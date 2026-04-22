Нагрел руки на соцконтракте: под Воронежем будут судить мужчину за липовый бизнес

Россия » Центр » Воронеж

Житель Таловского района Воронежской области предстанет перед судом по обвинению в крупном мошенничестве при получении бюджетных субсидий. Силовики вскрыли схему обмана при оформлении социальной поддержки, направленной на стимулирование малого бизнеса. 60-летний фигурант умышленно скрыл реальные доходы, чтобы получить доступ к федеральным средствам.

Молоток судьи
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молоток судьи

Детали следствия: как работал механизм обмана

В декабре 2024 года житель Таловского района подал документы на заключение социального контракта. Программа развития предпринимательства в регионе предполагает выплату 350 тысяч рублей для старта собственного дела. Однако право на такую помощь имеют только граждане с доходом ниже прожиточного минимума. Фигурант предоставил недостоверные данные о заработке, чтобы соответствовать жестким критериям отбора.

"При распределении регионального бюджета и трансфертов ошибки в верификации доходов критичны, так как лишают помощи реально нуждающихся людей", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Следственный комитет России по Воронежской области официально сообщил, что мужчина получил полную сумму — 350 тысяч рублей. В ходе оперативной проверки сотрудники ведомства установили факт умышленного занижения доходов. Будущий бизнесмен искусственно создал условия для получения выплаты, введя в заблуждение органы социальной защиты.

Параметр дела Характеристика
Сумма ущерба бюджету 350 000 рублей
Статья УК РФ ч. 3 ст. 159.2 ("Мошенничество при получении выплат")
Максимальный срок До 6 лет лишения свободы

Уголовная ответственность и возврат ущерба

После того как обман вскрылся, 60-летний фигурант признал вину и добровольно вернул все незаконно полученные деньги в бюджет. Это может стать смягчающим обстоятельством, однако закон не предусматривает автоматического прекращения преследования за социальные нарушения такого масштаба. Полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ.

"Административные споры по выплатам часто перерастают в уголовные дела, если доказан факт подделки справок о доходах ради выгоды", — пояснила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Следователи собрали доказательную базу, которую в ведомстве называют исчерпывающей. Обвинительное заключение уже утверждено, документы направлены в суд Таловского района для рассмотрения по существу. Система контроля за реализацией нацпроектов и спортивных инициатив в Воронежской области продолжает ужесточаться.

"Национальные проекты на местах требуют прозрачности. Любые попытки манипуляций бьют по доверию к муниципальным реформам", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о соцконтракте

Кто имеет право на получение выплаты в 350 тысяч рублей?

На помощь могут рассчитывать граждане, чей среднедушевой доход по независящим от них причинам ниже величины прожиточного минимума, установленной в регионе.

Нужно ли возвращать деньги, если бизнес не пошел?

При честном ведении дел и выполнении условий контракта деньги возвращать не нужно. Однако при выявлении мошенничества или нецелевого расходования средств возврат обязателен.

Какое наказание грозит за неверные данные в заявке?

Помимо административных санкций и обязательства вернуть средства, виновному грозит уголовная ответственность вплоть до реального лишения свободы.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, юрист Светлана Фёдорова, политолог Владимир Орлов
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
