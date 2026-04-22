Россия » Центр » Воронеж

Информационное поле Воронежа накрыла волна недостоверных вбросов. Telegram-каналы тиражируют сообщения о введении пошлины в 100 тысяч рублей за расторжение брака. Власти региона и профильные ведомства опровергают эти данные. Речь идет о сетевом "рецидиве" — старом фейке, который обрел второе дыхание на фоне реальных изменений в Налоговом кодексе.

Развод
Фото: freepik is licensed under public domain
Развод

Анатомия цифрового вброса

Сценарий распространения дезинформации стандартен. Паблики заимствуют частное мнение отдельных депутатов и выдают его за готовый законопроект. Первоисточником идеи был Виталий Милонов, который предлагал радикально увеличить стоимость развода. Однако инициатива не получила законодательного воплощения. Сегодня администраторы каналов используют этот инфоповод для "нагона" трафика, игнорируя официальные опровержения инвестиционных аналитиков и законодателей.

Раздувание паники вокруг семейного законодательства бьет по социальному климату. Пока в районах обсуждают региональные бюджеты и развитие территорий, анонимные ресурсы сеют тревогу. Реальная повестка региона сосредоточена на реконструкции цирка и транспортных узлах, а не на заградительных штрафах за разрыв отношений.

Официальные цифры и реальность

Госпошлина действительно выросла, но не в двадцать раз. С 2025 года за расторжение брака придется заплатить 5 тысяч рублей вместо прежних 650. Это плановое повышение, утвержденное на федеральном уровне. Никаких "стотысячных" чеков в загсах не выдают. Юристы советуют проверять данные через официальные правовые акты, а не через ленты мессенджеров, где даже судебная практика по упавшим деревьям порой искажается до неузнаваемости.

"Законопроекта, предусматривающего взимание 100 тысяч рублей, не существовало и не существует", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.

Параметр Статус
Размер пошлины в 2025 году 5 000 рублей
Проект на 100 000 рублей Отсутствует

Позиция профильных ведомств

Парламентарии подчеркивают: работа над карательными мерами в рамках Налогового кодекса не ведется. Нина Останина, возглавляющая комитет Госдумы по защите семьи, еще в конце прошлого года поставила точку в этом вопросе. Внимание властей сосредоточено на поддержке демографии, а не на финансовом давлении. Подобные фейки отвлекают граждан от реально существующих культурных инициатив и программ по внутреннему туризму.

"Представители парламента не работают над законодательными инициативами, касающимися подобных мер", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Михайловна Романова.

Администрациям на местах приходится тратить ресурсы на купирование ложных слухов. Информационная гигиена становится критически важной, особенно в вопросах ответственности структур перед населением. Проверка фактов через официальные порталы — единственный способ не стать жертвой манипуляций, сообщает "МК в Воронеже".

Ответы на популярные вопросы о разводах

Правда ли, что пошлина выросла до 100 тысяч?

Нет, это ложная информация. Максимальный утвержденный размер пошлины на 2025 год составляет 5000 рублей.

Кто предложил сумму в 100 тысяч?

Это было частное мнение одного из депутатов, которое не было оформлено в виде законопроекта и не получило поддержки коллег.

Где проверять официальную информацию?

Достоверные данные публикуются на портале Госуслуг, сайтах Госдумы и официальных ресурсах региональных правительств.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов, эксперт по социальной политике Елена Михайловна Романова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
