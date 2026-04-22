В Тульской области нашли семена-нелегалы: помидоры и перцы оказались вне закона

Рынок семян в Тульской области столкнулся с надзорным фильтром. Россельхознадзор выявил партию овощных культур, которые юридически не существуют для российского поля. Речь идет о продаже посадочного материала, не прошедшего государственную сертификацию и проверку на сортовое соответствие.

Рассада томатов

Госреестр против сомнительных сортов

Индивидуальный предприниматель А. Н. Косарева через интернет-магазин предлагала тулякам сорта, которых нет в официальных списках. Под раздачу попали пять сортов томатов и один сорт сладкого перца. В условиях жесткого контроля за правами граждан и качеством товаров такие находки становятся поводом для административных проверок.

"Отсутствие сорта в реестре означает, что его характеристики не подтверждены. Это риск низкой урожайности или заноса болезней на участок", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Государственный реестр — это не просто бюрократический перечень, а гарантия биологической безопасности. Продажа неучтенных растений нарушает установленный порядок в области семеноводства. Подобные инциденты в регионе фиксируются регулярно, так же как и нарушения в сфере безопасности и оборота других товаров.

Меры надзорного реагирования

Управление Россельхознадзора по Тульской области ограничилось профилактикой. Ведомство объявило предпринимательнице предостережение. Это сигнал бизнесу: торговать "котами в мешке" не получится. Система мониторинга видит не только полки офлайн-магазинов, но и виртуальные витрины сайтов.

"Бизнесу важно понимать, что соблюдение муниципальных нормативов и федеральных законов — база для работы без штрафов", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Контроль за рынком семян ложится в общую канву надзора за законностью в области. Ранее в Туле уже вскрывались дела о крупном мошенничестве и нарушениях в аптечном бизнесе. Аграрный сектор требует не менее пристального внимания чиновников.

Культура Количество сортов-нарушителей Томаты 5 сортов Сладкий перец 1 сорт

"Региональные бюджеты и частные хозяйства теряют деньги, когда вкладываются в несертифицированный материал без будущего", — отметил в беседе с Pravda. Ru экономист Валерий Козлов.

Ситуация остается под наблюдением контролирующих органов. Магазинам предстоит вычистить ассортимент от сортов-нелегалов. Покупателям же советуют сверять названия на пакетиках с данными открытого реестра, чтобы не остаться осенью с пустыми корзинами, сообщает "Тульская служба новостей".

Ответы на популярные вопросы о семенах

Зачем нужен Госреестр семян?

В реестр вносят только те сорта, которые прошли испытания на урожайность, устойчивость к местному климату и болезням в конкретных регионах.

Чем опасны семена не из реестра?

Помимо риска не получить урожай, такие семена могут быть переносчиками карантинных заболеваний, опасных для всей экосистемы области.

Что такое предостережение Россельхознадзора?

Это профилактическая мера. Если предприниматель не устранит нарушение, следующим шагом станет полноценная проверка и штрафные санкции.

