в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.
Доля КНР уверенно держится на уровне 20% объема внешней торговли региона.
Пищевая переработка, металлургия и сельское хозяйство сохраняют лидерство.
Визит закрепляет реализацию договоренностей на уровне глав государств РФ и КНР.
Доступ к современным технологиям глубокой обработки редких металлов и рынку сбыта.
С 1 мая прекращается транзит казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба", сообщило сегодня агентство Reuters.