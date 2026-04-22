Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мастерство кляра: как правильно подготовить филе, чтобы оболочка не отслаивалась
Бомба замедленного действия: почему зубы мудрости опасны даже без боли
Близорукость у взрослых преподносит неприятный сюрприз: дело может дойти до операции
Приставам вход воспрещен: костромичам рассказали о новых льготах для больших семей
Конец криминальной карьеры: в Ивановской области строго наказали лидера тюремной ячейки
В Тульской области нашли семена-нелегалы: помидоры и перцы оказались вне закона
Аптечный детектив в Ивановской области: куда делись льготные препараты и когда они снова появятся
Минус сто миллионов не помогли: инвесторы боятся главного долгостроя Омска
Бюджетный подарок молодым: в Тверской области аренда квартир для семей станет вдвое дешевле

Необычный метод УФСИН: в Костромской области священник спас душу одинокого неплательщика

Россия » Центр » Кострома

В Костромской области нашли нестандартный рычаг воздействия на хронических должников. В Мантуровском районе осужденный за неуплату алиментов мужчина отправился на духовную беседу вместо привычных профилактических лекций. Одиночество, алкоголь и полный разрыв связей с ребенком — таков бэкграунд местного жителя, чей жизненный маршрут привел его под надзор уголовно-исполнительной инспекции.

Фото: Администрация Главы Республики Карелия is licensed under public domain
Теология против протоколов УФСИН

Сотрудники Мантуровского филиала УИС решили сменить тактику. Обычные методы убеждения не давали эффекта. Осужденный продолжал злоупотреблять спиртным и игнорировать родительский долг. Встречу организовали в храме иконы Божией Матери "Всецарица", где иерей Андрей Гуцул попытался достучаться до мужчины через христианские догмы.

"Религиозное наставничество часто становится последним барьером перед окончательной деградацией личности в регионах", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.

Разговор коснулся ответственности перед близкими. Часто долги по кредиту или алиментам становятся следствием внутренней апатии. Священник сделал акцент на важности духовного роста. По данным УФСИН, такие диалоги помогают сформировать у подопечных мотивацию к соблюдению закона.

Механика социального исправления

Система исполнения наказаний в Костромской области все чаще обращается к внешним институтам. Когда административные рычаги бессильны, в дело вступает психология и вера. Специалисты подчеркивают, что человек должен сам захотеть изменить свое поведение. Без внутреннего запроса любая бизнес-схема или программа реабилитации обречена на провал.

"Этот случай показывает, что религиозное наставничество может быть эффективным дополнением к традиционным методам социальной реабилитации. Оно помогает сформировать у осужденных устойчивую мотивацию к соблюдению закона и личностному росту", — считают специалисты УФСИН России по Костромской области.

Для многих осужденных в малых городах церковь остается единственным авторитетным институтом помимо полиции. Взаимодействие с иереем позволяет вырвать человека из привычного круга деструктивного общения. Мужчина после беседы заявил о желании поменять образ жизни. Исправление начинается с признания вины перед семьей.

Метод воздействия Основная цель
Уголовный надзор Контроль перемещений и работы
Духовная беседа Формирование внутренней этики

Ответственность как база морали

Проблема алиментщиков в глубинке плотно связана с алкоголизацией и отсутствием работы. Если агросектор требует дисциплины, то маргинализированные слои населения часто выпадают из экономического оборота. Иерей Андрей Гуцул напомнил прихожанину, что самосовершенствование — это не абстрактное понятие, а ежедневный труд.

"Муниципальные власти должны поддерживать такие инициативы, так как это снижает нагрузку на социальные службы", — отметил аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.

Слова священнослужителя откликнулись в душе мужчины. Он признал необходимость восстановления отношений с ребенком. Несмотря на то, что долги никуда не исчезли, смена вектора мышления дает шанс на погашение обязательств. Региональные ведомства планируют и дальше использовать практику духовного шефства.

"Административные штрафы часто не работают там, где требуется серьезная психологическая перестройка личности", — пояснила юрист по административным вопросам Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о реабилитации осужденных

Зачем привлекать священников к работе УФСИН?

Религиозные организации обладают моральным авторитетом, который помогает влиять на ценностные ориентиры осужденных эффективнее, чем формальные дисциплинарные меры.

Может ли беседа отменить наказание за алименты?

Нет, духовное наставничество является лишь методом социальной реабилитации. Юридические обязательства по выплатам и отбыванию наказания остаются в силе.

Насколько долговечен эффект таких встреч?

Эффективность индивидуальна. Однако закрепление за осужденным духовного наставника снижает риск рецидивов и способствует возвращению человека к нормальной трудовой деятельности.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по социальной политике Елена Романова, региональный аналитик Валерий Козлов, юрист Светлана Фёдорова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Участок перестаёт тонуть после дождя: система, которая работает без насоса и химии
Садоводство, цветоводство
Участок перестаёт тонуть после дождя: система, которая работает без насоса и химии
Мастерство акцентов: как стать иконой стиля с трендами сезона весна-лето 2026
Красота и стиль
Мастерство акцентов: как стать иконой стиля с трендами сезона весна-лето 2026
Челюсти, рассчитанные на хищника: какая собака стала лидером по силе укуса
Домашние животные
Челюсти, рассчитанные на хищника: какая собака стала лидером по силе укуса
Популярное
Reuters: Россия останавливает транзит нефти из Казахстана в Германию

С 1 мая прекращается транзит казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба", сообщило сегодня агентство Reuters.

Reuters: Россия останавливает транзит нефти из Казахстана в Германию
Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Стальной рычаг Москвы: российская нефть сломала санкционный конвейер Европы
Косатки отступают без боя: кто в океане заставляет главных хищников терять преимущество
Прощай, прифронтовая романтика: Эстония угрожает Украине, пытаясь спасти экономику от краха Любовь Степушова Главком ВСУ Сырский* признал преимущество России на поле боя Андрей Николаев Когда замолкают пушки: десять дней передышки между Ливаном и Израилем Дарья Митина
Кроссовки уходят в тень: 3 пары обуви, которые делают образ дороже и удобнее
Лень стоять у плиты, а ужин нужен: эта рыбная запеканка спасает вечер за один заход
Крыжовник станет сладким как мед: бросьте это под корень в апреле ради янтарного цвета ягод
Крыжовник станет сладким как мед: бросьте это под корень в апреле ради янтарного цвета ягод
Последние материалы
Приставам вход воспрещен: костромичам рассказали о новых льготах для больших семей
Работаете больше нормы — работодатель рассчитывает, что вы не знаете этот нюанс
Конец криминальной карьеры: в Ивановской области строго наказали лидера тюремной ячейки
В Тульской области нашли семена-нелегалы: помидоры и перцы оказались вне закона
Чтобы не остаться с кирпичом: какие зарядные устройства разрешат пронести в самолёт без проблем
Аптечный детектив в Ивановской области: куда делись льготные препараты и когда они снова появятся
Минус сто миллионов не помогли: инвесторы боятся главного долгостроя Омска
Бюджетный подарок молодым: в Тверской области аренда квартир для семей станет вдвое дешевле
Тревожный звонок для региона: в Тульской области ВИЧ-статистика внезапно поползла вверх
Золотые горы и крипта: во Владимирской области накрыли две хитрые финансовые пирамиды
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.