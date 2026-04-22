Аптечный детектив в Ивановской области: куда делись льготные препараты и когда они снова появятся

Ивановская область перестраивает логистику снабжения аптек льготными препаратами. Власти региона внедряют систему централизованных закупок, чтобы ликвидировать дефицит медикаментов, ставший причиной уголовного дела против бывшего руководства профильного департамента. На кону — здоровье тысяч диабетиков и онкобольных, чье лечение напрямую зависит от стабильности государственных поставок.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фармацевт рассматривает таблетки

Системные меры и бюджет 2026 года

Для устранения постоянных перебоев принято решение централизовать закупки. Власти региона планируют отладить цепочку организации лекарственного обеспечения. Одним из ключевых этапов стало привлечение государственного предприятия для проведения торгов. Эта модель должна исключить срывы поставок, которые наблюдались в Ивановской области в предыдущие годы.

"Необходим единый контур планирования закупок с участием главных врачей исходя из потребности в препаратах, заявленной медучреждениями", — пояснила в беседе с АиФ заместитель председателя правительства Ивановской области Екатерина Ксенофонтова.

Финансовая база программы расширяется. В областном бюджете на 2026 год заложено 3,8 млрд руб. Это на 4,2% больше показателей 2025 года. Если проводить параллель с 2024 годом, объем финансирования вырос почти на треть. Сейчас 65% от общего объема государственных контрактов на следующий год уже распределено.

"Информацию о сроках поставки по заключённым контрактам мы направляем сотрудникам горячей линии, они передают её в аптеки и пациентам", — отмечает в источнике директор департамента здравоохранения региона Елена Левина.

Параметр снабжения Показатели и меры Бюджет на 2026 год 3,8 млрд рублей (+30% к 2024г) Объем распределенных квот 65% от годового плана Модель закупок Централизация через госпредприятие

Последствия халатности: от очередей до судов

Многолетние перебои коснулись самых уязвимых групп: пациентов с сахарным диабетом и онкологическими заболеваниями. Прокурорская проверка 2025 года выявила критические факты. У пяти пациентов онкоцентра прогрессировали опухоли из-за отсутствия льготных лекарств. При этом в бюджете на тот период было выделено 2,2 млрд руб., но деньги не были освоены вовремя.

"Муниципальные нормативы требуют четкого соблюдения графиков, любые отклонения бьют по социально незащищенным слоям", — подчеркивает в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Следственный комитет завершил расследование дела экс-главы Департамента здравоохранения Антона Арсеньева. Чиновника обвиняют в халатности. По версии следствия, он знал о дефиците медицинских изделий и питания, но не обеспечил эффективный контроль над отделом госзаказа. Электронные аукционы проводились с задержками, что парализовало работу аптек.

"Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд", — уточнили в следственном управлении СКР по региону.

"Региональные бюджеты требуют филигранного управления, особенно в части национальных проектов по медицине", — отмечает в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Механизмы контроля и планирования

Сейчас профильный департамент перешел на ежедневный мониторинг остатков на складах. Если в конкретной аптеке возникает дефицит, препараты перераспределяют из других точек или оперативно отгружают с регионального хаба. Это временная мера, призванная "затушить пожар" до момента, когда заработает полная централизация на 2027 год.

"Ежедневно мониторим наличие льготных лекарств в аптеках, при необходимости дополнительно отгружаем их с регионального склада", — подчеркивает в источнике Елена Левина.

"Социальные выплаты и программы обеспечения должны работать как часы, чтобы не провоцировать миграционный отток", — отмечает в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Ответы на популярные вопросы о льготных лекарствах

Как узнать о наличии льготного лекарства в аптеке?

Информацию о поставках передают на горячую линию департамента здравоохранения, которая транслирует данные в аптечные пункты и напрямую пациентам.

Что делать, если нужного препарата нет на складе?

Власти используют механизм перераспределения лекарств между аптеками или дополнительную отгрузку с центрального регионального склада на основе данных мониторинга.

Какая сумма выделена на закупки в 2026 году?

Профильный бюджет увеличен до 3,8 млрд рублей, что на треть выше уровня финансирования 2024 года.

