Приставам вход воспрещен: костромичам рассказали о новых льготах для больших семей

В Костромской области радикально меняются правила игры для должников с детьми. Судебные приставы больше не смогут изымать ключевые семейные активы. Главное условие — статус многодетной семьи. Новые правовые барьеры защищают транспорт и землю от взысканий. Государство ставит социальный щит между кредиторами и интересами несовершеннолетних.
Федеральное законодательство расширило перечень имущества, на которое нельзя обратить взыскание. Изменения коснулись статьи 446 Гражданского процессуального кодекса РФ. Закон вступил в силу в апреле 2026 года. Теперь многодетные костромичи могут не опасаться за единственную машину в семье. Автомобиль признан жизненно важным инструментом обеспечения быта большой семьи.
"Взыскание по исполнительным документам нельзя будет обратить на единственную машину многодетной семьи", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Защита распространяется и на земельные участки. Речь идет о наделах, полученных в рамках программ социальной поддержки. Если семья воспитывает трех и более детей, землю за долги не заберут. Под иммунитет попадает как весь участок, так и доля в праве на него. Ранее такие социальные выплаты и льготы часто оказывались под угрозой из-за административных споров.
|Тип имущества
|Статус защиты
|Единственный автомобиль
|Полный иммунитет от ареста
|Социальный земельный участок
|Запрет на взыскание
|Ипотечное имущество
|Подлежит изъятию
Закон не является абсолютной индульгенцией для неплательщиков. Существует жесткий фильтр залоговых обязательств. Если машина или участок куплены в кредит и находятся в обременении, льгота не действует. Банки сохраняют право на изъятие предмета ипотеки при нарушении графика платежей. Этот нюанс критичен при планировании автокредитов в Костроме.
"Однако если имущество является предметом ипотеки, это относится к исключениям", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.
Сотрудники УФССП России по Костромской области ориентируются на жесткое соблюдение единственного условия: наличие трех и более детей. Без подтвержденного статуса многодетности приставы продолжат блокировать активы в стандартном режиме. Пресс-служба ведомства напоминает, что закон защищает только добросовестных пользователей социальных преференций.
"В этом случае на него всё же можно будет обратить взыскание", — пояснила в беседе с Pravda. Ru специалист Елена Романова.
Нет. Закон четко ограничивает защиту только одним, "единственным" транспортным средством, необходимым для нужд многодетной семьи.
Иммунитет распространяется только на те участки, которые были выделены государством в качестве меры социальной поддержки.
Поправки в статью 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации начали действовать в апреле 2026 года.
