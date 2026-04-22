Приставам вход воспрещен: костромичам рассказали о новых льготах для больших семей

Россия » Центр » Кострома

В Костромской области радикально меняются правила игры для должников с детьми. Судебные приставы больше не смогут изымать ключевые семейные активы. Главное условие — статус многодетной семьи. Новые правовые барьеры защищают транспорт и землю от взысканий. Государство ставит социальный щит между кредиторами и интересами несовершеннолетних.

Фото ключей от машины
Фото: https://pixabay.com/ by dbelkin is licensed under Free
Фото ключей от машины

Новые льготы для многодетных семей

Федеральное законодательство расширило перечень имущества, на которое нельзя обратить взыскание. Изменения коснулись статьи 446 Гражданского процессуального кодекса РФ. Закон вступил в силу в апреле 2026 года. Теперь многодетные костромичи могут не опасаться за единственную машину в семье. Автомобиль признан жизненно важным инструментом обеспечения быта большой семьи.

"Взыскание по исполнительным документам нельзя будет обратить на единственную машину многодетной семьи", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Защита распространяется и на земельные участки. Речь идет о наделах, полученных в рамках программ социальной поддержки. Если семья воспитывает трех и более детей, землю за долги не заберут. Под иммунитет попадает как весь участок, так и доля в праве на него. Ранее такие социальные выплаты и льготы часто оказывались под угрозой из-за административных споров.

Тип имущества Статус защиты
Единственный автомобиль Полный иммунитет от ареста
Социальный земельный участок Запрет на взыскание
Ипотечное имущество Подлежит изъятию

Исключения из правил: фактор ипотеки

Закон не является абсолютной индульгенцией для неплательщиков. Существует жесткий фильтр залоговых обязательств. Если машина или участок куплены в кредит и находятся в обременении, льгота не действует. Банки сохраняют право на изъятие предмета ипотеки при нарушении графика платежей. Этот нюанс критичен при планировании автокредитов в Костроме.

"Однако если имущество является предметом ипотеки, это относится к исключениям", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Сотрудники УФССП России по Костромской области ориентируются на жесткое соблюдение единственного условия: наличие трех и более детей. Без подтвержденного статуса многодетности приставы продолжат блокировать активы в стандартном режиме. Пресс-служба ведомства напоминает, что закон защищает только добросовестных пользователей социальных преференций.

"В этом случае на него всё же можно будет обратить взыскание", — пояснила в беседе с Pravda. Ru специалист Елена Романова.

Ответы на популярные вопросы о защите имущества

Можно ли спасти вторую машину в семье?

Нет. Закон четко ограничивает защиту только одним, "единственным" транспортным средством, необходимым для нужд многодетной семьи.

Действует ли защита на землю, купленную на рынке?

Иммунитет распространяется только на те участки, которые были выделены государством в качестве меры социальной поддержки.

Когда изменения вступили в силу?

Поправки в статью 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации начали действовать в апреле 2026 года.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, юрист Светлана Фёдорова, эксперт по социальной политике Елена Романова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
