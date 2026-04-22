Спорная память за 5 миллионов: в Орловском парке подготовили место под бюст Сталина

В орловском парке Победы разворачивается масштабная реконструкция мемориальной зоны, которая уже вызвала полярные оценки горожан. На новой аллее Победителей подготовили площадку под бюст Иосифа Сталина. Пока на месте будущего памятника возвышается лишь пустой черный куб, расположенный в непосредственной близости от изваяния Георгия Жукова. Весь мемориальный ансамбль, посвященный операции "Кутузов", обошелся бюджету в 5 миллионов рублей по контракту с московским подрядчиком ООО "АСМ".

Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Sebelev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Парк Победы в городе Орле

Ставка на генералиссимуса: детали проекта

Изначально архитектурное решение предполагало доминирующее положение фигуры Сталина — его планировали установить на возвышении ближе к бронетехнике. В итоговом варианте концепция изменилась в сторону "демократизации" иерархии: все военачальники, включая Василевского, Рокоссовского, Попова и Соколовского, размещены на одном уровне по кругу. Сейчас пять установленных бюстов плотно затянуты черной пленкой до официального открытия.

"С эстетической точки зрения создание аллеи Победителей — логичный шаг для укрепления статуса города как центра военно-патриотического просвещения. Это важная стратегия развития туризма в Орловской области, позволяющая привлечь внимание к истории региона", — отметила в беседе с Pravda. Ru обозреватель по туризму и культуре Татьяна Зайцева.

Установка фигуры Сталина финансируется по отдельному каналу. Средства в размере 1,5 млн рублей выделены из так называемых "депутатских наказов" по инициативе фракции КПРФ в областном совете. Губернатор уже утвердил соответствующее финансирование, несмотря на критические замечания части общественности, считающей появление памятника неуместным на фоне памяти о репрессиях.

Место в городской инфраструктуре

Парк Победы в последнее время стал ареной для споров об облике города. Ранее общественность обсуждала вырубку деревьев в Орле ради новых объектов, что ставит под угрозу экологический баланс территорий. Новые аллеи требуют не только памятников, но и качественного содержания, включая проекты по благоустройству, освещению и поддержанию порядка.

"Любой новый объект в парковой зоне требует просчета по эксплуатации. Если мы строим новые улицы и площади, нужно заранее закладывать тарифы на их уборку и охрану, иначе гранит быстро придет в негодность", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Помимо мемориальной составляющей, власти региона обращают внимание и на социальный климат. В области реализуются демографические программы и программы защиты здоровья молодежи, на которые также требуются значительные ресурсы. Открытие бюста Сталина предварительно намечено на 9 мая.

Ответы на популярные вопросы о памятниках в Орле

Почему Сталин не вошел в основной контракт?

Основной контракт касался полководцев операции "Кутузов". Фигура главы Ставки требовала отдельного согласования и политического решения, которое было реализовано через депутатские средства.

Кто принимал решение об установке?

Решение о выделении 1,5 млн рублей утвердил областной совет и подписал губернатор Андрей Клычков по предложению фракции КПРФ.

Где именно установят бюст?

Место уже подготовлено в парке Победы рядом с скульптурой Г. К. Жукова. На данный момент там установлен временный постамент-куб.

