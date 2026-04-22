Бюджетный подарок молодым: в Тверской области аренда квартир для семей станет вдвое дешевле

Тверская область разворачивает масштабную кампанию по поддержке семейного бюджета. С 1 января 2025 года в регионе запускают программу компенсации расходов на аренду жилья. Министерство семейной и демографической политики делает ставку на прямые выплаты родителям. Ритм мегаполиса диктует свои правила — аренда "съедает" львиную долю доходов, и власти решили купировать эту проблему финансовыми инъекциями.

Ребенок помогает родителям на кухне (месит тесто)
Жесткий фильтр: кто попадет в программу

Получить деньги просто за факт аренды не выйдет. Система настроена на поддержку тех, кто связывает жизнь с регионом надолго. Ключевой ценз — оседлость. Суммарный стаж проживания заявителя и супруга в Тверской области или других субъектах РФ должен составлять не менее 15 лет на момент рождения ребенка. Программа ориентирована на граждан Российской Федерации, имеющих официальный договор найма.

"Такая мера поддержки стимулирует молодежь закрепляться на местах, не уезжая в столицу в поисках дешевого жилья", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Квартирный вопрос решается строго. У семьи не должно быть собственной недвижимости, пригодной для жизни. Арендовать угол у дедушки, бабушки или родного брата запрещено — такие схемы ведомство не пропустит. Рождение ребенка должно быть зафиксировано в тверских отделах ЗАГС или МФЦ. Это локальная история для тех, кто планирует безопасно и комфортно растить детей в Твери и области.

Цифры и лимиты: сколько вернут на карту

Механика выплат прозрачна. Размер компенсации напрямую зависит от количества детей в семье. Система работает как кэшбэк: сначала платишь арендодателю сам, потом предоставляешь чеки и получаешь возврат. В условиях региональной экономики такие суммы станут существенным подспорьем для молодых родителей.

"При текущих тарифах и стоимости жизни в регионах, восемь или двенадцать тысяч рублей — это весомый вклад в семейную копилку", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Категория семьи Размер компенсации
Первый ребенок 50% расходов, но не более 8 000 руб.
Второй и последующие 75% расходов, но не более 12 000 руб.

Инструкция по применению: куда нести документы

Бюрократия сведена к минимуму, но требует внимательности. В Твери прием заявлений идет через сеть филиалов МФЦ. Также можно отправить пакет документов почтой в ГКУ "Центр выплат "Тверская семья". Главное — подтверждение фактических трат. Нет чека или выписки о переводе арендодателю — нет выплаты. Это дисциплинирует рынок аренды.

"Нормативное закрепление таких выплат требует от граждан юридической чистоты сделок, что обезопасит их в будущем", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по благоустройству Ольга Морозова.

Для тех, у кого остались вопросы, работает "горячая линия" по телефону 8 (4822) 45-27-20. Важно помнить: компенсация предоставляется ежемесячно. Это не разовая подачка, а длинный контракт государства с семьей. Система начинает отсчет с января 2025 года, сообщает "АиФ Тверь".

Ответы на популярные вопросы о компенсации аренды

Можно ли снимать жилье у родителей?

Нет. Арендодателем не могут выступать близкие родственники: родители, братья, сестры, дедушки или бабушки заявителя.

Нужна ли местная прописка?

На момент рождения ребенка заявитель должен проживать в том муниципальном образовании, где находится арендуемая квартира.

Считается ли время жизни в других регионах в 15-летний стаж?

Да, учитывается суммарное проживание на территории Тверской области и других субъектов Российской Федерации.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ Евгений Блех, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
