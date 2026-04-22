Необычный метод УФСИН: в Костромской области священник спас душу одинокого неплательщика
Бомба замедленного действия: почему зубы мудрости опасны даже без боли
Близорукость у взрослых преподносит неприятный сюрприз: дело может дойти до операции
Приставам вход воспрещен: костромичам рассказали о новых льготах для больших семей
Конец криминальной карьеры: в Ивановской области строго наказали лидера тюремной ячейки
В Тульской области нашли семена-нелегалы: помидоры и перцы оказались вне закона
Аптечный детектив в Ивановской области: куда делись льготные препараты и когда они снова появятся
Минус сто миллионов не помогли: инвесторы боятся главного долгостроя Омска
Бюджетный подарок молодым: в Тверской области аренда квартир для семей станет вдвое дешевле

Золотые горы и крипта: во Владимирской области накрыли две хитрые финансовые пирамиды

Россия » Центр » Владимир

Владимирская область попала в статистику Центрального банка РФ по итогам 2025 года. В регионе официально выявили две финансовые пирамиды и двух нелегальных кредиторов. Пока федеральные структуры фиксируют тысячи нарушителей, местные дельцы продолжают открывать физические офисы. Цифры кажутся незначительными на фоне общероссийских показателей, но за каждой строчкой отчета стоят потери конкретных граждан.

Рука указывает на растущий финансовый график на планшете
Рука указывает на растущий финансовый график на планшете

Формат обмана: от офисов до крипты

Большинство нарушителей закона в данной сфере работали дистанционно. Они заманивали жертв через интернет-сервисы и использовали криптовалюты для привлечения средств. Основная масса нелегальных игроков переместилась в сеть. Однако четверо участников рынка решили работать по старинке. Они открыли офисы в нашем регионе, что позволило регулятору включить их в официальную региональную статистику.

"Сегодня популярны инвестиционные онлайн-проекты, обещающие быстрый заработок в золоте или криптовалюте. Активизировались псевдоброкеры, предлагающие торговлю виртуальными деньгами", — отметил заместитель начальника отдела безопасности владимирского отделения Банка России Александр Храмов.

Схемы мимикрируют под легальный бизнес. Реклама обещает доходность, кратно превышающую банковские депозиты. При этом юридическая база таких организаций часто находится вне юрисдикции РФ. Это усложняет возврат средств в случае краха проекта. Гусь-Хрустальный район и другие муниципалитеты области остаются в зоне внимания надзорных органов из-за риска распространения подобных услуг.

"Приток инвестиций в регионы часто сопровождается активностью теневого сектора. Мошенники используют пробелы в финансовой грамотности для вывода капитала", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Статистика и тренды рынка

Ситуация во Владимирской области отражает общероссийский тренд на цифровизацию мошенничества. Центробанк обнаружил свыше 7 тысяч субъектов с признаками нелегальной деятельности по всей стране. На этом фоне четыре выявленных игрока в области выглядят как капля в море. Владимир постепенно очищается от классических "черных кредиторов", которые раньше доминировали на рынке.

"Традиционные "чёрные кредиторы" стали менее заметны, их количество в прошлом году по сравнению с 2024 годом снизилось более чем на 40%", — подчеркнул представитель ЦБ Александр Храмов.

Снижение активности офлайн-кредиторов связано с жестким контролем со стороны прокуратуры и регулятора. Фирмы-однодневки не выдерживают административного давления. При этом риск смещается в сторону земельных и имущественных споров, где также фиксируются попытки обмана граждан через серые схемы кредитования под залог жилья.

"Административные штрафы за нелегальное кредитование растут. Суды чаще встают на сторону заемщиков при выявлении признаков подмены договоров", — отметила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Тип нарушения Количество (Владимирская обл.)
Финансовые пирамиды 2
Черные кредиторы 2

Криптосфера остается наиболее уязвимым сегментом. Отсутствие физических офисов во Владимире позволяет таким проектам существовать годами. Смена доменных имен и использование зарубежных площадок делают борьбу с ними технически сложной задачей для правоохранительных органов, сообщает "Комсомольская Правда-Владимир".

"Цены на жилье в регионе растут, и люди ищут способы быстро заработать на ипотеку, попадая в ловушки лжеброкеров", — пояснил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости Артур Волков.

Ответы на популярные вопросы о финансовых пирамидах

Как распознать финансовую пирамиду?

Основной признак — обещание доходности значительно выше рыночной. Также стоит обратить внимание на отсутствие лицензии ЦБ РФ и навязчивую рекламу, ориентированную на привлечение новых участников.

Что делать, если офис компании закрылся, а деньги не вернули?

Необходимо немедленно обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве. Также рекомендуется проверить наличие компании в предупредительном списке Банка России.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, юрист Светлана Фёдорова, специалист по недвижимости Артур Волков
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Эти змеи не просто кусают — они давят, душат и глотают: 5 встреч, которые лучше не представлять
Домашние животные
Эти змеи не просто кусают — они давят, душат и глотают: 5 встреч, которые лучше не представлять
Муравьи сбежали с участка за одну ночь: помогла бумага с запахом, который они не переносят
Садоводство, цветоводство
Муравьи сбежали с участка за одну ночь: помогла бумага с запахом, который они не переносят
Балтика улыбается — а под водой уже готовит удар: что скрывает самое спокойное море
Домашние животные
Балтика улыбается — а под водой уже готовит удар: что скрывает самое спокойное море
Популярное
Reuters: Россия останавливает транзит нефти из Казахстана в Германию

С 1 мая прекращается транзит казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба", сообщило сегодня агентство Reuters.

Reuters: Россия останавливает транзит нефти из Казахстана в Германию
Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Стальной рычаг Москвы: российская нефть сломала санкционный конвейер Европы
Косатки отступают без боя: кто в океане заставляет главных хищников терять преимущество
Прощай, прифронтовая романтика: Эстония угрожает Украине, пытаясь спасти экономику от краха Любовь Степушова Главком ВСУ Сырский* признал преимущество России на поле боя Андрей Николаев Когда замолкают пушки: десять дней передышки между Ливаном и Израилем Дарья Митина
Кроссовки уходят в тень: 3 пары обуви, которые делают образ дороже и удобнее
Лень стоять у плиты, а ужин нужен: эта рыбная запеканка спасает вечер за один заход
Крыжовник станет сладким как мед: бросьте это под корень в апреле ради янтарного цвета ягод
Крыжовник станет сладким как мед: бросьте это под корень в апреле ради янтарного цвета ягод
Последние материалы
Приставам вход воспрещен: костромичам рассказали о новых льготах для больших семей
Работаете больше нормы — работодатель рассчитывает, что вы не знаете этот нюанс
Конец криминальной карьеры: в Ивановской области строго наказали лидера тюремной ячейки
В Тульской области нашли семена-нелегалы: помидоры и перцы оказались вне закона
Чтобы не остаться с кирпичом: какие зарядные устройства разрешат пронести в самолёт без проблем
Аптечный детектив в Ивановской области: куда делись льготные препараты и когда они снова появятся
Минус сто миллионов не помогли: инвесторы боятся главного долгостроя Омска
Бюджетный подарок молодым: в Тверской области аренда квартир для семей станет вдвое дешевле
Тревожный звонок для региона: в Тульской области ВИЧ-статистика внезапно поползла вверх
Золотые горы и крипта: во Владимирской области накрыли две хитрые финансовые пирамиды
