Во Владимирской области год не могут найти министра: единственный кандидат попал под арест

Владимирская область больше года функционирует без утвержденного руководителя профильного медицинского ведомства. Ситуация в региональном Минздраве стабилизировалась на стадии временного исполнения обязанностей после резонансного судебного процесса над бывшим главой структуры.

Судебный финал и кадровая чехарда

Последний постоянный министр здравоохранения региона Валерий Янин получил 5 лет колонии общего режима. Суд признал его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие доказало, что чиновник собирал денежные средства со своих подчиненных. Несмотря на попытки защиты заявить о давлении и фальсификации улик, Владимирский областной суд приступил к рассмотрению апелляции на приговор.

"Любая нестабильность в руководстве ведомства напрямую отражается на скорости реализации нацпроектов и освоении федеральных трансфертов", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

После ареста Янина в министерстве началась череда смен во временном руководстве. С декабря 2024 года кресло врио занимали четыре разных чиновника. В настоящий момент ведомством управляет Нелли Зиновьева, которая ранее занимала позицию заместителя министра. На фоне кадрового голода врачи Владимирской области продолжают выполнять свои обязанности, несмотря на административную неопределенность.

Критерии отбора и дефицит кандидатов

Губернатор Александр Авдеев в интервью региональным СМИ раскрыл детали процесса подбора нового управленца. Статистика фильтрации кандидатов оказалась жесткой. Чистка рядов претендентов происходит на этапе проверки квалификации и согласования с силовыми структурами.

"Найти опытного управленца для медицины сложно из-за специфических требований и высокого уровня личной ответственности перед законом", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

"Мы недавно искали человека на пост министра — и вот какие цифры получили: из 200 кандидатов 190 сразу отсеялись по причине несоответствия квалификации. По 10 остальным было отрицательное заключение правоохранительных органов или медицинского блока. Остался один кандидат — арестовали в день, на который было назначено собеседование", — сообщил Александр Авдеев.

Глава региона также добавил, что "большинство кандидатов имеют завышенное мнение о себе".

Этап воронки отбора Результат Первичный пул кандидатов 200 человек Отсев по квалификации 190 человек Блокировка силовиками/Минздравом 10 человек

Проблема кадрового дефицита затрагивает не только управленческий аппарат, но и смежные сферы. Например, в областном центре под жестким контролем находится закупка городских автобусов, где требования к исполнителям так же высоки, как и в медицине.

"Для обеспечения качества городской среды необходимо синхронизировать работу всех ведомств, вне зависимости от статуса их руководителей", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Несмотря на отсутствие министра без приставки "врио", система продолжает работать. Регулярно обновляется статистика по инфекционным заболеваниям, в частности, уровень заражения COVID-19 во Владимирской области демонстрирует контролируемую динамику.

