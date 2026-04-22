Необычный метод УФСИН: в Костромской области священник спас душу одинокого неплательщика

В Костромской области нашли нестандартный рычаг воздействия на хронических должников. В Мантуровском районе осужденный за неуплату алиментов мужчина отправился на духовную беседу вместо привычных профилактических лекций. Одиночество, алкоголь и полный разрыв связей с ребенком — таков бэкграунд местного жителя, чей жизненный маршрут привел его под надзор уголовно-исполнительной инспекции.

Теология против протоколов УФСИН

Сотрудники Мантуровского филиала УИС решили сменить тактику. Обычные методы убеждения не давали эффекта. Осужденный продолжал злоупотреблять спиртным и игнорировать родительский долг. Встречу организовали в храме иконы Божией Матери "Всецарица", где иерей Андрей Гуцул попытался достучаться до мужчины через христианские догмы.

"Религиозное наставничество часто становится последним барьером перед окончательной деградацией личности в регионах", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.

Разговор коснулся ответственности перед близкими. Часто долги по кредиту или алиментам становятся следствием внутренней апатии. Священник сделал акцент на важности духовного роста. По данным УФСИН, такие диалоги помогают сформировать у подопечных мотивацию к соблюдению закона.

Механика социального исправления

Система исполнения наказаний в Костромской области все чаще обращается к внешним институтам. Когда административные рычаги бессильны, в дело вступает психология и вера. Специалисты подчеркивают, что человек должен сам захотеть изменить свое поведение. Без внутреннего запроса любая бизнес-схема или программа реабилитации обречена на провал.

"Этот случай показывает, что религиозное наставничество может быть эффективным дополнением к традиционным методам социальной реабилитации. Оно помогает сформировать у осужденных устойчивую мотивацию к соблюдению закона и личностному росту", — считают специалисты УФСИН России по Костромской области.

Для многих осужденных в малых городах церковь остается единственным авторитетным институтом помимо полиции. Взаимодействие с иереем позволяет вырвать человека из привычного круга деструктивного общения. Мужчина после беседы заявил о желании поменять образ жизни. Исправление начинается с признания вины перед семьей.

Метод воздействия Основная цель Уголовный надзор Контроль перемещений и работы Духовная беседа Формирование внутренней этики

Ответственность как база морали

Проблема алиментщиков в глубинке плотно связана с алкоголизацией и отсутствием работы. Если агросектор требует дисциплины, то маргинализированные слои населения часто выпадают из экономического оборота. Иерей Андрей Гуцул напомнил прихожанину, что самосовершенствование — это не абстрактное понятие, а ежедневный труд.

"Муниципальные власти должны поддерживать такие инициативы, так как это снижает нагрузку на социальные службы", — отметил аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.

Слова священнослужителя откликнулись в душе мужчины. Он признал необходимость восстановления отношений с ребенком. Несмотря на то, что долги никуда не исчезли, смена вектора мышления дает шанс на погашение обязательств. Региональные ведомства планируют и дальше использовать практику духовного шефства.

"Административные штрафы часто не работают там, где требуется серьезная психологическая перестройка личности", — пояснила юрист по административным вопросам Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о реабилитации осужденных

Зачем привлекать священников к работе УФСИН?

Религиозные организации обладают моральным авторитетом, который помогает влиять на ценностные ориентиры осужденных эффективнее, чем формальные дисциплинарные меры.

Может ли беседа отменить наказание за алименты?

Нет, духовное наставничество является лишь методом социальной реабилитации. Юридические обязательства по выплатам и отбыванию наказания остаются в силе.

Насколько долговечен эффект таких встреч?

Эффективность индивидуальна. Однако закрепление за осужденным духовного наставника снижает риск рецидивов и способствует возвращению человека к нормальной трудовой деятельности.

