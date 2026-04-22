Хрустальная ложь: в Тверской области директора водоканала наказали за сказки о качестве воды

Россия » Центр » Тверь

В Тверской области зафиксирован прецедент административного нарушения в сфере жилищно-коммунального хозяйства. МУП "Спировский Водоканал" предоставил местному жителю информацию о соответствии питьевой воды установленным нормативам без наличия соответствующих лабораторных подтверждений. Инцидент стал предметом прокурорской проверки.

Стакан с водой
Фото: unsplash.com by engin akyurt is licensed under Free to use under the Unsplash License
Стакан с водой

Прокурорская проверка и решение суда

Сотрудники прокуратуры Спировского района установили факт передачи недостоверных данных потребителю. В официальном ответе ресурсоснабжающей организации утверждалось, что питьевая вода полностью пригодна для использования. На деле у предприятия не было документов, которые подтверждали состав на момент обращения человека.

"Ресурсные организации обязаны подтверждать качество услуги протоколами испытаний. Информационный вакуум в таких вопросах недопустим", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Надзорное ведомство возбудило дело об административном правонарушении. Руководитель МУП "Спировский Водоканал" привлечен к ответственности за предоставление заведомо недостоверной информации. Судебная инстанция назначила должностному лицу штраф в размере 5 тысяч рублей. Ранее ведомство уже фиксировало нарушения в управлении объектами инфраструктуры в регионе.

Особенности контроля качества в коммунальных сетях

Система мониторинга водных ресурсов требует регулярного забора проб и их анализа в аккредитованных центрах. Ответственность за прозрачность этих данных лежит на муниципальных службах. Отсутствие отчетности создает риски для стабильной эксплуатации внутренних систем жилых зданий. Ситуация находится под контролем надзорных органов области.

"Административные штрафы стимулируют дисциплину в ведении муниципальной документации и отчетности перед населением", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Параметр нарушения Фактическое состояние
Обоснование качества воды Документальное подтверждение отсутствует
Мера взыскания Штраф 5 000 рублей (судебное решение)

Жители области могут получать обновленную информацию о состоянии инфраструктуры через официальные запросы. Несвоевременное или некорректное реагирование на жалобы влечет за собой персональную ответственность управленцев. Подобная работа по выявлению неточностей ведется прокурорами на постоянной основе.

"Прозрачность работы коммунальных служб является базовым требованием для обеспечения социальной стабильности в муниципалитетах", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Органы исполнительной власти региона продолжают реализацию национальных проектов, направленных на модернизацию очистных сооружений. Однако надзор за текущей деятельностью остается ключевым механизмом защиты прав потребителей. В Спировском районе нарушения устраняются под контролем правоохранителей, сообщает "АиФ Тверь".

Ответы на популярные вопросы о контроле воды

Как проверить легальность данных о качестве воды?

Потребитель имеет право запросить заверенные копии протоколов лабораторных исследований, которые должны проводиться ресурсоснабжающей организацией в соответствии с графиком производственного контроля.

Куда обращаться при получении недостоверной информации?

В случае подозрения на предоставление неверных данных жителям следует направлять обращение в территориальное управление Роспотребнадзора или прокуратуру Спировского района.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех, юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова, региональный экономист Валерий Козлов
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
