Биологическая угроза под Нижним: три поселения закрыты на жёсткий карантин

Нижегородская область столкнулась с биологической угрозой. В трех населенных пунктах региона официально введен карантин. Причина — обнаружение вируса бешенства. Ограничения затронули Кстовский и Ардатовский округа. Соответствующие указы уже опубликованы на государственном портале правовых актов.

География ограничений: где опасно

В Кстовском районе основной удар пришелся на деревню Михальчиково. Очаг выявили на территории местного охотничьего хозяйства. Специалисты обнаружили больное животное, что послужило триггером для немедленного закрытия зоны. Вирус не выбирает границы, поэтому под наблюдение попали и прилегающие лесные массивы.

Ардатовский округ закрыл сразу два села — Михеевку и Ризадеево. Здесь ситуация аналогичная: следы инфекции нашли в общедоступных охотничьих угодьях. Пока городские службы обсуждают, как канатная дорога будет справляться с летним потоком, сельские территории уходят в глухую изоляцию.

"Ситуация в охотхозяйствах всегда критическая весной. Дикие животные выходят к людям из-за подтоплений и миграции. Бешенство — это не шутки, это стопроцентная летальность при отсутствии вакцинации", — отметил в беседе с Pravda. Ru эколог Игорь Степанов.

Режим блокады: что запрещено жителям

Правила жесткие. В самих очагах запрещено любое лечение больных особей — их положено утилизировать. Посторонним вход на территорию закрыт. Нельзя ввозить и вывозить питомцев, у которых нет справки о прививках. Даже если вы планировали перевезти скот или снять шкуру с павшего зверя — забудьте. Это под запретом на весь период действия указа.

В населенных пунктах жизнь тоже меняется. Массовые выставки собак, ярмарки животных и отлов зверей для зоопарков приостановлены. Это бьет по местной логистике не хуже, чем ограничение нагрузки на ось для большегрузов на весенних трассах. Пока одни обсуждают, как автобусы изменят маршруты, жители трех сел думают, как обезопасить свои подворья.

Зона Основные запреты Очаг заражения (лес) Охота, снятие шкур, посещение посторонними лицами. Населенный пункт (село) Выставки животных, вывоз непривитых питомцев, торговля скотом.

Контроль и надзор: как купируют вспышку

Россельхознадзор берет ситуацию под особый контроль. Система "Меркурий" позволяет отслеживать перемещение продукции животноводства, чтобы зараженное мясо не попало на прилавки. Ранее ведомство уже выявляло фальсификат рыбных котлет, теперь фокус внимания смещен на ветеринарную безопасность в районах.

Для жителей это означает дополнительные неудобства. Владельцам домашних животных рекомендуется экстренно провести вакцинацию. Если вы решите проигнорировать требования, санкции будут суровыми. В регионе и так хватает поводов для штрафов: от нарушений ПДД на самокатах до административных дел за завышенные тарифы ЖКХ. Рисковать здоровьем ради прогулки в лесу — сомнительная перспектива.

Но для жителей Кстовского и Ардатовского округов главной новостью остается дата снятия ограничений.

Ответы на популярные вопросы о карантине

Можно ли гулять с собакой в этих поселках?

Можно, но только если животное привито от бешенства и находится на поводке. Контакты с бродячими или дикими зверями должны быть полностью исключены.

Что делать, если укусила лиса или собака?

Немедленно промыть рану мыльным раствором и обратиться в ближайший травмпункт. Счет идет на часы — первая прививка должна быть сделана в день контакта.

