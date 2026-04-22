Мастерство кляра: как правильно подготовить филе, чтобы оболочка не отслаивалась
Необычный метод УФСИН: в Костромской области священник спас душу одинокого неплательщика
Бомба замедленного действия: почему зубы мудрости опасны даже без боли
Близорукость у взрослых преподносит неприятный сюрприз: дело может дойти до операции
Приставам вход воспрещен: костромичам рассказали о новых льготах для больших семей
Конец криминальной карьеры: в Ивановской области строго наказали лидера тюремной ячейки
Аптечный детектив в Ивановской области: куда делись льготные препараты и когда они снова появятся
Минус сто миллионов не помогли: инвесторы боятся главного долгостроя Омска
Бюджетный подарок молодым: в Тверской области аренда квартир для семей станет вдвое дешевле

В Тульской области нашли семена-нелегалы: помидоры и перцы оказались вне закона

Россия » Центр » Тула

Рынок семян в Тульской области столкнулся с надзорным фильтром. Россельхознадзор выявил партию овощных культур, которые юридически не существуют для российского поля. Речь идет о продаже посадочного материала, не прошедшего государственную сертификацию и проверку на сортовое соответствие.

Рассада томатов
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Рассада томатов

Госреестр против сомнительных сортов

Индивидуальный предприниматель А. Н. Косарева через интернет-магазин предлагала тулякам сорта, которых нет в официальных списках. Под раздачу попали пять сортов томатов и один сорт сладкого перца. В условиях жесткого контроля за правами граждан и качеством товаров такие находки становятся поводом для административных проверок.

"Отсутствие сорта в реестре означает, что его характеристики не подтверждены. Это риск низкой урожайности или заноса болезней на участок", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Государственный реестр — это не просто бюрократический перечень, а гарантия биологической безопасности. Продажа неучтенных растений нарушает установленный порядок в области семеноводства. Подобные инциденты в регионе фиксируются регулярно, так же как и нарушения в сфере безопасности и оборота других товаров.

Меры надзорного реагирования

Управление Россельхознадзора по Тульской области ограничилось профилактикой. Ведомство объявило предпринимательнице предостережение. Это сигнал бизнесу: торговать "котами в мешке" не получится. Система мониторинга видит не только полки офлайн-магазинов, но и виртуальные витрины сайтов.

"Бизнесу важно понимать, что соблюдение муниципальных нормативов и федеральных законов — база для работы без штрафов", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Контроль за рынком семян ложится в общую канву надзора за законностью в области. Ранее в Туле уже вскрывались дела о крупном мошенничестве и нарушениях в аптечном бизнесе. Аграрный сектор требует не менее пристального внимания чиновников.

Культура Количество сортов-нарушителей
Томаты 5 сортов
Сладкий перец 1 сорт

"Региональные бюджеты и частные хозяйства теряют деньги, когда вкладываются в несертифицированный материал без будущего", — отметил в беседе с Pravda. Ru экономист Валерий Козлов.

Ситуация остается под наблюдением контролирующих органов. Магазинам предстоит вычистить ассортимент от сортов-нелегалов. Покупателям же советуют сверять названия на пакетиках с данными открытого реестра, чтобы не остаться осенью с пустыми корзинами, сообщает "Тульская служба новостей".

Ответы на популярные вопросы о семенах

Зачем нужен Госреестр семян?

В реестр вносят только те сорта, которые прошли испытания на урожайность, устойчивость к местному климату и болезням в конкретных регионах.

Чем опасны семена не из реестра?

Помимо риска не получить урожай, такие семена могут быть переносчиками карантинных заболеваний, опасных для всей экосистемы области.

Что такое предостережение Россельхознадзора?

Это профилактическая мера. Если предприниматель не устранит нарушение, следующим шагом станет полноценная проверка и штрафные санкции.

Читайте также

Экспертная проверка: аграрный эксперт Виктор Иванович Смирнов, юрист Светлана Владимировна Фёдорова, экономист Валерий Дмитриевич Козлов
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Участок перестаёт тонуть после дождя: система, которая работает без насоса и химии
Садоводство, цветоводство
Участок перестаёт тонуть после дождя: система, которая работает без насоса и химии
Мастерство акцентов: как стать иконой стиля с трендами сезона весна-лето 2026
Красота и стиль
Мастерство акцентов: как стать иконой стиля с трендами сезона весна-лето 2026
Челюсти, рассчитанные на хищника: какая собака стала лидером по силе укуса
Домашние животные
Челюсти, рассчитанные на хищника: какая собака стала лидером по силе укуса
Популярное
Reuters: Россия останавливает транзит нефти из Казахстана в Германию

С 1 мая прекращается транзит казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба", сообщило сегодня агентство Reuters.

Reuters: Россия останавливает транзит нефти из Казахстана в Германию
Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Стальной рычаг Москвы: российская нефть сломала санкционный конвейер Европы
Косатки отступают без боя: кто в океане заставляет главных хищников терять преимущество
Прощай, прифронтовая романтика: Эстония угрожает Украине, пытаясь спасти экономику от краха Любовь Степушова Главком ВСУ Сырский* признал преимущество России на поле боя Андрей Николаев Когда замолкают пушки: десять дней передышки между Ливаном и Израилем Дарья Митина
Кроссовки уходят в тень: 3 пары обуви, которые делают образ дороже и удобнее
Лень стоять у плиты, а ужин нужен: эта рыбная запеканка спасает вечер за один заход
Крыжовник станет сладким как мед: бросьте это под корень в апреле ради янтарного цвета ягод
Крыжовник станет сладким как мед: бросьте это под корень в апреле ради янтарного цвета ягод
Последние материалы
Приставам вход воспрещен: костромичам рассказали о новых льготах для больших семей
Работаете больше нормы — работодатель рассчитывает, что вы не знаете этот нюанс
Конец криминальной карьеры: в Ивановской области строго наказали лидера тюремной ячейки
В Тульской области нашли семена-нелегалы: помидоры и перцы оказались вне закона
Чтобы не остаться с кирпичом: какие зарядные устройства разрешат пронести в самолёт без проблем
Аптечный детектив в Ивановской области: куда делись льготные препараты и когда они снова появятся
Минус сто миллионов не помогли: инвесторы боятся главного долгостроя Омска
Бюджетный подарок молодым: в Тверской области аренда квартир для семей станет вдвое дешевле
Тревожный звонок для региона: в Тульской области ВИЧ-статистика внезапно поползла вверх
Золотые горы и крипта: во Владимирской области накрыли две хитрые финансовые пирамиды
