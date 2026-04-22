Владимирская область больше года функционирует без утвержденного руководителя профильного медицинского ведомства. Ситуация в региональном Минздраве стабилизировалась на стадии временного исполнения обязанностей после резонансного судебного процесса над бывшим главой структуры.
Последний постоянный министр здравоохранения региона Валерий Янин получил 5 лет колонии общего режима. Суд признал его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие доказало, что чиновник собирал денежные средства со своих подчиненных. Несмотря на попытки защиты заявить о давлении и фальсификации улик, Владимирский областной суд приступил к рассмотрению апелляции на приговор.
"Любая нестабильность в руководстве ведомства напрямую отражается на скорости реализации нацпроектов и освоении федеральных трансфертов", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
После ареста Янина в министерстве началась череда смен во временном руководстве. С декабря 2024 года кресло врио занимали четыре разных чиновника. В настоящий момент ведомством управляет Нелли Зиновьева, которая ранее занимала позицию заместителя министра. На фоне кадрового голода врачи Владимирской области продолжают выполнять свои обязанности, несмотря на административную неопределенность.
Губернатор Александр Авдеев в интервью региональным СМИ раскрыл детали процесса подбора нового управленца. Статистика фильтрации кандидатов оказалась жесткой. Чистка рядов претендентов происходит на этапе проверки квалификации и согласования с силовыми структурами.
"Найти опытного управленца для медицины сложно из-за специфических требований и высокого уровня личной ответственности перед законом", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.
"Мы недавно искали человека на пост министра — и вот какие цифры получили: из 200 кандидатов 190 сразу отсеялись по причине несоответствия квалификации. По 10 остальным было отрицательное заключение правоохранительных органов или медицинского блока. Остался один кандидат — арестовали в день, на который было назначено собеседование", — сообщил Александр Авдеев.
Глава региона также добавил, что "большинство кандидатов имеют завышенное мнение о себе".
|Этап воронки отбора
|Результат
|Первичный пул кандидатов
|200 человек
|Отсев по квалификации
|190 человек
|Блокировка силовиками/Минздравом
|10 человек
Проблема кадрового дефицита затрагивает не только управленческий аппарат, но и смежные сферы. Например, в областном центре под жестким контролем находится закупка городских автобусов, где требования к исполнителям так же высоки, как и в медицине.
"Для обеспечения качества городской среды необходимо синхронизировать работу всех ведомств, вне зависимости от статуса их руководителей", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Несмотря на отсутствие министра без приставки "врио", система продолжает работать. Регулярно обновляется статистика по инфекционным заболеваниям, в частности, уровень заражения COVID-19 во Владимирской области демонстрирует контролируемую динамику.
