Минус сто миллионов не помогли: инвесторы боятся главного долгостроя Омска

Россия » Сибирь » Омск

Омский бетонный призрак на пересечении улиц Маршала Жукова и Масленникова продолжает держать оборону против инвесторов. Аукцион по продаже знаменитого недостроя "Шайба", назначенный на 21 апреля, официально признан несостоявшимся. Торги проигнорировали все потенциальные покупатели, несмотря на то что лот подешевел почти на сто миллионов рублей. Городская администрация разводит руками: площадка в самом сердце мегаполиса, где вовсю идет план застройки Омска, остается в замороженном состоянии уже 22 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Алексей Тараканов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Эволюция долгостроя: от парковки до торгового центра

Жизнь на этом участке замерла в 2002 году. Изначально город ждал многоуровневый паркинг, но в 2007-м аппетиты собственников выросли до торгово-развлекательного комплекса. Стройка встала на этапе монолитного каркаса. Круглая форма здания быстро обеспечила ему народное имя. Сегодня этот скелет выглядит анахронизмом на фоне того, как активно обсуждается снос жилья в Омске в центре ради новых кварталов.

"Проблема в том, что объект морально устарел еще до ввода в эксплуатацию. Переделывать старый бетонный каркас под современные требования безопасности и энергоэффективности зачастую дороже, чем снести его и построить новый", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артур Волков.

Почему инвесторы боятся "Шайбы"

На последних торгах цену лота снизили на 15% — с 540 млн до 459 млн рублей. Дисконт не помог. Бизнес понимает: покупка недостроя — это только начало трат. Помимо основной суммы, потребуются колоссальные вложения в ремонт проездов в Омске рядом с объектом и подведение коммуникаций по актуальным тарифам.

Показатель Детали
Начало строительства 2002 год
Текущая стоимость 459 млн рублей
Статус торгов Несостоявшиеся

Ситуация с "Шайбой" напоминает попытки реализовать аренду памятника архитектуры в Омске, где жесткие условия по реставрации отпугивают девелоперов. В случае с недостроем на Жукова обременений меньше, но техническое состояние конструкций после двадцати лет сибирских зим вызывает вопросы у инженеров.

"Инвесторы сейчас крайне осторожны. Стоимость строительных материалов и логистики растет. Даже если город предложит льготы, как, например, субсидии за трудоустройство для новых предприятий, окупаемость такого гиганта в центре города остается под вопросом", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Контекст омского рынка недвижимости

Пока центр города "украшают" серые каркасы, в других районах идет шевеление. Власти выделяют средства на благоустройство дворов в Омске, а в рекреационных зонах обещают запустить современные объекты, включая парк развлечений с уникальными аттракционами. На этом фоне "Шайба" выглядит как чемодан без ручки: и нести тяжело, и бросить нельзя.

Если в ближайшее время на горизонте не появится крупный федеральный игрок, здание продолжит разрушаться. Городу остается лишь надеяться, что экспортный потенциал региона и общий рост экономики, на который повлияла статистика грузоперевозок 2026, рано или поздно приведет в город свободный капитал.

Ответы на популярные вопросы об омском долгострое

Почему цену на "Шайбу" снизили, но ее все равно не купили?

Снижение на 15% не покрывает риски, связанные с обследованием старого каркаса и его возможным демонтажем. Стоимость сноса такого объекта может быть сопоставима с ценой покупки земли.

Что планировали построить в этом здании изначально?

В 2002 году здесь должна была появиться парковка, позже проект переделали в торговый комплекс с кинотеатром и зонами отдыха.

Может ли город забрать здание себе?

Для принудительного изъятия нужны серьезные юридические основания, например, угроза обрушения. Пока идут попытки продать объект через аукцион.

Экспертная проверка: специалист по недвижимости Артур Волков, экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
