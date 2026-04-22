Конец "водного шторма": новые правила подготовки к осмотру кишечника
Пространство для жизни: как Кемерово меняет облик города для удержания местных жителей
Взлёт в карьере: в Иркутской области массово готовят специалистов по управлению БПЛА
Мороз вместо тепла: прокуратура наказала коммунальщиков за ледяные квартиры в Дудинке
Жизнь по разрешению: почему келин в Киргизии отдают зарплату свекрови
Асфальт уходит: почему недавно отремонтированные улицы в Чите снова покрылись ямами
Больше не женская территория: почему деловые мужчины Барнаула массово идут в спа
Европейский колорит без виз: почему эксперты по туризму советуют ехать в Гродно и Витебск
Руки сами тянутся к холодильнику: этот трюк помогает не сорваться даже в сильный стресс

От металлургии до культуры: Хакасия открывает новые горизонты в работе с Китаем

Россия » Сибирь

В Хакасии начался масштабный дипломатический визит, знаменующий новый этап в отношениях между республикой и Китайской Народной Республикой. Генеральный консул КНР в Иркутске Лю Юй прибыла в регион с официальной миссией для укрепления торгово-экономических и культурных связей.

Фото: commons.wikimedia.org by Afedchenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
металлургия

Экономический фундамент партнерства

Глава Хакасии Валентин Коновалов провел переговоры с госпожой Лю Юй. Стороны обсудили совместные национальные проекты и потенциал роста торговли. Сегодня доля КНР в внешнеторговом обороте республики достигает пятой части. В Поднебесной востребованы хакасские овощи и фрукты, дикоросы, шерсть и кондитерская продукция.

"Укрепление связей с азиатскими рынками — это стратегическая страховка. Хакасия грамотно использует наработанный опыт, превращая региональные ресурсы в экспортный товар", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Кластеры и металлургический потенциал

Одним из центральных пунктов диалога стало создание кластера глубокой переработки редких металлов в Ангаро-Енисейском макрорегионе. Этот амбициозный проект, сравнимый по масштабам с крупными инвестициями в промышленность, нацелен на долгосрочную технологическую интеграцию.

Сфера партнерства Текущий статус
Сельское хозяйство Активный экспорт дикоросов и сырья
Промышленность Вхождение в Ангаро-Енисейский кластер

Валентин Коновалов подчеркнул, что взаимодействие с КНР носит системный характер. В республике уже более 20 лет успешно функционирует двустороннее соглашение с провинцией Хэйлунцзян, которое требует обновления в условиях новой топливной и транспортной конъюнктуры.

"Интеграция в металлургические цепочки Китая дает Хакасии возможность продавать не просто сырье, а продукт более высокой добавленной стоимости", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Гуманитарные и культурные мосты

Визит Лю Юй включает не только кабинетные встречи. Генконсул посетит Мемориальный комплекс на горе Самохвал и краеведческий музей имени Кызласова. Культурное сближение остается приоритетом, дополняя экономические планы застройки и гуманитарные инициативы.

"Научные и академические контакты с университетами Китая создают интеллектуальную базу, без которой никакие инвестиции не закрепятся надолго", — заявила в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Ответы на популярные вопросы о международном сотрудничестве

Как меняется торговый оборот с Китаем?

Доля КНР уверенно держится на уровне 20% объема внешней торговли региона.

Какие секторы экономики наиболее привлекательны?

Пищевая переработка, металлургия и сельское хозяйство сохраняют лидерство.

Почему важен визит Лю Юй именно сейчас?

Визит закрепляет реализацию договоренностей на уровне глав государств РФ и КНР.

Что даст Хакасии участие в Ангаро-Енисейском проекте?

Доступ к современным технологиям глубокой обработки редких металлов и рынку сбыта.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, эксперт по социальной политике Елена Романова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Сейчас читают
Балтика улыбается — а под водой уже готовит удар: что скрывает самое спокойное море
Домашние животные
Балтика улыбается — а под водой уже готовит удар: что скрывает самое спокойное море
Навоз — прошлый век: 3 современные замены, которые работают в 10 раз лучше
Садоводство, цветоводство
Навоз — прошлый век: 3 современные замены, которые работают в 10 раз лучше
Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов
Нефть
Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов
Популярное
Reuters: Россия останавливает транзит нефти из Казахстана в Германию

С 1 мая прекращается транзит казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба", сообщило сегодня агентство Reuters.

Reuters: Россия останавливает транзит нефти из Казахстана в Германию
Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Стальной рычаг Москвы: российская нефть сломала санкционный конвейер Европы
Косатки отступают без боя: кто в океане заставляет главных хищников терять преимущество
Ядерный сценарий или протесты населения: перед каким выбором оказался Вашингтон Любовь Степушова Главком ВСУ Сырский* признал преимущество России на поле боя Андрей Николаев Когда замолкают пушки: десять дней передышки между Ливаном и Израилем Дарья Митина
Кроссовки уходят в тень: 3 пары обуви, которые делают образ дороже и удобнее
Лень стоять у плиты, а ужин нужен: эта рыбная запеканка спасает вечер за один заход
Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов
Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов
Последние материалы
Комфорт превыше всего: как Вьетнам становится доступным курортом для всей России
Европейский колорит без виз: почему эксперты по туризму советуют ехать в Гродно и Витебск
От металлургии до культуры: Хакасия открывает новые горизонты в работе с Китаем
Осторожно, газ: как одна деталь с истекшим сроком превращает уютную кухню в зону риска
Руки сами тянутся к холодильнику: этот трюк помогает не сорваться даже в сильный стресс
Демографическое дно пробито: 64 миллиона мигрантов стали новой реальностью Европы
Горькая правда о бодрости: почему привычный кофепитие истощает ресурсы тела
Останетесь голодными: 5 роковых ошибок, за которые россиян в Узбекистане перестанут уважать
Родители перегружают детскую из лучших побуждений: потом ребенок хуже спит и быстрее устает
Спорная память за 5 миллионов: в Орловском парке подготовили место под бюст Сталина
