От металлургии до культуры: Хакасия открывает новые горизонты в работе с Китаем

В Хакасии начался масштабный дипломатический визит, знаменующий новый этап в отношениях между республикой и Китайской Народной Республикой. Генеральный консул КНР в Иркутске Лю Юй прибыла в регион с официальной миссией для укрепления торгово-экономических и культурных связей.

Фото: commons.wikimedia.org by Afedchenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ металлургия

Экономический фундамент партнерства

Глава Хакасии Валентин Коновалов провел переговоры с госпожой Лю Юй. Стороны обсудили совместные национальные проекты и потенциал роста торговли. Сегодня доля КНР в внешнеторговом обороте республики достигает пятой части. В Поднебесной востребованы хакасские овощи и фрукты, дикоросы, шерсть и кондитерская продукция.

"Укрепление связей с азиатскими рынками — это стратегическая страховка. Хакасия грамотно использует наработанный опыт, превращая региональные ресурсы в экспортный товар", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Кластеры и металлургический потенциал

Одним из центральных пунктов диалога стало создание кластера глубокой переработки редких металлов в Ангаро-Енисейском макрорегионе. Этот амбициозный проект, сравнимый по масштабам с крупными инвестициями в промышленность, нацелен на долгосрочную технологическую интеграцию.

Сфера партнерства Текущий статус Сельское хозяйство Активный экспорт дикоросов и сырья Промышленность Вхождение в Ангаро-Енисейский кластер

Валентин Коновалов подчеркнул, что взаимодействие с КНР носит системный характер. В республике уже более 20 лет успешно функционирует двустороннее соглашение с провинцией Хэйлунцзян, которое требует обновления в условиях новой топливной и транспортной конъюнктуры.

"Интеграция в металлургические цепочки Китая дает Хакасии возможность продавать не просто сырье, а продукт более высокой добавленной стоимости", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Гуманитарные и культурные мосты

Визит Лю Юй включает не только кабинетные встречи. Генконсул посетит Мемориальный комплекс на горе Самохвал и краеведческий музей имени Кызласова. Культурное сближение остается приоритетом, дополняя экономические планы застройки и гуманитарные инициативы.

"Научные и академические контакты с университетами Китая создают интеллектуальную базу, без которой никакие инвестиции не закрепятся надолго", — заявила в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Ответы на популярные вопросы о международном сотрудничестве

Как меняется торговый оборот с Китаем?

Доля КНР уверенно держится на уровне 20% объема внешней торговли региона.

Какие секторы экономики наиболее привлекательны?

Пищевая переработка, металлургия и сельское хозяйство сохраняют лидерство.

Почему важен визит Лю Юй именно сейчас?

Визит закрепляет реализацию договоренностей на уровне глав государств РФ и КНР.

Что даст Хакасии участие в Ангаро-Енисейском проекте?

Доступ к современным технологиям глубокой обработки редких металлов и рынку сбыта.

