Житель Таловского района Воронежской области предстанет перед судом по обвинению в крупном мошенничестве при получении бюджетных субсидий. Силовики вскрыли схему обмана при оформлении социальной поддержки, направленной на стимулирование малого бизнеса. 60-летний фигурант умышленно скрыл реальные доходы, чтобы получить доступ к федеральным средствам.
В декабре 2024 года житель Таловского района подал документы на заключение социального контракта. Программа развития предпринимательства в регионе предполагает выплату 350 тысяч рублей для старта собственного дела. Однако право на такую помощь имеют только граждане с доходом ниже прожиточного минимума. Фигурант предоставил недостоверные данные о заработке, чтобы соответствовать жестким критериям отбора.
"При распределении регионального бюджета и трансфертов ошибки в верификации доходов критичны, так как лишают помощи реально нуждающихся людей", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Следственный комитет России по Воронежской области официально сообщил, что мужчина получил полную сумму — 350 тысяч рублей. В ходе оперативной проверки сотрудники ведомства установили факт умышленного занижения доходов. Будущий бизнесмен искусственно создал условия для получения выплаты, введя в заблуждение органы социальной защиты.
|Параметр дела
|Характеристика
|Сумма ущерба бюджету
|350 000 рублей
|Статья УК РФ
|ч. 3 ст. 159.2 ("Мошенничество при получении выплат")
|Максимальный срок
|До 6 лет лишения свободы
После того как обман вскрылся, 60-летний фигурант признал вину и добровольно вернул все незаконно полученные деньги в бюджет. Это может стать смягчающим обстоятельством, однако закон не предусматривает автоматического прекращения преследования за социальные нарушения такого масштаба. Полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ.
"Административные споры по выплатам часто перерастают в уголовные дела, если доказан факт подделки справок о доходах ради выгоды", — пояснила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.
Следователи собрали доказательную базу, которую в ведомстве называют исчерпывающей. Обвинительное заключение уже утверждено, документы направлены в суд Таловского района для рассмотрения по существу. Система контроля за реализацией нацпроектов и спортивных инициатив в Воронежской области продолжает ужесточаться.
"Национальные проекты на местах требуют прозрачности. Любые попытки манипуляций бьют по доверию к муниципальным реформам", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.
На помощь могут рассчитывать граждане, чей среднедушевой доход по независящим от них причинам ниже величины прожиточного минимума, установленной в регионе.
При честном ведении дел и выполнении условий контракта деньги возвращать не нужно. Однако при выявлении мошенничества или нецелевого расходования средств возврат обязателен.
Помимо административных санкций и обязательства вернуть средства, виновному грозит уголовная ответственность вплоть до реального лишения свободы.
